Los MIR tendrán un plus de hasta 10.000 euros si se quedan en centros de difícil cobertura

Los Médicos Internos Residentes (MIR) que, al acabar su formación especializada, se queden a trabajar en Aragón en centros de difícil cobertura percibirán un plus de fidelización de hasta 10.000 euros anuales, si permanecen tres años en un puesto de estas características. Esta es una de las medidas del programa de fidelización de profesionales que ha elaborado en Servicio Aragonés de Salud y que se presentó este viernes en la Mesa Sectorial de Sanidad, donde salió adelante, pero con el voto en contra de los sindicatos CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y el único apoyo sindical de FTPS (la organización de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería).



El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón detalló en una nota de prensa que este complemento retributivo alcanzará los 10.000 euros al año para los profesionales que permanezcan durante tres años en un puesto de difícil cobertura entre los que están los hospitales turolenses y los centros de salud del ámbito rural, ya que se ha previsto que el primer año perciban el 20 % de lo que sería la suma total de los tres años, es decir, 6.000 euros; el segundo año, el 30 % (9.000 euros), y el último año, los 15.000 euros restantes.



Esta medida de carácter económico se ofrecerá, adaptada, a todo el personal con formación sanitaria especializada del Salud. Se va a implementar en paralelo a la oferta de contratos de hasta tres años, el máximo permitido por la ley, para incentivar la estabilidad laboral de estos profesionales.



La gerente del Salud, Ana Castillo, explicó que el objetivo es la fidelización del personal sanitario en formación del Salud, tras su gran esfuerzo personal y el esfuerzo económico de la sociedad aragonesa en su formación, ofreciéndoles, además de estabilidad, buenas condiciones laborales y retributivas para conseguir que sigan prestando sus servicios dentro del Servicio Aragonés de Salud.



Con la fidelización de los residentes, el Salud quiere dar respuesta a su compromiso de proporcionar una asistencia sanitaria de calidad a los ciudadanos, apoyándose en aquellos profesionales que han recibido una formación sanitaria especializada de excelencia tanto en Aragón, como en otras comunidades, ya que se pretende tanto retener, como atraer el talento, ante la escasez de recursos humanos, que dificulta la cobertura sanitaria en determinadas zonas básicas de salud.



Con esta finalidad, el Salud ha elaborado un programa de fidelización, que se va a publicar en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) a través de una orden. El contenido del documento fue presentado tanto a los colegios profesionales de Médicos y Enfermería, como a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad -CEMSATSE, CSIF, CCOO, UGT y FTPS-, con quienes se ha negociado en las últimas semanas.



Esta orden fue objeto de debate final para su aprobación, en la Mesa Sectorial de Sanidad. Salió adelante, aunque sólo con el apoyo de FTPS ya que resto de sindicatos lo rechazaron.



La futura orden de fidelización contempla otras medidas. En lo que respecta a los residentes que están a punto de finalizar su periodo de formación, recoge que puedan desarrollar, con autonomía, en los centros considerados de difícil cobertura, las tareas propias de especialista, supervisadas por un tutor y/o colaborador docente, por lo que se les abonará el importe correspondiente a las funciones que efectivamente realicen. Todo ello, dentro del programa formativo de su especialidad, cuya finalización tendrá lugar según las previsiones del mismo.



Por lo que se refiere al reconocimiento de méritos, se otorgarán por cada mes de desempeño 0,25 puntos, hasta un máximo de 9 puntos, medida que se va a hacer extensiva también a los profesionales que ya trabajan en esos puestos de difícil cobertura.



En el ámbito social, en aquellos casos en los que se trata de unidades familiares o parejas estables no casadas debidamente acreditadas, el Salud procurará realizar una propuesta de contratación combinada en uno o varios centros próximos. Además, el Salud promoverá cuantos instrumentos jurídicos convengan con las diferentes entidades locales implicadas para ayudar en la búsqueda de vivienda, facilitar el establecimiento de los profesionales y de las unidades familiares y el acceso escolar para los hijos de éstos. Para favorecer una mayor conciliación de la vida personal y familiar del empleado, los residentes y profesionales sanitarios, previa autorización, podrán concentrar la prestación de sus servicios en jornadas intensivas o flexibilizar sus horarios, siempre supeditado a las necesidades del servicio.



El Salud promoverá ofertas formativas y de másteres en instituciones públicas y privadas que se consideren asociados a las líneas de interés de la organización, favoreciendo el acceso a las mismas en condiciones ventajosas. Con la finalidad de mantener sus habilidades y competencias profesionales, los residentes o profesionales sanitarios destinados en un hospital o centro de salud de difícil cobertura, podrán realizar, de forma preferente, estancias periódicas en un hospital ubicado en la ciudad de Zaragoza en las condiciones que se determinen. El tiempo de desplazamiento entre centros se computará como jornada efectivamente trabajada. Rechazo sindical

Las diferencias salariales con los sanitarios que ya están trabajando en estos centros o la falta de planificación de la financiación son algunos de los motivos por los que este plan de fidelización no contó con el apoyo de cuatro de los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial.



La secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, señaló que habían pedido que “se retirase el documento y lo trajeran a otra mesa con todo más claro y las cuantías económicas escritas”, pero no lo habían aceptado. Para Ortín, este plus de fidelización “vulnera el principio de igualdad” y no descartó llevar la orden a los tribunales. Explicó que el sindicato de médicos apostaba por la modificación de acuerdos ya existentes como el de incentivos de 2017 y el de los MIR de 2007.



CEMSATSE tampoco está de acuerdo con el planteamiento de que los MIR empiecen a trabajar antes de finalizar su formación.



Ortín advirtió de que los puestos de difícil cobertura cambiarán según el momento, por lo que podría haber centros de Atención Primaria de la ciudad de Zaragoza que se considerarán como tales.



El presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Jesús Martínez-Burgui, valoró positivamente el programa de fidelización. “Me parece bien que para solucionar problemas se planteen medidas diferentes”, comentó, pero puntualizó que “son medidas que habrá que esperar a ver cómo funcionan para saber si logran el objetivo de fidelizar a los sanitarios.



Martínez-Burgui se mostró también partidario de soluciones específicas para zonas de salud con una mayor problemática como la de Utrillas.