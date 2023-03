Los críticos que se marcharon del PAR para fundar Aragoneses se incorporarán a listas autonómicas y locales del PP como independientes

Por

El PP y Aragoneses han firmado un acuerdo político programático y "de largo recorrido" que busca "sumar y ensanchar" un espacio "único de centro derecha y aragonesista" como alternativa al gobierno autonómico de Javier Lambán y al de Pedro Sánchez.



Por eso, se incorporarán a las listas autonómicas y locales de los populares como independientes miembros de la recién creada plataforma escindida del PAR.



El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, y la de presidenta de Aragoneses, Elena Allué, han defendido este martes en rueda de prensa este acuerdo que confronta, han dicho, con la "política errática" que representan tanto el gobierno de Javier Lambán como el de Pedro Sánchez, más interesados en "mantener el sillón" que en defender el interés general, y para evitar el "deterioro" de las instituciones aragonesas.



Un acuerdo, que según ha defendido Allué, llega en un momento que "nada tiene que ver" con las "circunstancias políticas" que dieron origen al cuatripartito que gobierna en Aragón y del que formó parte, por el PAR, hasta que fue cesada por el actual vicepresidente del gobierno y entonces presidente del partido, Arturo Aliaga, al que se enfrentó como candidata alternativa en el XV Congreso del mismo que ha culminado con la creación de la plataforma Aragoneses.



Allué ha defendido en la rueda de prensa que el problema del acuerdo del cuatripartito es "su no desarrollo" y la "irrelevancia" del PAR dentro del mismo, lo que le llevó a presentar una alternativa "limpia y transparente" para el Congreso de su partido, "que ganó y al que el juez ha dado la razón", por lo que -ha aseverado- "no hay más transfuguismo que abandonar tu ideología" y en la actualidad el PP es "el único partido que puede hacer el cambio".



Se ha mostrado igualmente "convencida" de que los principios programáticos acordados, "esenciales" para su nuevo partido, "se van a llevar a cabo" porque este acuerdo se basa "en la lealtad absoluta", el compromiso y la seguridad de que Jorge Azcón y el PP, que tienen "su confianza absoluta", ha asumido las ideas de Aragoneses, ha ahondado.



Se trata de "fortalecer el aragonesismo defendiendo España", en palabras de Azcón, con un proyecto "liberal, de centro constitucionalista y reformista", al que ha invitado a sumarse a todo el aragonesismo "histórico" y no "súbdito" de Lambán ante un 28 de mayo en el que la ciudadanía aragonesa deberá elegir entre "el cambio o la continuidad, entre Azcón o Lambán", ha dicho.



Una idea, la de "insuflar aragonesismo a las instituciones" y ser una alternativa "leal, fuerte y alejada de los extremismos", en la que ha incidido Allué.



Y que se basa, ha explicado, en la necesidad de crear ese espacio, en el que Azcón será el candidato al Gobierno de Aragón.



Lasas personas que se incorporen de la plataforma lo harán como independientes y se llevará el acuerdo a "todos los municipios posibles", fundamentado en un programa electoral "único" en el que el PP "asume los principios e ideas del aragonesismo de centro".



Y este aragonesismo de centro se basa en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la puesta en marcha de la Comisión Bilateral, nuevas transferencias de competencias y el segundo bloque de transferencias a las comarcas como instrumento para luchar contra la despoblación, la delegación de las diputaciones a las comarcas de los planes de obras y servicios o la creación de la academia de historia de Aragón y el aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio, entre otras, según Allué.



Tanto Azcón como Allué se han defendido de las críticas de transfuguismo vertidas desde el PAR al afirmar el primero que es un acuerdo "transparente" que buscar "cambiar a Lambán" mientras ese partido "roto" sólo quiere "seguir siendo su súbdito y mantener los sillones".



Mientras que la exmiembro de dicho partido ha ahondado en que, con la crisis del PAR desencadenada por el XV congreso, fueron "obligados a irse" y, a partir de allí, a crear "uno nuevo, sin lastres, que respeta el juego limpio y firma un acuerdo".



No han desvelado este martes incorporaciones "valiosas" de Aragoneses como independientes a las listas del PP, que se comunicarán "en su momento", según Azcón, quien sí ha dicho que el logotipo con el que concurrirán a las elecciones del 28 de mayo será "el del PP".