Los establecimientos comerciales de la provincia se tiñen de verde para sensibilizar contra el cáncer

Las empresas turolenses vuelven a unirse y a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer con motivo del Día Mundial de la enfermedad que se conmemora el 4 de febrero. Diferentes iniciativas recaudarán fondos para la investigación y visibilizarán la realidad de pacientes y familiares.

Los comercios de la capital repiten su apoyo a la AECC y, además, las acciones se extienden por diferentes puntos de la provincia. Del 2 al 10 de febrero los establecimientos se iluminarán de verde, color representativo de la asociación y la lucha contra el cáncer. En la capital ya hay implicados 55 negocios y las asociaciones de comerciantes esperan que se sumen más.

“Ésta es una acción que nos gusta, todos sentimos este tema como algo especial. El año pasado pusimos huchas y ahora vamos a iluminar de verde las fachadas, además se sumas diferentes comarcas”, explicó el gerente del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua, que explicó que participa la asociación provincial y otras locales o comarcales de Calanda, Gúdar-Javalambre, Andorra-Sierra de Arcos o Bajo Aragón.

Además, por segundo año consecutivo, Don Jate S.A. ha puesto en marcha la acción solidaria La compra de tu vida. Entre los días 2 y 10 de febrero, los clientes que lo deseen tras hacer su compra podrán añadir su aportación para la AECC al pasar por caja en los establecimientos Súper Cash Vimar y Carnes y Embutidos Don Jate y el Alvimar 3 de La Fuenfresca. Todo el dinero que se obtenga, se destinará a los programas de prevención e investigación de esta patología en los que la asociación trabaja.

Iniciativa

José Villamón, de Don Jate Teruel, animó a todo el mundo “a que se sume a esta iniciativa para recoger el máximo dinero posible para la asociación”. Recordó que la donación se hace de forma sencilla en la caja y queda reflejada en el tiket de compra y que este año se ha incorporado un nuevo establecimiento, Alvimar 3.

La campaña La compra de tu vida también llegará a otros punto de la provincia a través de supermercado DIA en Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calamocha y Cella.

El presidente de la AECC en Teruel, Miguel Ángel Sauras, recordó que la incidencia de esta enfermedad va en aumento y que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá un diagnóstico oncológico. Ante esta situación la AECC se ha marcado el objetivo de que en 2030 se logre la supervivencia en el 70 % de los casos. “Para eso es fundamental la investigación y por eso se ha impulsado la campaña Todos contra el cáncer”, destacó.

Asimismo, el responsable de la asociación en Teruel agradeció la colaboración de los comerciantes turolenses para contribuir a visibilizar y difundir las acciones para combatir a esta enfermedad.

Sauras recordó que este año en el Día Mundial se quiere visibilizar la realidad que viven los supervivientes.

A lo largo de los próximos días, se han programado una gran variedad de actos en la capital y otras localidades, con charlas, mesas informativas o exposiciones que arrancan hoy con el acto institucional en el Ayuntamiento de la capital y una mesa informativa en la plaza de la Catedral.

Malestar con los plazos de la radioterapia

El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel, Miguel Ángel Sauras, mostró su satisfacción por la incorporación en Huesca de la radioterapia que beneficiará a muchos pacientes, pero lamentó la falta de celeridad para implantar este tratamiento en Teruel, donde los pacientes continúan teniendo que hacer muchos kilómetros diarios para recibir atención.

Sauras recordó que este miércoles el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, afirmó que se va sacar la licitación el proyecto del búnker y calificó “como muy triste” que todavía se esté en esa fase del proyecto.

“Cuando se comenzó a hablar de la radioterapia en Teruel se dijo que podría estar a finales de 2023 y ese plazo no se ha cumplido y ahora se habla que no estará hasta 2025,. no estamos satisfechos”, manifestó el presidente de la AECC.

Miguel Ángel Sauras explicó que han solicitado una nueva reunión con los responsables del Departamento de Sanidad porque quieren que les den más información sobre todo el proyecto y los plazos que se barajan. “No podemos estar contentos con los plazos. Otro aspecto que repercute en los pacientes y sus familiares es tener que desplazarse para recibir sus tratamientos porque por la propia enfermedad ya están vulnerables físicamente y con problemas de movilidad”, explicó Sauras que reiteró la preocupación y la demanda de que la unidad satélite de radioterapia en Teruel se implanten lo más pronto posible.

En cuanto a la campaña del Día Mundial del Cáncer, el presidente de la AECC recordó que se quiere concienciar sobre otros aspectos vinculados a la enfermedad que no son solo los propiamente médicos, sino los que tienen que ver problemas económicos o sociales.