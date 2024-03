Los vecinos de la calle Fuentebuena de Teruel recogen firmas para reclamar aceras transitables

Por

Los vecinos de la calle Fuentebuena de la capital turolense han iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento de Teruel unas aceras “transitables”. En los últimos meses han observado que en esta calle, que conecta los barrios del Arrabal y San Julián, se ha aumentado el tráfico y los vehículos la atraviesan a una velocidad que no es la adecuada con el consiguiente peligro.



Los vecinos explican que desde que la calle Jardinera es solo de una dirección el tráfico de subida se ha trasladado a esta calle con riesgo para la seguridad de los peatones, debido a que las aceras son tan estrechas que los viandantes circulan por la calzada. Fernando López es uno de los vecinos que ha iniciado esta recogida de firmas y asegura que lo quieren trasladar al Ayuntamiento “antes de que pase algo”.



Advierte de que ya han vivido situaciones de peligro y temen que pueda haber más por lo que solicitarán al consistorio que actúe en la zona.



Para ello van a solicitar una reunión con el Ayuntamiento y harán entrega de las firmas. De momento llevan recogidas unas 800, que han ido recopilando en los últimos meses entre los propios vecinos de la calle y en los establecimientos próximos.



En el escrito exponen que tanto la calle Fuentebuena como en su extensión la calle Mayor y la calle de la Merced no disponen de aceras adecuadas para su tránsito y afirman que con la reforma de la calle Jardinera y el desvío por esa calle de los vehículos el tráfico diario se ha multiplicado.



Exigen por ello “unas aceras transitables” urgentemente, ya que con las actuales, que consideran prácticamente “inexistentes” los viandantes tienen que bajar a la calzada con el peligro que conlleva y quieren que el Ayuntamiento actúe “antes de que tengamos un percance”.

López recuerda que en la zona vive mucha gente mayor y que utilizan esta vía como acceso al Centro Histórico y que prefieren ir por la calzada que por la acera. Tampoco se puede circular con carritos de bebé o en sillas de ruedas.



En la calle también existen numerosos garajes particulares que han visto cómo sacar los coches se ha convertido en una tarea más complicada de lo que era antes debido al incremento de la circulación y la velocidad con la que suben los vehículos.



Desde el Ayuntamiento el pasado mes de mayo se anunció que se iba a mejorar la accesibilidad, tras una reunión mantenida por la alcaldesa y el concejal de Infraestructuras con representantes de la asociación vecinal del barrio de San Julián.

Entonces se planteó que no se suprimirían aparcamientos y que había que actuar también en la renovación de las redes de abastecimiento de agua de la zona.



El concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, afirmó este viernes que todavía no se había encargado el proyecto, pero está previsto hacerlo próximamente, en cuanto esté disponible la partida económica para la redacción de proyectos prevista en el presupuesto municipal de este año.



La mayoría del tráfico que actualmente pasa por la calle Fuentebuena como alternativa a la subida por la calle Jardinera no está originado por vecinos de la zona sino que es de paso. Son conductores que prefieren atravesar esta calle en vez de utilizar la vía perimetral, pensada precisamente para conectar los diferentes barrios de la ciudad.