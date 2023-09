Los empresarios del Polígono La Paz de Teruel instan al Ayuntamiento a que elabore un plan de movilidad para esta zona

Por

La Asociación de Empresarios del Parque Empresarial La Paz (Asempaz) ha insistido en que conectar el Parque Empresarial con la ciudad es “imprescindible” para impulsar el tejido productivo turolense, por lo que ha instado al Ayuntamiento a que elabore un plan de movilidad para esta zona de la ciudad.



La asociación empresarial ha tildado de “necesario” para el futuro desarrollo del área empresarial de la ciudad que el consistorio lleve a cabo este plan, puesto que, actualmente, la conexión directa por carril bici-peatonal con la capital “es inexistente y el transporte urbano es deficiente por la falta de horarios y paradas”, han denunciado en una nota de prensa.



Su gerente, Belén Plumed, ha subrayado que la falta de esta conexión peatonal acarrea problemas de accesibilidad para empresarios, trabajadores y clientes: “esperamos que con los Fondos Europeos Next Generation EU se pueda ejecutar de forma definitiva el proyecto, puesto que la finalidad de estos fondos es cumplir con los objetivos de movilidad sostenible de las ciudades”.



Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, los empresarios asociados a Asempaz han vuelto a lamentar los atrasos en la implantación de un proyecto “atascado” desde 2015, y han asegurado que seguirán trabajando “hasta que se ejecute la infraestructura, porque así nos lo demandan nuestras empresas”.



Belén Plumed ha calificado esta conexión como “esencial” para el Parque Empresarial del futuro, ya que, según ha detallado, hay empresas en plena ampliación y otras interesadas en instalarse en Teruel, “pero no podemos ser plenamente competitivos si no solucionamos el problema de la movilidad y la modernización constante de las infraestructuras”.