Los agricultores dicen que el Pacto Verde y el "falso medioambientalismo" anulan la rentabilidad de las explotaciones

La celebración en Teruel de una nueva edición del foro I+D Agro, que organiza la Cadena Ser a nivel nacional, sirvió para que los agricultores agrupados en la Plataforma Aega, heredera del movimiento 6F, volvieran a trasladar al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, sus reivindicaciones, centradas en los obstáculos que encuentran para desarrollar su actividad en el Pacto Verde europeo.

Cerca de medio millar de profesionales del sector primario, prácticamente todos uniformados con chalecos amarillos, se concentró a las 10:30 horas de este viernes en la plaza de San Juan para protagonizar una manifestación hasta las puertas del Palacio de Exposiciones de Teruel, donde se celebraba la jornada organizada por la cadena de radio nacional. Algunos de los participantes habían dejado aparcados sus tractores en la explanada de Los Planos para hacer aún más presente su protesta. En frente, media docena de furgonetas de la Unidad Policial de Intervención de la Policía Nacional y un buen número de agentes del cuerpo policial bien pertrechados custodiaban la entrada principal del recinto ferial.

Concentración y manifiesto

Los cerca de 500 agricultores y ganaderos que respondieron a la convocatoria de la plataforma Aega arrancaron a andar desde la plaza de San Juan de Teruel a las 11:15 horas, detrás de una pancarta con el lema “En defensa de nuestro campo” y otra en la que se podía leer “Salvemos al campo. El campo está en peligro”.

Una vez en Los Planos, el grupo se concentró a las puertas del ferial ante el cordón policial, que desde el mediodía había blindado el acceso al edificio.



El portavoz de la Plataforma Aega en Teruel, Paco Latorre, lee el manifiesto a las puertas del Palacio de Exposiciones



El portavoz de Aega en Teruel, Paco Latorre, leyó un manifiesto en el que recordó que, tras más de dos meses de movilizaciones, se han conseguido “avances, aunque estos sean muy pequeños”. Sin embargo, hizo hincapié en que “nuestros dirigentes todavía no nos toman en serio, han aprobado en Europa la Ley de la Restauración de la Naturaleza, la cuál va a reducir la superficie dedicada a la agricultura en un 20% hasta el 2030 y en un 40% hasta el 2050”.

Aseguró que es precisa la derogación completa de la Agenda 2030 y del Pacto Verde (Green Deal) en sus dos estrategias, que tachó de “falso medioambientalismo y falso animalismo que reduce y anula la rentabilidad” de las explotaciones.

También exigió Latorre en el manifiesto “revisar los acuerdos comerciales firmados en Europa con terceros países que violan el principio básico de la preferencia de los productos comunitarios”.

El portavoz de la Plataforma Aega se refirió también a los sindicatos agrarios, a los que invitó a “recuperar el prestigio perdido” y “renunciar a cualquier tipo de financiación por parte del las administraciones públicas para que sea a los agricultores y ganaderos a los que verdaderamente defiendan y las administraciones no puedan ejercer ningún tipo de presión sobre ellos”.

Cruce de mensajes

El consejero Samper fue el encargado de cerrar la jornada después de que hubiera concluido la cuarta de las mesas redondas propuestas en el programa. El titular de la cartera regional de Agricultura, que había recibido de los agricultores el manifiesto que habían leído a las puertas del ferial, reconoció que “el problema es consustancial, viene del Pacto Verde”.

Samper afirmó que el miércoles le trasladó al ministro de Agricultura del Gobierno de España, Luis Planas, que comparte la postura de los manifestantes sobre que el origen del problema está en el Pacto Verde que el ministro no quiere tocar, “por lo cual comparto las cuestiones que me han trasladado los manifestantes”, concluyó el consejero asegurando que las demandas que él ha trasladado hasta ahora “son corales con las organizaciones agrarias. Son las mismas demandas y estamos todos de acuerdo”, por lo que explicó que la “desunión y el desencuentro que se ha visualizado en la calle no es justa ni formal”.

El consejero apostó por “abordar conjuntamente” las “cuestiones que vienen de Europa, del Pacto Verde”. Además, abogó por hacerlo “coralmente para no caer en el error de que en la aplicación podamos caer en sanciones por haber adaptado o haber entendido mal esas flexibilizaciones. Hay que llevar un mismo cuadro de actuación para que no haya sanciones”. Por último, defendió la necesidad de “cambiar las cosas desde dentro” en referencia a la función pública que, explicó, sumerge al agricultor en un “galimatías” para poder cobrar las ayudas correspondientes en un sistema que calificó como “perverso”.

