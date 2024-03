Los profesionales de Atención Primaria en Teruel reivindican el valor del trabajo en equipo

La coordinación y colaboración entre los diferentes profesionales sanitarios es imprescindible para una Atención Primaria de calidad. Así se destacó este sábado en las jornadas organizadas por los colegios de Enfermería y de Médicos de Teruel en la que los asistentes actualizaron su formación con talleres y conferencias y sobre todo estrecharon lazos entre ellos.

Tras la inauguración de la jornada en el centro sociocultural San Julián, la directora de Atención Primaria, Hospitalaria y Continuidad Asistencial del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz, valoró muy positivamente esta iniciativa de los dos colegios profesionales y resaltó que “la Atención Primaria es la columna vertebral del sistema sanitario público” y que en este siglo XXI es fundamental “el trabajo en equipo” para lograr la calidad asistencial. Borraz se refirió a la remodelación del mapa sanitario y argumentó que “el Aragón del año 85 no es el Aragón del 2021” por lo que defendió que “hay que actualizar” y que se están trabajando en ello.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Teruel, Concha Gómez, se mostró muy satisfecha con la respuesta de los profesionales a este encuentro. “Un sábado en Teruel mover a 60 profesionales ya nos parecía un objetivo ambicioso, entonces estamos muy contentos con el resultado”, aseguró recordando que los talleres que tenían plazas limitadas se habían completado y que las conferencias se habían abierto hasta completar aforo.

Gómez resaltó que estas jornadas eran un lugar de encuentro para los sanitarios y subrayó la necesidad de la coordinación entre los diferentes profesionales. La presidenta de los enfermeros turolenses incidió en que es muy importante que los pacientes vean que los profesionales “están conectados” y consideró que es algo que “es muy fácil en Teruel” porque se dan esas relaciones directas y esta actividad contribuía a ello. “Cuando tienes que consultar a alguien que le pones la cara, que has estado con él en una jornada todo es más sencillo”, aseguró Gómez.

En la misma línea, el presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Jesús Martínez Burgui, destacó que en Atención Primaria hay que hacer un trabajo “en equipo”. “Un paciente tiene que ser atendido por un médico y una enfermera, en todas las circunstancias”, defendió y resaltó “las sinergias” que hacen los colegios profesionales para conseguir que se conozcan entre ellos. “Saber lo que hacemos y trabajar juntos es lo que estamos peleando desde hace mucho tiempo”, aseguró.

Nuevas apuestas

El presidente de los médicos turolenses apostó por un cambio para la mejora de este nivel asistencial. “La Atención Primaria tiene que ser distinta a lo que se ha hecho hasta ahora, en la estructura, no en el trato”, defendió y apostó por “la atención de alta calidad para todos”.

Se mostró esperanzado con la reordenación del mapa sanitario y con medidas como las que se están planteando para retener el talento. “Si lo que se ha hecho siempre igual no funciona, habrá que cambiar. Se tiene que hacer de otra manera. Y si esa manera luego no funciona, pues cambiaremos a otra. Porque si no, nos quedaremos como hemos visto hasta ahora, estancados, perdiendo constantemente”, advirtió Martínez-Burgui.

La directora general de Cuidados y Humanización del Gobierno de Aragón, Estíbaliz Tolosa, fue la encargada de clausurar la jornada y apostó por la accesibilidad de todos, la calidad y la coordinación entre niveles asistenciales. “Debemos garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómica, tengan acceso equitativo a los diferentes niveles asistenciales”, planteó.

Tolosa defendió, asimismo, que se tiene que asegurar “que los servicios de Atención Primaria cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad” y esto implica la formación y capacitación continua de los profesionales y el uso de tecnologías innovadoras, apoyándose en la experiencia de los profesionales y las necesidades de las personas.

Además, la responsable de Cuidados y Humanización apostó por la coordinación entre niveles asistenciales y la continuidad de la asistencia, por la “transparencia” de la información clínica y por la coherencia de los cuidados establecidos para el paciente.

Formación y actualización

Sonia Sebastián, médico de Atención Primaria en el centro de salud de Cella, vocal de Atención Primaria en el Colegio de Médicos de Teruel y miembro del comité organizador de las jornadas, destacó el gran interés demostrado por los sanitarios ya que en las primeras semanas se agotaron las plazas de los talleres y aseguró que la organización había sido “laboriosa” pero “muy gratificante a la vez”.

La primera charla magistral corrió a cargo de Federico Montero Cuadrado, graduado en fisioterapia y miembro de la Unidad de estrategias de afrontamiento activo para el dolor en Atención Primaria de SACYL (Valladolid), que expuso el cambio de paradigma en el tratamiento del dolor crónico que despertó un gran interés entre los profesionales por tratarse de un nuevo enfoque que está resultado muy útil.

La conferencia que cerró la reunión científica versó sobre úlceras en miembros inferiores que ofreció la enfermera del Hospital de Alcañiz Silvia Blasco Gil, en su condición de experta en el cuidado de heridas complejas.

La actividad formativa incluyó cuatro talleres prácticos sobre pediatría, vendajes funcionales, técnicas de investigación para el abordaje integral del paciente y determinantes de salud. Por la tarde, se presentaron las 24 comunicaciones de los profesionales, la mayoría en forma de póster y tres de ellas de forma oral, con temas variados que muestran la labor que se desarrolla en la Atención Primaria en Teruel, según destacó Sonia Sebastián.