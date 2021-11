Los peñistas de Teruel vuelven a disfrutar la fiesta con la incógnita de la Vaquilla del próximo año

Preparando la Vaquilla de 2022

Trabajo de todo el año

Buscar el carné de peñista en pleno mes de noviembre no es una tarea fácil. Es de esos documentos que no piensas que vas a necesitar. Puede estar en el bolsillo del pantalón blanco o en la mochila roja, junto a los últimos vales de bebidas que no gastaste, y un trozo de pulsera, porque hubo que meterle la tijera para quitarla el martes de dolores en ese cajón donde hace 28 meses lo guardaste sin imaginarte ni de forma más remota que tardarías tres años en sacarlo de nuevo. Pero es lo que han hecho muchos peñistas de todas las edades que este sábado no quisieron perderse la oportunidad de reencontrase con otros peñistas y vaquilleros aunque fuera a 10 grados en vez de a los 35 de las tórridas tardes de julio.Había ganas de ese encuentro, como reafirmaban algunos de los peñistas que acudieron al vermú de la mañana, con las Despechadas pinchadiscos como artistas invitadas y que saludaban a amigos y conocidos. La mayoría de los asistentes había remplazado el pañuelo rojo por la mascarilla y la llevaban en el cuello para poder beber.El aforo de la mañana quedó limitado a mil personas, que para entrar tuvieron que acreditar que tenían el carne de peñista 2019/2020 o el certificado que las peñas habían tenido que dar a los socios que no tenían el carné o la entrada. Para la tarde, había que adquirir las entradas en la web o en taquilla, con precios diferenciados para peñistas y no peñistas. El aforo se duplicó y la capacidad de la plaza era de 2.000 personas, cifra que prácticamente se alcanzó, aunque fue de una manera paulatina. El coso, donde se colocó una carpa de grandes dimensiones ventilada y calefactada, fue llenándose conforme pasaban las horas. La Orquesta Palancia amenizó la hora del café desde el escenario que se había montado para ella. En otro próximo actuaron La calle es tuya, un tributo a Estopa. A partir de las 22 horas estaba programado el grupo Boikot y para cerrar la noche los DJ Raúl Platero y Miguel Serna. Entre actuaciones intervino el DJ Rafa Marco.La gran afluencia de público de todas las edades demostró que los turolenses tenían ganas de salir, aunque las mascarillas tengan que ser un complemento indispensable, por la distancia. “Otra cosa es donde la lleves” . También se dejó ver algún que otro disfraz, que recordaban la tradicional merienda del domingo de la Vaquilla, con sus imaginativos disfraces.Cuando a finales del año 2019 fue elegido presidente de Interpeñas, Carlos Perales no se podría imaginar que no iba a poder vivir ninguna de las dos Vaquillas siguientes. No pudo celebrarse en 2020, debido a la pandemia, pero tampoco en 2021. “Y fue todavía más duro”, asegura Perales. Interpeñas renueva anualmente sus cargos principales de presidente, secretario y tesorero. Para este año se mantuvieron, dado que no había habido Vaquilla en 2020.En julio de aquel año se acababa de salir del confinamiento y la posibilidad de celebrar la Vaquilla era impensable, pero para 2021 no se esperaba que ya en el mes de abril hubiera que tomar esa decisión. Ahora se trabaja con el escenario de que en 2022 sí que habrá Fiestas del Ángel. “Depende de cómo esté la situación habrá que hacerla de una o de otra forma”, considera Perales, pero asegura que Interpeñas trabaja con el escenario de que sea “una Vaquilla normal”. Horarios, aforos y distancias marcarán hasta qué punto se puede alcanzar esa ansiada normalidad.Las directivas de las peñas se han puesto ya manos a la obra para programar la edición de 2022 y para captar socios. Cuando en marzo de 2020 se produjo el confinamiento había turolenses que ya había abonado su cuota íntegra o en parte. Entonces se dio la opción de devolver el dinero o de reservarlo para el año siguiente. Y luego el siguiente. Hubo muchos peñistas que mantuvieron su reserva y las peñas tienen ahí un colchón económico pero ahora el miedo a cómo serán las fiestas de 2022 planea todavía y el temor es que la gente no se haga de peña hasta el último momento.Por eso Interpeñas no quiere que los turolenses se olviden de ellos y de su papel fundamental en esta fiesta. Para ello, quieren estar más presentes que nunca en la vida de la ciudad. En septiembre organizaron un evento en el auditorio del parque, con el monologuista valenciano Raúl Antón, que consiguió llenar todo el aforo previsto. Ahora han organizado la Quincena del Peñista. Habrá más eventos en Navidad, como en los años anteriores a la pandemia, y en 2022 no dejarán de tener presencia en la actividad social y cultural de la ciudad.Para ello, van de la mano con el Ayuntamiento. El presidente de Interpeñas destaca la buena sintonía que existe, en una época que no ha sido nada fácil. La junta de gobierno de Interpeñas se reúne habitualmente con el concejal de Fiestas y el técnico del Departamento para ir trabajando en la vuelta de las Fiestas del Ángel.