Los cuatro grupos de la Diputación de Teruel respaldan al sector agrario con otras tantas mociones

Todos los grupos políticos de la Diputación de Teruel defienden el sector agrario y, con ese objetivo, cada uno de ellos presentó en el pleno celebrado este miércoles una propuesta de apoyo, cada una con matices diferentes. De las cuatro salieron adelante tanto las del Partido Popular como las de Teruel Existe y el Partido Aragonés, pero no la del PSOE, al no recibir apoyos en la votación.

La del PP contó con el respaldo del PAR, el voto en contra de los socialistas y la abstención de Teruel Existe, formación que se abstuvo en todas las votaciones de esta moción, salvo en la presentada por ellos. La del PAR salió adelante con el respaldo popular y la oposición socialista, mientras que la de Teruel Existe también se aprobó al ser secundada por el PP, aunque no del PSOE, que votó en contra, mientras que el PAR se abstuvo.

La portavoz adjunta del Partido Aragonés, Marta Sancho, defendió la moción de su partido que, según dijo, “incita y llama a actuar desde ya a cada una de las instituciones” en los aspectos que les competen. Pidió al Gobierno de Aragón reducir la burocracia y evitar la ralentización de los procesos, como el alta de jóvenes agricultores. Solicitó “ayudas directas de verdad” y no “unos créditos blandos que quien más los necesita es al que menos se los van a dar”, dijo. En lo que respecta al Gobierno de España pidió la retirada del peaje en la transición de derechos y el cese de los derechos históricos. A la Unión Europea le reprochó querer un campo para que los turistas paseen y no para producir alimentos”.

El portavoz socialista, Pedro Polo, criticó duramente al Gobierno de Aragón por “subcontratar todo el mundo rural a Vox”, algo que “es un reflejo del Partido Popular capitalino de Azcón”. En su intervención recordó algunas de las ayudas que el Gobierno de España ha habilitado para el sector agrario, que cifró en más de 5.000 millones y precisó que el sector no depende de una institución, sino que tanto Aragón, como España y Europa tienen competencias.

Burocracia

Juste planteó la necesidad de eliminar burocracia de los trámites y lograr la igualdad de los agricultores turolenses con respecto al resto de los aragoneses con respecto a los derechos de la PAC. Comparó los precios del año 1992 con los actuales y señaló que la tonelada de cereal vale lo mismo ahora que entonces pero el precio de la maquinaria se ha multiplicado por diez. El PP apoyó todas las propuestas salvo la del PSOE porque consideran que hay que cambiar el Plan Estratégico de la PAC y porque están en contra de la ley de agricultura familiar, algo en lo que coinciden con la mayoría de las organizaciones agrarias. Por último tampoco respaldan ese apoyo al pacto verde europeo: “Hay que dejar de ser tan verdes y trabajar más con el sector ganadero para fabricar productos sanos”.

La portavoz de Teruel Existe, Beatriz Redón, indicó que el problema agrario no sólo afecta al sector, sino a toda la ciudadanía. Destacó que todas las propuestas presentadas buscan soluciones y planteó trabajar en un texto consensuado, pero la formación se abstuvo en la votación del resto de las propuestas. Habló de flexibilizar la Política Agraria Común y eliminar la excesiva burocratización y destacó la dificultad que tiene cumplir con algunos de los planteamientos por los problemas de conexión que sigue habiendo en el medio rural y que dificultan rellenar el libro digital que les piden a los agricultores.

En el turno de explicación de voto el ambiente se caldeó con los reproches que se lanzaron PP y PSOE sobre la actuación realizada en materia agrícola. “Nadie va a comprar un filete de un cerdo criado en una granja sin bienestar animal. Despierten y no compren los postulados de Vox”, espetó Pedro Polo al equipo de gobierno y animó a Juste a buscar apoyo a Europa porque “el consejero de Agricultura es de su partido desde que se creó la Unión Europea”. Juste recriminó a Polo las promesas de igualar los estratos de la Política Agrícola Común a los agricultores de Teruel: “Les tocó hacer esa reforma de la PAC y no sólo no la igualaron, sino que estamos a 14 millones de diferencia de Zaragoza”, afeó.

