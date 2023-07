Loras (TE): “Con Teruel Existe podemos seguir haciendo que nuestra voz esté en Madrid”

Por

Teruel Existe apeló en el último día de campaña electoral a los turolenses indecisos y aquellos desencantados de la política tradicional y les animó a apostar por esta formación y votarles el próximo domingo para que la provincia tenga voz propia en Madrid y continúe con la tarea que ha hecho en la pasada legislatura. El cierre de campaña fue el viernes por la noche a las 21.15 horas en la plaza Amantes de la capital.



El cabeza de lista al Congreso de TE, Diego Loras, quiso cerrar la campaña con un “mensaje de ilusión” y aseguró que hay “una alternativa buena para Teruel” a los partidos nacionales.



“Podemos seguir haciendo que nuestra voz esté en Madrid”, resaltó Loras quien animó a aquellas personas que estuvieran pensando en votar a los cuatro grandes partidos a que reflexionen sobre su voto. “Que piensen que nadie va a venir desde fuera a arreglarnos los problemas de Teruel, tenemos que ser las personas de Teruel las que vayamos con nuestra propia plataforma a solucionar nuestros problemas de aislamiento a los que siempre hemos estado sometidos”, argumentó el candidato.



También se dirigió a “todas esas personas que están hartas de la política tradicional”. “Hemos hecho una política diferente, vamos a hacer una política sosegada, por proyectos, que consiga que Teruel salga de su aislamiento y por eso que nadie se quede en casa este domingo, invitamos a que todo el mundo vaya a votar que la abstención sea más baja que nunca, que todo el mundo vaya a votar masivamente a Teruel Existe”, propuso Loras.



El número dos de Teruel Existe en la candidatura al Congreso y diputado nacional en esta última legislatura, Tomás Guitarte, reivindicó en trabajo realizado por TE en Madrid y dijo que continuarán con su defensa de la provincia.

Guitarte se refirió al constante llamamiento que han hecho los partidos mayoritarios en esta campaña al voto útil y señaló que hay que preguntarse que para qué es útil ese voto.



“Si lo que buscamos es un voto útil para la provincia de Teruel, el verdadero voto útil es Teruel Existe. Creemos haberlo demostrado sobradamente en esta legislatura que ha pasado, tres años y medio de los cuales dos estuvieron ocupados por la pandemia y entre el Congreso y el Senado ha habido casi mil iniciativas a favor de Teruel, cuando en los 40 años anteriores no se acercaron ni por asomo a esa cifra”, argumentó el candidato de esta formación.



“Creo que es evidente el trabajo que ha hecho Teruel Existe esta legislatura, queremos revalidarlo, queremos elevarlo y multiplicarlo por tres. Por eso decimos que el verdadero voto útil para esta provincia es votar a Teruel Existe”, añadió Guitarte que aseguró que son el único partido que “hace lo que dice y dice lo que va a hacer”.



El candidato número dos al Congreso de TE se refirió a algunos asuntos concretos que afectan a la provincia como las energías renovables sobre las que indicó que con las declaraciones de Pedro Sánchez parecía que “el objetivo del Gobierno español poco menos que debía ser salvar el mundo”. Pero Guitarte advirtió de que esto no puede ser “a costa de machacar la provincia de Teruel”.



“No podemos ser de nuevo los territorios que se sacrifican para el desarrollo de otros, ni de otros españoles, ni de otros europeos, ni del resto del mundo”, defendió. Campaña pegada al territorio

En su balance de la campaña, Diego Loras resaltó que han recorrido las diez comarcas turolenses y han conocido de primera mano las inquietudes de sus vecinos. “Hemos visitado proyectos económicos y sociales que son importantes para la provincia y sobre todo hemos hablado con las personas en el territorio. Nos han transmitido sus demandas, nos han transmitido cómo veían el trabajo de Teruel Existe y nos han transmitido también la ilusión por tener una plataforma que defienda al mundo rural y que defienda a Teruel”, resaltó el cabeza de lista al Congreso por TE.



“Se nos ha transmitido que debemos seguir siendo la voz de Teruel que otros no lo van a ser, se ha demostrado durante 40 años de democracia que no van a ser la voz de Teruel, que no van a ser la voz de nuestros pueblos, no van a ser la voz de la España vaciada y que por tanto tenemos que coger ese testigo. Tenemos que ser nosotros y por eso necesitamos que todos los turolenses nos apoyen este domingo en las urnas”, argumentó Diego Loras. Ayudas al funcionamiento

El cabeza de lista al Congreso de Teruel Existe aseguró que las ayudas al funcionamiento de las empresas de la provincia van a ser una de sus prioridades en la próxima legislatura.



Loras señaló que habían conseguido introducir estas ayudas, pero con una cuantía que no les parece suficiente. “En cuanto lleguemos al Congreso y la Senado queremos que se incrementen, en la primera tramitación de los Presupuestos Generales del Estado”, indicó.



Otra de las cuestiones en las que señaló que seguirán trabajando será en las infraestructuras que aseguró que Teruel Existe ha sacado “de los cajones de los ministerios” y se refirió al corredor Cantábrico-Mediterráneo, del que recordó que se está trabajando en los dos estudios informativos -el del tramo Teruel-Zaragoza y el de Teruel-Sagunto- también apostó por las comunicaciones por carretera con la A-40, la A-25 y la A-68, que ya tiene obras pero que se tienen que seguir licitando otros tramos.



“Esas ayudas al funcionamiento y esas infraestructuras tienen que ser apoyadas por otras inversiones en proyectos tractores, en ciencia como hemos conseguido para la Fundación Dinópolis y para el Cefca, en definitiva, seguir trabajando en el aspecto de los servicios públicos, de los proyectos tractores para la provincia, de las infraestructuras que nos saquen del aislamiento y también para que las empresas tengan más fácil instalarse en la provincia de Teruel y en la España vaciada para que actúen como generadores de empleo, riqueza en el territorio y de posibilidades para que las personas sigan viviendo allí donde lo desean: en nuestros pueblos y en nuestra provincia”, concluyó Loras.