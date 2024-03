Lucía Caballero: "Con el grupo de trabajo nos hemos dado cuenta de que la gente quiere hacer barrio, quieren ser vecinos"

Lucía Caballero fue elegida la pasada semana presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen y Colindantes. Caballero pertenecía a la junta directiva anterior y ahora da un paso al frente con una junta directiva renovada en gran parte. Le acompañan Elvira Martín, como vicepresidenta; Belén Ariño, como secretaria y Sonia Sanz como tesorera. También forman parte de la junta como vocales Isabel Caulín, Isabel Noguer, Eva Anglés, Tomás Sánchez y María Victoria Domingo. La nueva directiva se ha marcado tres ejes prioritarios: las personas mayores, las infraestructuras y la cultura, el ocio y el tiempo libre.

-Este mes de marzo se ha iniciado una nueva andadura para la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen y colindantes con una nueva junta directiva que se presentó y salió elegida al ser la única candidatura. ¿Cómo afrontan las diferentes obras que ahora están en marcha en esta zona de la ciudad?

-En enero tuvimos una reunión con Alcaldía, donde ya le transmitimos que se iba a hacer una renovación y en ese momento no sabían nada de que se iban a parar las obras del ascensor y no nos dijeron nada. Pero sí que nos dijeron que nos irían informando sobre la situación. Poco después, los vecinos de la zona nos decían que la obra estaba parada. Y no sabíamos nada. Luego se dijo, en el pleno de marzo, que estaba parada porque se iba a constituir una UTE. Sí que preocupa a los vecinos porque estamos ahora mismo incomunicados, como en una especie de ratonera por las obras, que todos estamos de acuerdo de que hay que hacerlas, que son beneficiosas, pero nos está siendo complicado para entrar y salir a nuestras casas. En el pleno se dijo que pararían unos 15 días y la retomarían. Ahora mismo está cerrada para el tráfico la calle Bajo Los Arcos y la subida a la Andaquilla. Un año de trabajo nos dieron de plazo para hacer el ascensor. Esa es la información que tenemos. Como nueva junta hemos mandado un correo a Alcaldía presentándonos y pidiendo una reunión para hablar de este y otros temas del barrio.

-En el caso del puente de Equivocación, ¿confían en qué esté a finales del mes de marzo?

-Siguen trabajando y no sabemos si va a dar tiempo de que esté a finales de marzo, como nos dijeron en la reunión de enero. Nosotros hacemos seguimiento como vecinos, que pasamos, miramos y nos informan. Han asfaltado ya y falta el adoquinado de las aceras. Pero creo que ahí no se tiene que quedar, porque si vas paseando por debajo, se ve que hay que hacerle una limpieza, que abran el puente pero que no nos lo dejen así. Por la parte inferior hay grafitis y está sucísimo. Vamos a estar pendientes de que siga la obra y de que se abra lo antes posible porque es un eje de entrada a Teruel.

Los vecinos están muy pendientes también de otra entrada que hay por debajo del puente y que conecta con la ribera del río Turia. Es un acceso que no está asfaltado, pusieron gravilla, pero al pasar camiones y coches, la gravilla se va y vuelven hasta los agujeros. Pedimos que se adecente esa zona también.

Actuaciones en la ribera del río

-En la ribera del río sí que se actuó hace un par de años.

-Pero no hay mantenimiento. Es una zona privilegiada, que usan no solo vecinos de nuestro barrio, si no que la usan todos los turolenses y debería estar adecuada, como las de todas las ciudades de España. No hay papeleras y queremos que los bancos lleven un mantenimiento, que pongan más y pedimos iluminación. Desde la Confederación Hidrográfica nos dijeron que se hizo una cesión de la ribera del río al Ayuntamiento de la ciudad y ese mantenimiento lo tienen que acometer desde el Ayuntamiento. Hay arquetas para el alumbrado que se pusieron hace ya muchos años, cuando se hizo la primera adecuación. Queremos que sea de verdad una zona de esparcimiento y ocio para los vecinos. En todas las ciudades de España el río es un bien natural y Teruel lo tiene al lado. También queremos que se marque dónde nace el río Turia. Es un recurso turístico que creemos que es importantísimo porque los vecinos nos encontramos con mucha gente, sobre todo valencianos, que buscan el nacimiento del Turia. También vamos a plantear que se marque la antigua tabacalera. Si se hacen rutas modernistas, yo creo que se puede llegar hasta la ribera del Turia. Cuando esté el ascensor además, será mucho más fácil bajar hasta aquí.

-Y el Museo de la Guerra Civil ¿creen que va a ser un atractivo para el barrio?

-Sí, sí, nosotros creemos que junto con el ascensor el Museo va a rehabilitar el barrio, está claro.

