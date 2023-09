Los vecinos de la capital abren el debate para peatonalizar las rondas, la avenida Aragón y José Torán

Los talleres de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Teruel vieron ayer varias propuestas vecinales que piden la peatonalización de más zonas de la ciudad, aparte del Centro Histórico, como las rondas de Ámbeles y de Dámaso Torán, así como la calle José Torán y parte de la avenida Aragón en el Ensanche. Las iniciativas no fueron priorizadas pero se trasladarán a la corporación con la intención de que pueda abrirse un debate sobre la humanización de más espacios en la ciudad convirtiéndolos en peatonales.

La segunda sesión de los talleres participativos para priorizar las propuestas presentadas por los vecinos y asociaciones para los presupuestos municipales de 2024, abordaron ayer los asuntos relativos a la mejora de la movilidad y al modelo de ciudad a la que se aspira.

Además de abrir el debate sobre las propuestas de nuevas peatonalizaciones, entre las iniciativas que se vieron planteadas por los vecinos había numerosas propuestas enfocadas a la ampliación de las aceras, la mejora de sus firmes y la colocación de nuevos pasos de cebra o señalizaciones que contribuyan a ganar en seguridad viaria.

No es algo que plantee directamente el movimiento vecinal sino que ha surgido de varias propuestas presentadas a los presupuestos participativos, que lo que se hace a través de estos talleres es trasladar al Ayuntamiento y abrir así un debate que reconocieron que no está exento de complejidad.

De hecho, entre los participantes en el taller, hubo voces por parte de representantes de asociaciones vecinales que reconocieron que era algo que no era una demanda que hubiesen detectado entre los vecinos, y se puso de manifiesto que este tipo de iniciativas generan al principio rechazo pero después tienen una buena acogida.

De hecho, las valoraciones de los técnicos municipales fueron en ese sentido, en apreciar el avance que se está produciendo en otros sitios hacia ese nuevo modelo de movilidad urbana, acorde además con los objetivos de la Agenda 2030.

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, Pepe Polo, que es la entidad que promueve estos talleres para priorizar propuestas junto con el Ayuntamiento de la ciudad, admitió que lo importante es “abrir ese debate que en las asociaciones de vecinos no se ha planteado”, y que habrá que empezar a abordar para ver el modelo de ciudad que quieren los ciudadanos ante la revisión del PGOU.

Las iniciativas sobre peatonalización incluidas este año en los presupuestos participativos inciden en un modelo en el que gane peso la movilidad sostenible y los peatones frente a los vehículos. La representante de la Asociación del Ensanche, que es donde se plantearon parte de estas peatonalizaciones, también advirtió que estas son cuestiones que se van poniendo de manifiesto con el tiempo, aunque no hayan sido prioritarios hasta ahora.

Es lo que va a ocurrir con la reforma de la avenida Sagunto que va a acometer el Ministerio de Transportes con la reducción de carriles y la ampliación de aceras en un proyecto de humanización, así como en la peatonalización completa del Centro Histórico por parte del Ayuntamiento.

Introducir de forma suave

Entre los participantes en el taller se incidió en que son propuestas que deben ir introduciéndose de “forma suave” y encontrar un “equilibrio” entre la humanización de los espacios para los peatones y que la ciudad pueda estar conectada con vehículos, puesto que si se producen restricciones muy estrictas puede incomodar a los ciudadanos y a los comercios.

En una línea similar se planteó la necesidad de ir hacia un modelo de transporte público urbano diferente, más acorde con las necesidades y la demanda de la ciudadanía. De hecho, hubo una propuesta en ese sentido para encargar un estudio a alguna Universidad, y aunque no se valoró al no ser inversión, se acordó que se trasladaría al Ayuntamiento la propuesta para abrir también ese debate. En ese sentido, se apuntó que en 2025 tendrá que hacerse un nuevo pliego para el contrato de este servicio, y que la concesionaria no puede ser la que marque el modelo de transporte de la ciudad.

Sobre las peatonalizaciones planteadas, una de las propuestas que se vieron en el taller propuso la peatoanlización de las rondas del Centro Histórico, tanto la de Ambeles como la de Dámaso Torán, con la intención de revitalizar este espacio urbano, ganarlo para los peatones y poder desarrollar una zona turística gastronómica con terrazas como en otros sitios. Quien la propuso aludió a un ejemplo similar del Puerto de Santa Pola.

Hacer peatonal uno de los carriles del puente túnel de la avenida Aragón fue una propuesta priorizada como importante

En el debate de la propuesta se consideró que no podía priorizarse al no entrar en los presupuestos participativos, pero sí recogerla y trasladarla al Ayuntamiento. Es un debate, argumentaron, que debe llevarse al PGOU cuando salga y tener la posibilidad de presentar alegaciones para su desarrollo.

La persona que la hizo y que la defendió planteó utilizar la zona de aparcamientos próxima al Viaducto para facilitar el acceso de los vehículos al parquin subterráneo y la estación de autobuses, aunque en el análisis de la propuesta también se apuntó el posible traslado de la estación a otra parte y la recuperación de ese espacio para actividades lúdicas y ciudadanas. En el informe de los técnicos municipales que acompaña cada propuesta, se indicó que la propuesta se encuadraba en las medidas de progresiva humanización de las ciudades, pero que se requería de un estudio técnico de otros actores implicados y del posicionamiento de la corporación municipal.

En el mismo sentido se planteó con las otras dos propuestas de peatonalización de calles en el Ensanche, por un lado la avenida Aragón desde su entronque con la de Sagunto hasta la rotonda del Mercadona, y por otro la calle José Torán. En los debates que abrieron estas propuestas se tuvo en consideración que este tipo de avances deben tener en cuenta una cultura ciudadana que los acepte para no generar rechazo, por lo que se insistió en que era un debate que se abría y no una propuesta concreta.

Sí hubo otras propuestas concretas enfocadas a ganar mayor movilidad por parte de los peatones con el ensanchamiento de aceras y con firmes mejores en diferentes partes de la ciudad, así como en la colocación de pasos de cebra, señalizaciones y espejos para ganar en seguridad. Iniciativas estas que fueron valoradas como urgentes e importantes para llevar a cabo con los presupuestos participativos.

En este sentido, se vio por ejemplo estudiar la recolocación de pasos de cebra en zonas como la propia avenida Aragón para mejorar esa movilidad de los peatones, o la eliminación de uno de los carriles del puente túnel de la Urbanización San Cristóbal en el Ensanche.

En este caso se planteó dejar en un solo sentido esta calle y hacer el otro carril peatonal. Además, el informe municipal que acompañó el análisis de la propuesta valoró la solución como viable al ser una propuesta que mejora la vialidad en la zona y económicamente es viable. El taller acordó priorizar con un uno la propuesta por ser urgente e importante para la seguridad.

Códigos QR

Otras propuestas de los presupuestos participativos que se priorizaron con la máxima puntuación en movilidad y modelo de ciudad, aparte de las de seguridad del tráfico, estuvieron enfocadas a implantar la identificación de diferentes monumentos con información turística mediante códigos QR.

Además, se planteó mejorar los accesos a la zona de la Moratilla y facilitar información sobre cómo llegar al nacimiento del río Turia, en la confluencia del Alfambra y el Guadalaviar, puesto que los vecinos de la zona han detectado que muchos turistas valencianos preguntan por el sitio y no hay nada que les indique el lugar.