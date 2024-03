Llevan a juicio a una persona por engañar a la Asociación Martina es mi Ángel con la Lotería de Navidad

Una persona ha sido llevada a juicio por engañar a la Asociación Martina es mi Ángel, después de que se ofreciera a colaborar vendiendo Lotería de Navidad y luego se quedase los 186 euros que vendió. El presidente de la asociación le pidió que entregase el dinero en varias ocasiones y recibió excusas y largas como respuesta, por lo que presentó una denuncia en la Comisaría de Policía que acabó en lo tribunales.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel vio el caso el pasado martes en un juicio sobre delitos leves, al que no compareció la persona denunciada. Sí lo hizo como denunciante el presidente de la Asociación Martina es mi Ángel, David Utrillas, que explicó al juez y al fiscal lo ocurrido y pidió la entrega de ese dinero por estar destinado a un fin social.

La Asociación Martina es mi Ángel se creó en 2018 a raíz de que se diagnosticara a la niña Martina Utrillas con una enfermedad rara llamada síndrome de Angelman. La familia lo hizo para visibilizar y apoyar la investigación sobre este tipo de enfermedades raras, además de para recaudar fondos para las terapias de la niña, colaborar con otras asociaciones y conseguir mejorar la calidad de vida de los niños afectados por cualquier diversidad funcional.

A la salida del juzgado, David Utrillas colgó un mensaje en las redes sociales explicando lo que había ocurrido para que se conozca porque la persona denunciada ha engañado a una asociación que tiene un fin social. “Creemos que ha pasado una línea que no debía pasar”, indicaba el presidente de la asociación y añadía: “Delinquir y engañar a personas está mal, pero jugar con el dinero que se utiliza para las terapias de Martina y su evolución, no se hace. Y NO se lo vamos a permitir a nadie”.

Colaboración

Utrillas indicó que los 186 euros que se ha quedado la persona que se ofreció a colaborar con ellos es una cantidad “irrisoria”, pero el problema es que se ha aprovechado de la buena voluntad de la asociación, algo que no van a permitir.

Explicó que cuando se ofreció a colaborar con ellos vendiendo participaciones de lotería, como la conocían de otras cosas no hubo problema en confiar en ella, pero después, a raíz de la denuncia que presentaron al no entregarles el dinero, han sabido que ha engañado a otros.

Utrillas comentó que ante el juez y el fiscal explicó cómo había procedido esa persona y reclamó que devuelva ese dinero. Además, planteó que a la vista de lo que han ido averiguando por lo que les han contado otros a los que antes engañó, algún profesional ayude a esa persona a rehabilitarla porque ve claro que tiene un problema. “No quiero hacer daño”, dijo, “pero alguien tiene que ayudar a esa persona para que deje de engañar a la gente”.

Indicó que en octubre del año pasado esa persona se ofreció a colaborar con la venta de la Lotería de Navidad de la asociación, que tiene un recargo para los fines de la misma. Le entregaron varios talonarios porque aseguró que podía vender bastante. Retornó las papeletas que no vendió, pero de las que sí lo hizo nunca entregó el dinero, que asciende a 186 euros.

Pese a reclamárselo de forma constante, la respuesta siempre eran excusas, comentó Utrillas, como que no le funcionaba el Bizum, o que le había hecho el ingreso a través de un banco sin que fuese cierto.