Los TCAE reivindican una actualización de sus funciones y de su formación profesional

Los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) reivindican una actualización de sus funciones y de los estudios de los grados de Formación Profesional de Técnico y Técnico Superior en Cuidados de Enfermería, así como su categorización en el grupo C1 desde el grupo C2 que actualmente ocupan según la Ley de la Función Pública.

Así lo explicó el secretario de Acción Social y Formación del Sindicato de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (SAE) en el ámbito nacional, Daniel Torres, tras la inauguración de la sexta edición de las Jornadas Provinciales de Técnicos en Cuidados de Enfermería/TCAE que tuvieron lugar este miércoles en el salón de actos del Hospital Obispo Polanco de Teruel, organizadas por este sindicato y la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE).

Las jornadas contaron con la participación de más de un centenar de profesionales de todos los hospitales turolenses (Alcañiz, Obispo Polanco, San Juan de Dios y San José), así como de la residencia Javalambre del IASS y del centro asistencial El Pinar.

Hospitalización

Los cuidados del técnico en hospitalización fue el tema elegido para retomar estas jornadas tras el paréntesis abierto por la pandemia. En concreto, este miércoles se abordó el trabajo de los TCAE en los servicios especiales, en los generales y en la salud mental, según explicó la secretaria provincial del SAE en Teruel, Nieves Blasco.

En la primera mesa hubo ponencias sobre los cuidados de los técnicos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y en los servicios de Urgencias y Nefrología. En la referida a servicios generales, se abordó la atención al paciente crónico complejo y al de traumatología, así como en el área de ictus. Por último, en el caso de la salud mental, se trató de los cuidados al paciente con anorexia, al agitado y al que presenta conductas suicidas.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, agradeció este miércoles en la inauguración de las jornadas el trabajo de los TCAE, que consideró “fundamental para quien está ingresado y para sus familias”, y destacó “el cariño, mimo y buen trato” que proporcionan a ambos.

La celebración de estas jornadas responde a una de las principales reivindicaciones del SAE: la actualización de sus estudios, que mantienen la programación desde 1995. “Esto hace necesario que los profesionales se pongan al día con jornadas como esta”, comentó Daniel Torres.

Reivindicación

El secretario sindical añadió que, no obstante, su principal reivindicación es contar con una nueva regulación de sus funciones dado que todavía responde a un decreto de 1973. “Esto provoca muchos problemas a la hora de realizar nuestro trabajo y que, por ejemplo, se no asignen algunas impropias como las de limpieza, o que hagamos otras como la toma de tensión o la medición de glucosa solo en determinados centros sanitarios”, argumentó.

Además, esta regulación les impide registrar todas las labores que realizan, que se asignan a quienes las delegan en los técnicos, argumentó. “Nosotros no queremos quitar ninguna función a las enfermeras, sino que se reflejen las que realmente hacemos”, sentenció.

Por último, señaló que según la Ley de la Función Pública de 2007, los TCAE se sitúan en el grupo C2 en lugar del C1 que consideran que deberían ocupar.

Salud mental

Nieves Blasco y Daniel Torres coincidieron en destacar los efectos que el covid-19 ha tenido en la población en general y en los profesionales sanitarios en particular. El 90% de los delegados sindicales del SAE se incorporaron al trabajo al inicio de la pandemia. “El principal problema era que no sabíamos con qué estábamos tratando y el miedo a contagiar a nuestros familiares, así como las veces que tuvimos que llorar por los pacientes que se nos iban, sobre todo por los que no podían despedirse de sus familias”, dijo Torres. “La nuestra es una profesión muy vocacional y no pudimos cuidar y ayudar tan bien como queríamos por la situación”, concluyó.

También la alcaldesa hizo referencia a este asunto en su intervención. “Todo el colectivo trabajó con absoluta abnegación, sabiendo que lo hacía por el bien común, en una situación de emergencia absolutamente excepcional”, reconoció.