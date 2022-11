Los adornos navideños de Teruel capital harán un guiño a la candidatura a la Agencia Espacial

Este año los adornos navideños de Teruel harán un guiño a la candidatura para que Teruel albergue la Agencia Espacial Española y tanto el alumbrado, que se está instalando estos días, como los motivos del pino que se está colocando en la plaza del Torico girarán en torno a las estrellas.

Esa es una de las novedades de la decoración que ha previsto la Concejalía de Fiestas y que estará lista a partir de mañana. A las 19 horas se llevará a cabo el tradicional encendido de luces y previamente se celebrará el Festival de Villancicos del CCA que llega ya a su décimo octava edición con la participación de 400 escolares y la vuelta de la chocolatada, que no se pudo celebrar durante los últimos años por la pandemia. En esta ocasión se hará en colaboración con la Escuela de Hostelería.

Los detalles de esta jornada se dieron a conocer en una rueda de prensa a cargo de la alcaldesa, Emma Buj, el concejal de Fiestas, Javier Domingo, y Marta Gómez, en representación del Centro Comercial Abierto.

Buj aclaró que desde el Ayuntamiento de Teruel no se han planteado no encender o reducir el número de luces porque, al utilizar sistema led en todos los elementos que se van a utilizar, el gasto no es excesivo y porque se ha llevado a cabo una inversión de 1,6 millones de euros, financiados al 50% con fondos europeos Feder a través del programa Edusi, que han permitido reducir el consumo y alcanzar ahorros en el alumbrado público de la ciudad y de sus barrios, que en algunos puntos ha llegado a ser del 96%.

Así, el alumbrado navideño que mañana se encenderá llegará a unas 40 calles y plazas y también habrá elementos luminosos en los diez barrios rurales.

Javier Domingo detalló que se instalarán más de un centenar de arcos luminosos, alquilados para la ocasión y cortinas de luces led que son propiedad municipal. Como novedad, este año se instalarán cuatro elementos luminosos, además de la caja de regalo de la plaza San Juan, también habrá en la Glorieta, en la plaza de la Catedral y en la Fuente Torán y el alumbrado festivo llegará a calles que no se iluminaban como la calle Nueva, la calle Santa Amalia y la calle San Francisco.

El pino de la plaza del Torico se va a decorar con motivos relacionados con las estrellas. Esta figura en colores azules y blancos adornarán las ramas. “No es casual que hayamos elegido este motivo”, señaló la alcaldesa, ya que “Teruel está mirando al cielo más que nunca”, en relación a que en unos días se sabrá si la ciudad acoge la sede de la Agencia Espacial Española.

Mañana 1 de diciembre se encenderán las luces tras el tradicional festival de Navidad del CCA

El Centro Comercial Abierto colabora un año más con el Ayuntamiento en el tradicional encendido de las luces con el festival de villancicos que comenzará mañana a las 17:30 horas en la plaza del Torico. Este año participarán los colegios Arboleda, La Purísima, Las Viñas, Miguel Vallés, Ensanche y La Salle, así como el Conservatorio Profesional de Música con su banda de Enseñanzas Elementales y el coro.