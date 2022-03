Los 'Romances de ciego' se escenifican en Las Bodas con actores invidentes gracias a TeatrOnce

Romances de ciego, pero de ciego de verdad, es lo que han podido ver y escuchar turolenses y foráneos durante todos estos días en diferentes escenarios de la ciudad de Teruel. A ellos se subieron siete actores de Samaruc Teatre, de TeatrOnce, el grupo escénico de personas con discapacidad visual de la Once.

En escena representaron varios romances de ciego en los que narraban las aventuras de doña Giralda, una obra adaptada de otra anterior que prepararon para el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. En ella, una valiente mujer se viste de varón para vengar la muerte de su amado y, tras correr mil aventuras, regresa a Cuenca.



En la jornada del viernes actuaron en el casco histórico de Teruel y el sábado trasladaron su obra hasta el parque de los Fueros, donde por la mañana compartieron protagonismo con la lluvia. Pese a ello, varias decenas de personas acudieron a la representación.

Público educado al género

La directora teatral, Begoña Sánchez, se mostró muy contenta con la respuesta del público, y eso que ayer tuvieron durante prácticamente toda la representación la compañía de la lluvia. “Hemos detectado que en Teruel hay un público acostumbrado a los romances, el público también se educa y debido a tantas actuaciones, en esta ciudad hay una cultura de ese género literario”, comentó la responsable de Samaruc Teatre

Aunque es la primera vez que actúan en la ciudad del amor, la responsable del grupo no descarta repetir porque asegura que han estado muy respaldados en todo momento por la delegación de la Once en la ciudad.

El grupo Puerta de Cierzo, llegado desde Borja, fue el encargado de amenizar con sus danzas la mañana en el auditorio del parque de los Fueros y, ya a última hora, en la plaza del Torico. Se trata de unos bailes muy modernos para el Teruel del siglo XIII, ya que en esta localidad zaragozana recrean la entrada de los Reyes Católicos a la ciudad, que tuvo lugar en 1492.



Exhibición de danzas medievales el sábado por la mañana en el auditorio del Parque de Los Fueros. Bykofoto / Antonio García



El director escénico de toda la recreación, Benito de Ramón, explico que han intentado adaptar tanto sus trajes como los dances a la representación de Teruel. Relató que su escenificación tiene un lustro y que están encantados de participar en Las Bodas de Isabel porque la fiesta es un referente. “A mí me interesa tanto a nivel técnico como con el uso de los espacios, porque nuestra recreación alterna paseos o cortejos con acciones teatrales y danzas”, describió. Precisamente con las danzas es con lo que quieren dar singularidad a su recreación y contemplan para este mismo año hacer una concentración de danzas medievales en la localidad.

Ensayos bajo la lluvia

A los actores de Teruel la lluvia que se registró durante toda la mañana del sábado no les pilló por sorpresa. Así han sido los ensayos durante las últimas semanas, en las que al agua se sumaban unas bajas temperaturas que poco han tenido que envidiarle a los febreros de siempre. Pero como decía ayer la joven actriz Vera Báguena poco antes de entrar a escena “la lluvia no frena” las ganas que tenían de darlo todo sobre el escenario y prueba de ello es que cuando los organizadores anunciaron que su obra, Huérfanos de la madre Frontonia, se iba a iniciar en cinco minutos, todos se pusieron a aplaudir.

Todas las obras se mantuvieron, a excepción de los Juicios de amor, que no llegaron a representarse debido a la intensa lluvia que caía en torno a las 14 horas en la plaza del Torico. Los actores se mostraron entregados pese a que sus ropajes, pesados ya de por sí, estaban completamente empapados.



Y es que, aunque son aficionados, Las Bodas les permiten mitigar esa adicción al mundo del espectáculo que todos tienen y que han reprimido durante casi dos años. El público supo apreciar ese arrojo y aplaudió pese a que las decenas de paraguas abiertos limitaban bastante la visibilidad.

Diversión

Una de las actuaciones más divertidas de la mañana fue la de Los Juglares del Concejo, en la que algunos de los actores habituales de Las Bodas arrancaron las risas e incluso los cantos de los asistentes a la plaza de la Catedral en una mañana que, aunque acompañaba poco, se palpaban las ganas de fiesta.

En las representaciones de la mañana hubo menos público que en anteriores ediciones de la fiesta medieval debido a que no cesó de llover. La precipitación hizo que no solo se redujera el número de visitantes sino que algunos turolenses no se vistieran a la moda del siglo XIII, cuyos ropajes son bastante incómodos para llevar con paraguas o mojados