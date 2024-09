Los turolenses se echan a la calle masivamente durante la XXI Feria de Oportunidades

Los comerciantes de Teruel hicieron a última hora de ayer un balance en general positivo de la 21ª edición de la Feria de las Oportunidades de Teruel, que entre las 10 y las 20 horas transformó la plaza y la calle de San Juan de la capital en un mercadillo donde encontrar auténticas gangas rebajadas hasta en un 80% en algunos casos.

Roberto Pangua, gerente del Centro Comercial Abierto, que organiza la feria junto a las otras dos asociaciones de comerciantes de Teruel, Asempaz y ACES Teruel, explicó a última hora de la tarde de ayer, en nombre de las tres, que “mayoritariamente los comerciantes están contentos con el resultado de la feria, aunque también es cierto que algunos han tenido más ventas que otros”.

Javier Camo (centro) y el resto de autoridades conversan con dos de las comerciantes en la Feria. Antonio García / Bykofoto

No obstante no pudo cifrar económicamente el alcance de la Feria, “ya que no será hasta mañana (por hoy) cuando se cuente la caja real. El balance lo hacemos en base a las impresiones de los comerciantes”.

El día acompañó y una hora más tarde de que los puestos abrieran sus puertas, a eso de las 11 horas, el Centro Histórico ya estaba lleno de compradores a la caza de alguna buena oportunidad. Aunque el propio Pangua recordó que son “las primeras horas del día” cuando se encuentran las mejores ofertas, fue tras el mediodía y a última hora de la tarde cuando mayores picos de afluencia se registraron. “Sin embargo es durante la mañana cuando más ventas se registraron”, afirma Pangua. “Por la tarde hubo mucha influencia de público pero más por pasear y ver el ambiente”.



En total fueron 33 establecimientos comerciales los que salieron a la calle, contando los de las ONG’s Atadi, Asapme y Proyecto Gato. Fueron tres más que el año pasado, según el concejal de Desarrollo Económico y Empleo, Luis Girón, aunque algo menos que antes de la pandemia, cuando la cifra solía rondar los 40. “Nos gustaría que fueran más comercios los que salieran a la calle durante la feria, pero me quedo con el dato de que este año son tres más que en 2023, y cada uno de diferente asociación”. “El dato global podría ser mejor, pero seguimos trabajando para que la gente se involucre más”, aseguró Girón. Pangua, por su parte, matizó que “muchos comerciantes con los que he hablado de los que no han participado en la Feria ha sido por compromisos personales, como viajes o bodas”.

Los comerciantes ayer aplicaron importantes descuentos. M. A.

La mayor parte del género que ayer se puso a la venta durante al Feria de las Oportunidades consistía en ropa y textil, aunque también podían encontrarse juguetes, bellas artes, flores o complementos. “La mayor parte del género que se vende es de la temporada pasada”, explicaba ayer Rodolfo Pangua. “Por eso lleva un descuento tan alto -muchos al 50% y algunos hasta el 80%-, porque para el comerciante es más rentable venderlo aunque sea solo recuperando el precio de compra que volver a almacenarlo, cuyo coste es muy alto”

Plataformas asiáticas

El Gobierno de Aragón estuvo presente en la inauguración de la Feria de Oportunidades de Teruel a través de su director general de Comercio, Ferias y Artesanía, Javier Camo. Camo valoró positivamente una cita que ayer cumplía 22 años y que “posiciona y promociona las actividades comerciales, permite la rotación del stockage de los comerciantes y acerca físicamente al ciudadano y su comercio de confianza”. En ese sentido, afirmó que “las plataformas de venta digital no generan riqueza, empleo ni oportunidades en el territorio, ni son capaces de transmitir la parte emocional ni la atención al cliente como lo hacen los dependientes de un comercio”.

Varias personas buscan algunas de las oportunidades en un puesto. Bykofoto

Esto contrasta con el hecho de que el Gobierno de Aragón cuente con un Proyecto de Interés General de Aragón para la implantación de centros de datos en la Comunidad Autónoma a propuesta de Amazon, empresa que cuenta con tres grandes centros logísticos en Aragón, dos en Zaragoza y uno en Huesca, y que en junio de 2024 premió al Gobierno de Aragón por “su apuesta por el desarrollo y potenciación del talento digital de la comunidad para convertirse en un hub tecnológico”, hub -centro de operaciones- que prevé una inversión de 15.700 millones de euros en la red de infraestructuras de esos centros de datos a Amazon Web Services.

Ayer decía el director general de Comercio que “en el comercio hay cabida para todos”. “Lo que tenemos que hacer desde las administraciones es brindar herramientas para posicionar al comercio de proximidad frente a las grandes tecnológicas de venta online. Y me estoy refiriendo sobre todo a las asiáticas, que vienen con unos precios que no son reales comparados con los productos de origen ni el coste real de la mano de obra”.

Los puestos permanecieron abiertos durante diez horas, desde las 10 a las 20 h. Antonio García / Bykofoto

Camo mencionó iniciativas como la campaña Volveremos, que financia con dinero público -15.000 euros del Ayuntamiento de Teruel y 9.300 del Gobierno de Aragón- compras en comercios de cercanía. El fondo destinado a la campaña se agotó en solo dos días -miércoles y viernes, días durante los cuales era válida la iniciativa-, después de más de 1.000 operaciones de compra por valor de 90.000 euros, según el concejal Luis Girón, que añadió que “ahora tendrá lugar una nueva ola de compras, para gastar los saldos obtenidos”, y que en pocos meses volverán a ponerse en marcha campañas similares.

La Feria de Oportunidades de Teruel está organizada por el Centro Comercial Abierto, ACES Teruel, Asempaz y el Ayuntamiento de Teruel, y patrocinado por Caja Rural de Teruel, Gobierno de Aragón y Cámara de Comercio de Teruel, a través del programa de apoyo al comercio minorista financiado por Cámara de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.