Los vecinos del edificio derrumbado en Teruel, preocupados por el retraso del desescombro

Los vecinos del edificio que colapsó en Teruel en junio de 2023 han mostrado su preocupación por el retraso en las obras de desescombro que el ayuntamiento realiza en el solar donde se encontraba la finca.



En un comunicado, la plataforma de afectados ha denunciado además que casi once meses después del hundimiento, el consistorio sigue sin entregar el informe de conclusiones de la investigación.



Los vecinos están sorprendidos por que, tras declarar el Ayuntamiento de Teruel la emergencia de las actuaciones, a día de hoy no hayan terminado con las labores de desescombro del solar y se muestran preocupados por no poder acceder a la solera del edificio en los tiempos pactados con el consistorio.



Según han señalado los vecinos, a día de hoy no ha aparecido “ni un 1 %” de sus pertenencias de valor y dinero.



Los afectados han advertido que el Ayuntamiento no ha puesto todos los medios a su alcance para garantizar la cadena de custodia y han puesto en cuestión la contratación de la empresa contratada para la recogida de sus pertenencias.



Además han asegurado que el Ayuntamiento está más ocupado por “tratar de eludir su responsabilidad” que por dar una solución a los vecinos afectados, y se han mostrado muy preocupados por el estado en el que se encuentra las infraestructuras municipales de la zona.