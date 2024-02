Los vecinos de la Calle San Francisco y su entorno reclaman información completa de Aguas de Teruel

El grupo de trabajo de la calle San Francisco y su entorno volvió a convocar este martes, 13 de febrero, a la ciudadanía para mostrar apoyo y compromiso con las personas desalojadas, temporal o permanentemente, de sus casas del barrio, después del derrumbe de un edificio en esta calle hace ocho meses y para reclamar información completa de los trabajos que realiza Aguas de Teruel.

“Como en ocasiones anteriores queremos que nuestras primeras palabras sean para ellos. Para mostrar nuestro apoyo, y para volver a deciros que estaremos a vuestro lado para averiguar la causa o las causas de lo ocurrido en junio”, dijo Elvira Martín, portavoz del grupo de trabajo, que junto a María Victoria Domingo, leyó el comunicado.

“En la Crónica de la ciudad de Teruel para 2023, lo ocurrido en nuestro barrio ocupa un lugar destacado. Sabemos que esto no se terminará cuando se finalice la construcción del muro de contención de la calzada. Esto no consiste únicamente en la retirada de escombros”, manifestó.

Aseguró que no entienden el método de trabajo que se está siguiendo en la calle San Francisco. Primero se pintó la señalización horizontal. Después se ha iniciado la reparación de las zonas de adoquines más dañadas. “Estamos sorprendidos”, afirmó y consideró que piensan que se ha optado por una reparación únicamente estética. “Nos gustaría ver cómo se resuelven o estudian los problemas y no ver que se pinta, se reparan blandones y no se investiga o no se explica la causa de esos daños”, afirmó.

Incumplimientos

También se puso de manifiesto que se sigue incumpliendo el compromiso de informar a los vecinos a través del grupo de trabajo de la Asociación de vecinos del Barrio del Carmen y Colindantes. “Los trabajos de Aguas de Teruel con un robot en el callejón del Gato no nos fueron comunicados con antelación, el aviso de la instalación de piezómetros en la zona se nos comunicó después de que la alcaldesa lo explicara en la radio”, puso como ejemplo de lo ocurrido durante este último mes.

El grupo de trabajo pidió públicamente que se les facilite una información completa sobre el desarrollo de los trabajos que realiza Aguas de Teruel en la zona. “Entendemos que esto es posible porque Aguas de Teruel realiza su labor en el marco de un contrato o concesión administrativa supervisada desde el Ayuntamiento”, afirmó.

El grupo de trabajo se ha concentrado en los últimos meses, cada día 13, en un lugar diferente de la ciudad relacionado con el suceso de junio.

En esta ocasión se convocó en la Escalinata, donde quisieron recordar las conclusiones del informe de la Fundación Santa María, donde se ponía de manifiesto que “la restauración llevada a cabo no solucionará los problemas de humedades”.

En el comunicado incidieron en que la responsabilidad del buen estado de conservación de las redes municipales, es del Ayuntamiento de Teruel. “Cuando las soluciones no son fáciles la inacción no es el camino”, aseguró para añadir que aunque la solución sea cara “es mejor que una situación irreparable”.

Cortar cintas

“Quizá sea más satisfactorio cortar cintas e inaugurar obras. Nosotros, los ciudadanos, damos también valor al mantenimiento que se realiza en la ciudad”, dijo antes de recordar el refrán: “El que no acude a la gotera tiene que acudir a la casa entera”.

En el día en el que se cumplen cien años desde la primera emisión radiofónica en España, desde el grupo quisieron agradecer la presencia de los medios de comunicación “que desde el primer día nos habéis dado voz”.

Elvira Martín además quiso también dar las gracias a Chema López Juderías por publicar una carta al Director titulada: El portillo del huerto de Javier y la casa de mi abuela. Y destacó que la hemeroteca del Diario de Teruel “es un regalo para los turolenses”. Así agradeció al ex director del periódico que la hubiera hecho posible con su trabajo.

El presidente de la comunidad de vecinos de San Francisco 21, Javier Carbó, también incidió en la necesidad de contar con el informe completo de Aguas de Teruel, porque están recabando pruebas para demostrar que hubo un agente externo, que fue el agua, que produjo el hundimiento del edificio. “Estamos pidiendo todos los trabajos y conclusiones de las pruebas de Aguas de Teruel que estamos pendientes de tener”, subrayó.