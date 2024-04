Los centros de salud de Teruel reivindican su labor de prevención en el día de la Atención Primaria

Por

Los centros de salud Teruel Centro y Teruel Ensanche de la capital turolense conmemoraron este viernes el Día de la Atención Primaria, dando visibilidad a su labor de prevención y promoción de la salud que hacen diariamente y recordando que su cometido va más allá de la asistencia cuando aparece la enfermedad.



En ambos centros se colocaron unos murales en los que se mostraban acciones de atención comunitaria en el entorno, así como los diferentes servicios que se prestan.



La directora de Enfermería de Atención Primaria de Teruel, Nuria Esteban, explicó que desde los dos grupos de Atención Comunitaria que hay en las zonas de salud de la capital se ha querido “visibilizar que la Atención Primaria no sólo se hace dentro del consultorio, sino que hay un contacto con la comunidad y actividades fuera de la consulta”, como la sensibilización que se ha hecho esta misma semana junto con la Asociación Española contra el Cáncer para fomentar la participación en la campaña de cribado de cáncer de colon o los talleres que se desarrollan en centros educativos.



“Nuestra función no es solo curar sino también es de educación, prevención y promoción de hábitos saludables para que no se llegue a enfermar”, resaltó Esteban.



Sobre las dificultades de falta de personal de la Atención Primaria, la directora de Enfermería del sector Teruel indicó que es la zona rural la que más sufre esta situación. Colegio de Médicos

El presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Jesús Martínez-Burgui, resaltó que desde hace más de ocho años ven “con preocupación” la situación de la Atención Primaria en la provincia, consecuencia “de mucho tiempo de inacción”.



A pesar de la inquietud expresada, el presidente de los médicos turolenses también valoró que se empiezan a plantear medidas para tratar de buscar soluciones a la problemática actual.



En este sentido, destacó algunas de las propuestas en las que está trabajando el Gobierno de Aragón como la reorganización del mapa sanitario o los incentivos para la fidelización de los médicos se que forman en la comunidad aragonesa, así como otras cuestiones más puntuales como retrasar cuatro meses la toma de posesión de los profesionales que han pedido su traslado a otros puestos, para evitar que durante el verano los pueblos se queden sin médicos. Asimismo, señaló que ahora el Colegio de Médicos se siente escuchado.



Martínez-Burgui advirtió de que, estos son primeros pasos, pero que en el futuro habrá que tomar “medidas más drásticas” para conseguir que la Atención Primaria en Teruel sea la más adecuada para atender a la población.



Por su parte, el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Aragón, José María Borrel, alertó en una carta abierta del deterioro de la calidad asistencial y planteó que se está llegando a “un punto de no retorno”, mientras que la sociedad parece anestesiada y señaló que la solución no pasa “por quemar todavía más a los médicos que se quedan”.