Los manifestantes reconocieron que la movilización de ayer se había convocado precisamente para coincidir con el foro del sector primario organizado por la Cadena Ser. “Esta manifestación no era algo que nosotros hubiéramos convocado de forma exclusiva, sino que ha sido aprovechando la celebración de este acto. Hemos visto oportuno, que era el día de venir aquí, igual que mañana (por hoy), la que se celebra en Binéfar, también con la asistencia de Jorge Azcón, de algún ministro, de Durán y Yeida, y otro tipo de ponentes importantes”, confirmó Paco Latorre.

Los representantes de la Plataforma Aega no descartaron la convocatoria de nuevas movilizaciones, que se harán de forma espontáneas o cuando veamos que algún acto es suficientemente importante y vamos a tener la visibilidad necesaria para volver a seguir manifestando nuestras reclamaciones”.

Por el momento,la flexibilidad de las convocatorias ha hecho que la tractorada que se había programado para hoy en la provincia se haya suspendido. “Al final, hemos renunciado a ella porque por nuestro trabajo no podemos estar todos los días manifestándonos ni todos los días en la calle”, dijo Latorre.

El foro

La movilización de los agricultores y ganaderos no pudo eclipsar los contenidos de las cuatro mesas redondas que se celebraron durante el foro I+D Agro, organizado por la Cadena Ser en el Palacio de Exposiciones.

Bajo el título Suelos, materias primas y sostenibilidad, la primera mesa redonda contó con las aportaciones del veterinario e investigador Juan José Badiola, los investigadores José María Fraile y Carlos García, e Ignasi Salaet, de Fertinagro Biotech. La segunda mesa redonda Cuaderno de campo digital. La digitalización del sector primario contó con la participación de Lucía Iborra, Ángel Tarancón, Miguel Ángel Guillén, Carlos Calvo y Joaquín Dobón, de Caja Rural de Teruel.

La renovación y el cambio generacional en el campo fue la tercera propuesta temática de la mañana en la que participaron Belén Blanco, Jesús Abadías, Ana Garín, y Araceli Sierra, de Cereales Teruel S.Coop.

En la mesa redonda La trufa de Teruel, I+D y la I.G.P. participaron Isabel Doñate, Lina Soler, Juan López Plumed y Herminia de la Varga.



El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, en la apertura de la jornada de la Cadena Ser

“La PAC ha perdido su origen”

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, fue el encargado de abrir la jornada I+D Agro, de la cadena Ser. En su intervención, el presidente provincial aseguró que “la agricultura ha cambiado mucho desde que España entró en la Comunidad Europea en 1986”. Juste aseguró que “lo que ha cambiado es poder explicar en qué consiste la Política Agraria Común y por qué se realiza”.

El presidente de la Diputación recordó que en 1992 el precio del cereal estaba en 62 pesetas, “lo mismo que ahora”, apostilló. Recordó, además, que “por los intereses del Estado, (el precio) se bajó a 17 pesetas” y que para compensar esa rebaja se empezó a recibir la PAC. “Todo esto ha evolucionado muchísimo”, continuó Juste, que valoró que lo ha hecho “para mal” porque, continuó, “el sector no entiende por qué tenemos que hacer esto”, concluyendo que “se ha perdido el origen de la PAC” porque, continuó, “cada reforma ha hecho que haya más controles y más burocracia”. “Eso es lo que hay que cambiar”, advirtió el presidente provincial.

En su análisis del sector primario, Juste apuntó que “ha cambiado el riesgo”. Explicó que la inversión necesaria para poner en marcha una explotación agraria o ganadera es ahora mucho más abultada que lo que lo era hace décadas.

También destacó el presidente de la Diputación que la institución provincial “ayuda en todo lo que puede” y señaló el papel que desempeña en la mejora de las razas autóctonas la Masía del Chantre, que “ayuda dentro de los límites de una administración”.

“Hay dinero, pero no llega al que tiene que llegar” dijo Juste diferenciando “al que va a labrar con el tractor” del que “está en casa tranquilamente y cobra esa PAC”.

Juste se refirió expresamente a los agricultores que se manifestaron ayer a las puertas del Palacio de Congresos invitándoles a “seguir reivindicando” pero les animó a hacerlo “en orden” porque en caso contrario, añadió, “perderán la razón”. Una razón que, concluyó “la tienen”.