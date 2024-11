Los vecinos de San Francisco denuncian falta de información de Aguas de Teruel

Con un minuto de silencio por las víctimas de la dana, comenzó este 13 de noviembre la concentración organizada por el grupo de trabajo de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen, que se ocupa de la calle San Francisco y su entorno, y que en esta ocasión se realizó ante las puertas de Aguas de Teruel, en la avenida Zaragoza para denunciar la falta de información en los informes de aguas.

“Entendemos perfectamente la desolación que sienten. La situación vivida en Teruel en junio de 2023 tiene algunos paralelismos con lo ocurrido el 29 de octubre”, indicó, Elvira Martín, la portavoz del grupo antes del minuto de silencio.

Decenas de vecinos de la calle San Francisco y del barrio, pero también representantes vecinales y de partidos políticos acudieron de nuevo a la concentración como cada día 13, esta vez con carteles alusivos al lugar elegido donde se podía leer “Los informes de Aguas de Teruel ni informan ni convencen”.

“Estos días en los que tanto estamos oyendo en los medios de comunicación la importancia de dilucidar de quién es qué competencia; queremos recordar que el artículo 25 de esta ley recoge que el municipio ejercerá como competencias propias entre otras muchas: el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; la infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. Por eso, aunque el servicio lo preste Aguas de Teruel no debemos nunca perder de vista que la competencia es municipal y que desde el ayuntamiento se debe de garantizar que el servicio se presta de conformidad con el contrato vigente que lo regula”, detalló Martín, que leyó el manifestó junto a Mariví Domingo, integrante también del grupo de trabajo, para explicar por qué se había elegido esta ubicación.

“Entendemos que esto no es un asunto de seguros, como han dicho nuestra alcaldesa y el concejal de infraestructuras. Esto es un asunto que pasa por averiguar qué sucedió poniendo todos los esfuerzos y la atención necesaria en el proceso. Pidiendo, por ejemplo que los informes de Aguas de Teruel tengan la calidad necesaria e incluyan toda la información relevante”, afirmó.

El grupo de trabajo tiene pruebas de que esto no es así y pusieron algún ejemplo. “Podemos afirmar que los informes de Aguas de Teruel incluyen fotografías del interior de nuestros edificios pero no sobre infraestructuras municipales que en junio de 2023 - cuando se cayó un edificio de 21 viviendas sin causar víctimas- fueron reparadas como la tubería de la red de saneamiento que el día 9 de junio estaba rota y que se sitúa por debajo de las escaleras del callejón del Gato paralela a la comunidad del Camino de la Estación 9-23”, explicó Martín. “Estamos hartos de ver vehículos de Aguas de Teruel por la zona; abrir y cerrar llaves; sacar montones de grava de los pozos de saneamiento y de hacer reparaciones de las que luego, para nuestra sorpresa, no se tiene constancia en el Servicio de Infraestructuras”, afirmó

Al leer los informes, el grupo de trabajo ha descubierto, “con asombro” que lo que se escribe no concuerda con la realidad de los hechos. “Y lo que es peor es que Aguas de Teruel lo hace porque se lo permiten. Y se lo permiten aunque no sea lo que el interés general necesita”, afirmó.

Para terminar recordó que desde hace ocho meses se sabe que hay una tubería rota en el callejón del Gato de la que Aguas de Teruel “y el equipo de gobierno parecen haberse olvidado”.

“La ciudadanía tiene paciencia pero no sabemos si se puede seguir defendiendo que la gestión que se lleva a cabo es la adecuada con unos plazos como estos”, puso de manifiesto la portavoz.

Por otra parte, también mencionó que siguen incluyéndose números a la lista de los inmuebles en ruina o solares en la calle San Francisco afectados por humedades y filtraciones y volvieron a reivindicar que es necesario un plan de rehabilitación integral de la zona y buscar financiación en otras administraciones, como por ejemplo en el Gobierno de Aragón, “es cada día más necesario”.

El grupo de trabajo recordó los dos objetivos que guían su trabajo: “Apoyar a las personas de nuestro barrio que han perdido sus casas -unas 30 familias- y ayudarles a averiguar la causa o las causas por las que este hecho se produjo”.

En este sentido, el portavoz del número 21, Javier Carbó, explicó que se siguen haciendo pruebas en el solar para averiguar las causas, aunque con muchas dificultades. También está pendiente saber qué va a pasar con el pago de sus alquileres en 2025.