Extinción de incendios

El Partido Socialista presentó una propuesta para la estabilización de la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación que incluía propiciar un acuerdo con el Ayuntamiento de Teruel para que cubran la parte de los gastos que, a juicio del PSOE, le corresponden. Esta moción no salió adelante puesto que únicamente fue respaldada por el PAR. El PP se opuso porque consideran que para cumplir el tiempo de respuesta de 35 minutos que marca la ley habría que hacer parques en varias comarcas, algo inviable económicamente, aunque sí plantean trabajar para intentar mejorar esos tiempos. En cuanto a que el Ayuntamiento de Teruel cumpla con su parte de los gastos, Juste apostó por la vía de la colaboración y destacó la buena sintonía que hay con el consistorio, que va a ceder una parcela en Platea para la construcción de una nave destinada a las grabaciones de la industria audiovisual. Además, reprochó a los socialistas que en la Diputación platean exigir al Ayuntamiento el coste de los bomberos, pero en el consistorio no presentaron ninguna moción al presupuesto que contemple ese pago.

Desde Teruel Existe aseguraron que habían valorado presentar algunas enmiendas porque comparten parte de los planteamientos, pero no otros y “en ningún caso en la forma en que proponen solucionar el problema”, sentenció la portavoz. “Es fundamental llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento”, continuó Redón, “para que asuma su responsabilidad y resulte más eficaz”, aunque ellos se abstuvieron y, por tanto, los dos votos del PAR y los ocho socialistas fueron insuficientes para sacar adelante la moción. El presidente tuvo que hacer uso del voto de calidad ante la ausencia del diputado popular Miguel Ángel Navarro, que está en un viaje promocional de la trufa en Estados Unidos.

Desde el Partido Aragonés se posicionaron a favor de la moción socialista y justificaron el voto en que han estado “ocho años al frente” y quieren “que se siga trabajando”. Con respecto al tiempo de respuesta, reconocieron que igual no es viable económicamente lograr esos 35 minutos, pero abogaron por avanzar todo lo posible al respecto.

Bases exprés a la carta

La moción sobre los bomberos provocó una rotunda reacción en la diputada delegada de Personal, Rosa Sánchez, quien empezó su intervención indicando que iban a votar en contra porque, aseguró, desde que han llegado al gobierno han “trabajado en todos esos planteamientos que usted –dijo dirigiéndose a Pedro Polo– ahora propone y que en cuatro años no hicieron”. Le pidió “responsabilidad” a la hora de hacer comunicados de prensa, y le acusó de “decir mentiras” y “utilizar medias verdades” para “confundir” a la opinión pública, algo que, aseguró, está “haciendo daño” al cuerpo de bomberos.

Rosa Sánchez precisó que quería responderle personalmente a todas las “faltas de verdad” vertidas en los medios de comunicación, que calificó de “maliciosas”. Le dijo que El jefe de servicio, José Luis Moliner, no había sido cesado ni despedido, sino que había terminado su comisión de servicio. Además, le reprochó duramente las condiciones de las que denominó “bases exprés” para cubrir esa jefatura: “No sé si tiene nombres y apellidos”, acusó, para detallar a continuación que entre los requisitos que figuran está “tener un grado formativo o cursarlo, que es lo mismo que estar matriculado y ya está”, dijo; contar con el permiso de conducir B, y no C como se requiere a cualquier bombero que quiera acceder actualmente al cuerpo, o la posibilidad de que opten personas con un grado de minusvalía de hasta el 33%, enumeró Sánchez. Esto contrasta, según dijo, con las duras pruebas físicas y el grado en Ingeniería o similares que se exigen en lugares como la ciudad de Zaragoza.

Sánchez también criticó la bolsa de trabajo realizada por el anterior equipo de gobierno, en la que aseguró que hay más de 300 personas, algunas con puntuaciones de 0, a lo que Polo respondió que la formación se realiza una vez incorporados.

Por su parte Pedro Polo reprochó a Teruel Existe que se posicione siempre a favor del PP: “No entiendo estar en política para abstenerse cada vez que hay que mojarse”, incluso en propuestas como esta “que incluyen todas las políticas que ustedes siempre han defendido”, señaló.