Las zonas de salud de Utrillas y Cella superan la cobertura vacunal de Aragón y rozan ya el 90%

Utrillas y Cella son las dos únicas zonas de salud de las 26 de la provincia de Teruel que superan la cobertura de vacunación contra la covid-19 de Aragón, rozando el 90 % de mayores de 12 años inmunizados con la pauta completa (la población diana). Mientras, Sarrión y Mosqueruela son las dos con menor proporción de personas protegidas frente al virus. Los dos sectores sanitarios de la provincia se encuentran por debajo del porcentaje de inoculados de la comunidad que es del 88,56 %.

El 89,5 % de la población de 12 y más años del área de Utrillas ya ha recibido la pauta completa de vacunación y en la de Cella se ha inmunizado ya al 89,4 %, según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón hasta el 19 de octubre.

Otras cinco zonas de salud turolenses superan el 85 % de la población diana con la inmunización completa: Muniesa y Santa Eulalia, con 87,1 % cada una; Híjar (86,3 %), Cantavieja (el 86,1 %), Teruel Ensanche (el 85,2 %).

Mientras, superan el 80 % Monreal del Campo (84,8%), Alfambra (84,7 %), Báguena (el 84,6 %), Alcorisa (84,3 %), Andorra (84 %), Calamocha (el 83,4 %), Calaceite (83,1 %), Calanda (83 %), Aliaga (82,2 %), Teruel Centro (82,2 %), Mas de las Matas (80,7 %) y Alcañiz (80,2 %).

Las zonas donde queda más población sin inmunizar son Sarrión, con un 71,7 % de la población diana con las dos dosis -lo que supone casi 17 puntos porcentuales menos que Aragón- y Mosqueruela, con un 75,7 % de los mayores de 12 años con las dos dosis del fármaco.

También por debajo del 80 % de cobertura vacunal están Cedrillas (79,9 %), Albarracín y Villel (ambas con un porcentaje del 79,2 %), Valderrobres (79 %) y Mora de Rubielos (77,2 %).

Más de 225.000 dosis

Desde el 27 de diciembre de 2020 y hasta el 19 de octubre de este año, Aragón ha administrado 2.008.344 dosis de vacuna contra la covid-19, de las que 927.198 corresponden a segundas dosis y 20.345 a terceras dosis, según la última actualización de ayer en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón. Los dos sectores de la provincia han inyectado 225.707 dosis.

Con esta distribución del fármaco, el porcentaje de aragoneses de 12 y más años del Padrón Municipal a 1 de enero de 2020 que ha iniciado la vacunación es del 90,83% y el porcentaje con pauta completa, el 88,56%.

Por sectores sanitarios, en el de Teruel (integrado por las zonas de salud de Albarracín, Alfambra, Aliaga, Báguena, Calamocha, Cedrillas, Cella, Monreal, del Campo, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Santa Eulalia, Sarrión, Teruel Centro, Teruel Ensanche, Utrillas y Villel) se han inoculado 120.902 dosis de esta vacuna, lo que supone el 6 % de todas las que se han puesto en la comunidad.

Mientras, en el sector Alcañiz (que incluye las zonas turolenses de Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calaceite, Calanda, Cantavieja, Híjar, Mas de las Matas, Muniesa y Valderrobres más las zaragozanas de Caspe y Maella) ha distribuido 104.805 dosis de vacuna (el 5,2 % de las de Aragón).

Nueva jornada sin cita

Los centros de salud de Aragón volverán a destinar hoy jueves la última hora de la mañana a la vacunación sin cita para llegar a personas que todavía no se hayan inmunizado.

El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, reconoció este martes que con los porcentajes actuales de vacunación “se está llegando al techo” en la comunidad, pero insistió que no renuncian a que se vacunen más personas, sobre todo en los grupos de edad más jóvenes y en algunos colectivos con los que se está trabajando.

Precisamente, desde el Departamento de Sanidad se están enviando mensajes vía SMS a personas que todavía no tienen sus dosis puestas (bien porque no han empezado el proceso o porque no lo han completado) y se aprovecha cualquier contacto de los usuarios con el sistema sanitario para ofrecer el fármaco. Asimismo, continúa la vacunación en empresas de la comunidad.