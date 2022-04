Los colegios La Fuenfresca, La Salle y Victoria Díez reciben más solicitudes que plazas

Por

El CEIP La Fuenfresca, los colegios concertados La Salle y Victoria Díez de la ciudad de Teruel han recibido más solicitudes que plazas ofertadas de primero de Infantil para el próximo curso por lo que habrá que hacer sorteo para dirimir los empates. Aunque en el conjunto de la capital quedan 80 vacantes, en la zona escolar que corresponde con el área de expansión de la ciudad (La Fuenfresca y La Salle) habría más niños que puestos.



Tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes del proceso de escolarización este jueves, en el colegio público La Fuenfresca se han recibido 67 peticiones ordinarias para las 63 plazas disponibles y una de alumnado con necesidades especiales (Acneae) de las tres previstas. Mientras, en el colegio concertado La Salle hay 47 inscripciones para 42 puestos. En el centro concertado Victoria Díez, donde hay 21 vacantes, se han presentado 22 solicitudes.



En los últimos años, La Fuenfresca y La Salle reciben más solicitudes que plazas, debido al crecimiento del Polígono Sur. El director provincial de Educación en Teruel, Ángel Gabarda, señaló que por el momento no se plantea la construcción de un nuevo colegio en este barrio y recordó que en la ciudad quedan 80 vacantes de 3 años y “el resto de centros ofrecen servicios parecidos, no hay un centro mejor que otro”.



Gabarda planteó que una posible solución consistiría en realizar una reorganización de la delimitación de las zonas de escolarización de la capital, si bien puntualizó que no es una decisión que ya se haya tomado, aunque se podría estudiar esta medida para actualizar la distribución del alumnado.



Ángel Gabarda destacó que esta primera fase del proceso de escolarización se había desarrollado con normalidad. Los trámites se han hecho de forma telemática, si bien desde el Servicio Provincial se ha prestado apoyo a las familias que lo han necesitado, tanto por teléfono como de forma presencial. Menos de los esperados

En total, en la capital turolense se han tramitado 289 solicitudes de plaza escolar para niños de 3 años, son 17 menos que las previstas con los datos del padrón. En Alcañiz se han recibido 135 instancias, 21 menos que las estimadas y en Andorra, 41.



Estas tres localidades (las únicas de la provincia con más de un centro de Infantil y Primaria) ofertan 600 plazas ordinarias y 28 para Acneae y se han recibido en este periodo ordinario 465 solicitudes ordinarias y dos para alumnado con necesidades especiales.



El director provincial indicó que no se prevé ninguna modificación en el número de vías respecto a las ofertadas y que se mantendrán todas, puesto que aunque quedan vacantes en muchos colegios hay que tener en cuenta también la escolarización fuera de plazo. Asimismo, valoró que la ratio se quedará alrededor de los 16 o 17 alumnos, unas cifras muy adecuadas para la labor docente, señaló.



Además de las 136 solicitudes que han llegado para La Fuenfresca, La Salle y Victoria Díez, el segundo centro que más peticiones de plaza ha recibido ha sido Las Anejas, con 48, para sus 63 plazas; seguido del CEIP Ensanche, con 40; Las Viñas ha tenido 27 inscripciones; el Miguel Vallés ha recibido 20; La Purísima y Santos Mártires, 18 y en el Pierres Vedel promocionan los nueve alumnos que este año han participado en su programa de escolarización anticipada.



En Alcañiz, ningún centro ha tenido más demanda que oferta. El CEIP Emilio Díaz es el más solicitado, con 55 inscripciones para sus 63 plazas. El segundo es el CEIP Juan Sobrarias, con 38 (con una oferta de 42). El colegio San Valero de una vía (21 alumnos) ha recibido 16 solicitudes (más una de Acneae); el CEIP Juan Lorenzo Palmireno ha sido el preferido para catorce alumnos y La Inmaculada ha tenido doce solicitudes.



Desde ahora y hasta el 22 de abril los centros realizarán la baremación de las solicitudes y las listas con las puntuaciones se publicarán en el portal del Departamento de Educación, el 25 de abril. Se podrán presentar alegaciones los días 26 y 27 de abril y el sorteo para dirimir empates se celebrará el 29 de abril.



Las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos se conocerán el 3 de mayo y las definitivas, el 9 de mayo. Tras obtener la plaza, será necesario formalizar la matrícula, entre el 23 y el 31 de mayo.



En la provincia de Huesca, los municipios con más de un colegio ofertaban 1.225 plazas ordinarias y 66 para Acneae y se han pedido 1.015 y 24, respectivamente. Habrá sorteo por tener más solicitudes que oferta en dos centros de Barbastro, uno de Binéfar, uno de Fraga, otro de Jaca y cinco de la capital oscense.



En Zaragoza, hay un total de 6.794 vacantes ordinarias y 704 para Acneae y se han recibido 5.485 y 67 plazas, respectivamente. En este caso habrá que dirimir empates en dos centros de Calatayud, dos colegios de Ejea de los Caballeros, uno en Caspe, Cuarte de Huerva y San Juan de Mozarrifar y en 27 de la ciudad de Zaragoza.



Por otro lado, este año se amplía la oferta de escolarización anticipada a los 2 años. Se suman por primera vez los colegios de Educación Especial: Arboleda en Teruel y Gloria Fuertes en Andorra. Asimismo, se pone en marcha este programa en la escuela de Puertomingalvo (en el CRA Maestrazgo-Gúdar). Estos centros se suman a los que ya tenían esta oferta el CEIP Pierres Vedel de la capital y las aulas de Oliete y Samper de Calanda.



En el conjunto de Aragón son casi medio centenar de colegios los que disponen de aulas para niños de 2 años, facilitando la conciliación y estabilizando y aumentando la matrícula de los centros. Baremación

El Departamento de Educación prima la proximidad al domicilio familiar para la elección de centro, ya que considera que tener el colegio cerca de casa facilita la socialización del menor en su entorno. Sin embargo, también otorga puntos a aquellos que opten por un centro cerca del lugar de trabajo. Así, vivir en la zona de escolarización supone 6 puntos y si se opta por la cercanía al lugar de trabajo de uno de los padres o tutores, son 5 puntos. Si la zona es limítrofe al colegio, serán 3 y 2 puntos, respectivamente.



La norma concede además puntos por hermanos escolarizados en el centro (8 puntos) y se concede 1 punto extra a las familias numerosas, a las monoparentales y, desde el curso pasado, a las víctimas de violencia de género y terrorismo, así como a las personas sometidas a tutela o acogimiento familiar.



Entre las novedades de este año, también se concede un punto por parto múltiple; aumentan los puntos que se dan por renta (antes era 1 y ahora son 5) y también cambia la puntuación por discapacidad: pasará de 0,75 a 1 punto y se sumarán los puntos correspondientes a esta condición de todos los miembros de una misma familia (hasta ahora, se otorgaba la puntuación por la persona que tuviera un mayor grado de discapacidad).

Respecto a la solicitud conjunta y simultánea de hermanos en el mismo centro, recibirán 4 puntos por petición.