Los viajeros reclaman más servicios de tren en Teruel para tener más movilidad

Los viajeros que cogieron el viernes por la tarde el tren procedente de Valencia con destino a Zaragoza, la gran mayoría de ellos estudiantes, son partidarios de que haya más servicios ferroviarios en Teruel para mejorar la movilidad en transporte público, una carencia de la que se quejan y cuya reivindicación escenificaron a la puerta de la estación la Plataforma para la Defensa del Ferrocarril y el movimiento ciudadano Teruel Existe. Fue la primera de una serie de movilizaciones que va a tener lugar todos los viernes a las 18:30, al coincidir a esa hora la llegada del tren de Valencia con destino a Zaragoza.

Alrededor de unas cuarenta personas de ambos movimientos ciudadanos participaron en la concentración, durante la que portaron tres pancartas para reclamar tres nuevos servicios, uno que se perdió con Valencia, otro comprometido por el Gobierno central para comunicar Teruel con Madrid y que sigue sin llegar, y un tercero para ampliar el trayecto Cartagena-Teruel-Zaragoza hasta Bilbao.

Javier Cortés, portavoz de la Plataforma en defensa del ferrocarril, explicó que la movilización, consistente en concentrarse con pancartas y entregar octavillas informativas a los viajeros en un día y horario en el que viajan muchas personas, se seguirá haciendo todos los viernes sin que se haya decidido todavía hasta qué fecha.

Además, explicó que desde la plataforma se ha hecho un comunicado para enviarlo a los ayuntamientos y a los representantes políticos para que tengan conocimiento de esta demanda y lo tengan en cuenta en sus campañas electorales, en concreto la recuperación del servicio diario entre Teruel y Valencia con salida a primera hora y regreso a última, al igual que lo hay con Zaragoza.

Este tren se perdió en 2013 cuando gobernaba el PP, y se puso en días alternos, con lo cual de los 16.000 viajeros que lo usaban al año se pasó a 2.700. Se suspendió al inicio de la pandemia y ya no se ha recuperado, después de que hace dos años, en esta ocasión con un gobierno socialista en Madrid y el cuatripartito en Aragón, ambas administraciones acordaran no seguir financiándolo y el Mitma se comprometiese a plantear una alternativa sobre la que ya no ha vuelto a decir nada.

Este tren permitía realizar gestiones en Valencia a lo largo de todo el día, cuando actualmente no es posible hacerlo desplazándose en tren, ya que el primero que sale de Teruel hacia la capital del Turia llega a las 13:34, y el que hay que tomar de regreso sale a las 16:22, con lo cual se dispone de menos de tres horas.

A ello se suma la reivindicación del Talgo entre Teruel y Madrid por Zaragoza, y la ampliación del tren procedente de Cartagena hasta Bilbao, ya que al perder la posibilidad de trasbordos en Zaragoza ha perdido viajeros. En un andén repleto de gente, los usuarios del tren compartían la necesidad de que haya más transporte público porque cada vez resulta más complicado viajar en transporte público desde Teruel por la escasez de horarios.