“Seguimos de la mano del Ayuntamiento no ha habido ningún problema, nos hemos sentido apoyados”, afirma Perales, que a finales de mes le pasará el relevo al actual vicepresidente, igual que pasará con los cargos del secretario y tesorero. Y de todo lo que ha ocurrido en estos dos años, destaca que el acto que en julio de este año se celebró para que integrantes de la peña El Agüelo pusieran el pañuelo “se pudo hacer gracias al Ayuntamiento”.Ahora siguen trabajando en una Vaquilla, que es difícil que pueda ser como las que hemos conocido hasta ahora pero para la que las peñas pueden ofrecerse como lugares seguros.El concejal de Fiestas, Javier Domingo, explica que desde hace tiempo están trabajando con Interpeñas planteando la situación que se pueden encontrar y estudiando diferentes opciones. “Mantenemos reuniones constantes”, comenta y, aunque otros años se empieza a organizar más tarde, la situación obliga a arrancar antes y ver diferentes vías “siempre con la incertidumbre de cómo se podrá hacer pero con la ilusión de que se podrá hacer después de dos años sin Vaquilla”.La idea en la que se trabaja es por un lado la de poner en valor la fiesta principal de la ciudad y por otro, la figura del peñista. “Sin sus peñistas esta fiesta no sería la Vaquilla”, dice Domingo y por ello pide la colaboración de los peñistas, “para poder seguir funcionando”.“Vamos a seguir trabajando durante todo el año tanto con Interpeñas como con la Soga y la Baga, con posibles actividades en diferentes momentos”, concluye.Las diferentes directivas de las 21 peñas también han comenzado a trabajar con el horizonte puesto en los once primeros días de julio de 2022.En la peña El Campanico tienen intención de reunirse próximamente para ir preparando música y demás detalles, con la esperanza de poder celebrar la próxima Vaquilla dentro de una normalidad.En El Despiste aseguran que están trabajando igual que antes de la pandemia. La asamblea será ahora en diciembre y ahí será donde, entre la junta directiva y los socios, valoren lo que van a hacer.En El Trago están ya cerrando el tema de la música -orquestas, barra y charanga- que es lo que solían tener cerrado antes de la pandemia para estas fechas. “Este año vamos a retomar una actividad que tenía mucho tirón, y ahora más si cabe, porque la gente tiene ganas, que es un vermú navideño” destacan desde la asociación. El resto de actividades hasta principios de año no suelen tratarlo.Desde la peña el Ajo, han empezado a moverse en donde lo dejaron en 2020, terminando de cerrar el cartel de artistas que vendrán a la Vaquilla 2022 y retomando las reuniones de la junta directiva para intentar cerrar la programación y los aspectos técnicos. Reconocen que hay que trabajar con cautela hasta que no se sepa con más seguridad que La Vaquilla de 2022 se va a celebrar.En El Chasco aseguran que están trabajando como si la pandemia no hubiese ocurrido con reuniones, negociaciones con proveedores y contactos con artistas. “Este año vamos un poco más rápido a la hora de cerrar artistas porque la competencia en todo el país es tremenda y en todos los sitios la gente se mueve mucho por organizar sus eventos y fiestas. Y esto sí que nos lo encontramos, si no cerramos la fecha con un artista en un breve periodo de tiempo, otros lo reservan y pierdes la opción”, destacan.Otras peñas, sin embargo, han contactado con las orquestas y charangas con los que habitualmente trabajaban y se han encontrado que tienen ganas de volver a reactivarse y de encontrarse de nuevo con los peñistas, así que ya cuentan con ellos para julio de 2022, como constataron desde Los Bohemios.En La Botera la directiva ha empezado ahora a reunirse para pensar propuestas de cara a la Vaquilla 2022. “Lo hacemos con la esperanza de que se celebren y con el miedo de que por un repunte de casos, nuevas cepas o algún que otro inconveniente se anulen de nuevo”, apuntan y consideran que actos como el de este sábado “nos hacen pensar que si todo sigue así podremos tener nuestra ansiada fiesta este próximo año”, por eso lo ven como una prevaquilla, una prueba de cara a los actos de julio.También están hablando y pensando en las nuevas cuotas que lanzarán de cara a 2022, además de los posibles espectáculos que se puedan traer. Todo esto, “lo hacemos con la ilusión y entusiasmo de ver como poco a poco recuperamos nuestra querida normalidad”.Otras peñas han lanzado ya sus cuotas para el próximo año y las mueven por redes sociales. Es el caso de El Puchero que ha puesto en marcha una campaña de captación de socios con ofertas de 100 euros para los menores de 35 años o para grupos de cinco o más personas.A ocho meses vista de la probable vuelta de la Vaquilla, las peñas trabajan con los datos de los peñistas incondicionales, de los que no fallan de un año para otro, para poder hacer planes. Los que vengan después serán bienvenidos, pero tendrán otras condiciones.En 2019, unos 9.300 socios se agrupaban en las 20 peñas vaquilleras, porque El Agüelo va a parte ya que el número de socios corresponde a los del Hogar. Un cifra que supone todo un reto para 2022.