-¿Se va a seguir con ese grupo de trabajo de la calle San Francisco y su entorno?

-Cuando ocurrió el derrumbe, los vecinos del 21 no tenían dónde reunirse, no tenían dónde estar, y desde la asociación se les abrió el local. Empezamos a decirles que estaban acogidos y, que esto era para ellos . La gente reaccionó y reaccionó muy bien. Empezaron a venir y dada la envergadura del tema, se decidió crear un grupo de trabajo que desde el primer día dependiera de esta asociación, para lo que se tuvo que hacer una asamblea. La verdad es que ha resultado muy bien, porque yo creo que desde ahí es donde nos hemos dado cuenta de que la gente quiere hacer barrio, quieren ser vecinos, porque sí que se hicieron muchos nuevos socios de la calle San Francisco y alrededores pero cierto es que también se acercaron muchos vecinos de esta otra parte, de Valparaíso o avenida Zaragoza, para simplemente apoyar.

-¿Y ha supuesto un incremento de socios?

-Sí que se ha producido un incremento de socios y cada vez más. Todos los días, a uno o otro de la Junta, nos están mandando una solicitud para asociarse.

-¿Y cuántos pueden estar ahora?

-Alrededor de unos 360 socios. La asociación está formada por unidades familiares, pero la vida avanza, las normativas avanzan y entendemos que igual hay que hacer como ya han hecho otros barrios y cambiarlo a personas individuales. A efectos de subvención de participación ciudadana cuantos más seamos mejor. Pero todo no es dinero. Nos dicen los vecinos que este barrio tenía la particularidad que era considerado muy barrio, con muchos puntos de reunión, con mucha unión de barrio. Ahora, al no haber esos puntos de reunión, porque estamos más dispersados, ese sentimiento se ha perdido y es lo que todos los socios nos piden que quieren recuperar. Volver a ser barrio, volver a ser vecinos, que todos nos pongamos cara, poder participar todos en lo que más nos apetezca y de forma abierta.

Dependencias

-A diferencia de otros barrios, aquí sí que tienen unas dependencias como sede de la asociación.

-Sí pero haría falta un mantenimiento, una puesta al día de este inmueble, como el sistema de climatización. Y adecuar un poco los espacios para empezar a usarlos con todas las demandas que nos están haciendo. La nueva junta vamos a abrir la asociación para que se puedan acercar los vecinos.

-¿Va a ser el voluntariado, los propios socios los que se van a ir turnando para tener la sede abierta al barrio?

-Sí porque hay una demanda muy grande. Se hizo el taller de Historias de mi barrio, y había un grupo de unas 20 personas del barrio de toda la vida, gente que ya se ha ido haciendo mayor, que lo que reclaman es eso, un centro de reunión. Hemos quedado con ellos que en cuanto tengamos esto un poco adecentado, la sede estará abierta para que vengan a jugar, a hablar o a tomarse un café. Tampoco se pide tanto. Igual que puede venir la gente mayor, invertiremos en comprar juegos para niños y que también haya un espacio donde puedan estar.

-¿Hay familias jóvenes en el barrio?

-Sí, sobre todo en la zona de la calle Valparaíso y de camino de la Estación, que está considerando de este barrio.

-¿Qué plantean desde la asociación para el antiguo hogar comandante Aguado a corto plazo, más allá de las grandes inversiones, para abrirlo a los vecinos?

-Esto se habló con el Ayuntamiento y la verdad es que yo creo que tienen muy buena disposición porque creen que sí que es necesario. Sabemos que ese edificio necesita una inversión grandísima. Pero sí que hay un espacio donde antiguamente, cuando era un hogar de beneficencia, estaba abierto e iba la gente mayor y los niños del barrio con los niños del Comandante Aguado. Era un centro de reunión donde había vida, porque bajaba todo el mundo allí a merendar. Hemos pedido un sitio de encuentro, bien ahí o en otro sitio cercano que nos puedan facilitar si ven que ahí hay más riesgo. Queremos que se haga un mini parque para que la gente pueda estar en el buen tiempo y podamos volver a recuperar eso, que está documentado. A largo plazo, se pueden hacer miles de cosas, como una escuela infantil. No es mala zona, tiene una zona de aparcamiento para que los padres puedan dejar y recoger a sus hijos.

Aparcamiento

-¿Y que se abra como aparcamiento, quizá, como se hace para las fiestas?

-Más espacio de aparcamiento en este barrio es súper necesario, como en todo Teruel. Ganamos mucho espacio cuando la calle Valparaíso se hizo de una sola dirección, que se pidió desde la asociación vecinal aunque durante las obras del ascensor ha vuelto a ser como antes. Lo que hemos pedido es un parquin vertical en un solar cercano a esta calle. Ahora además tiene mucho más sentido porque tenemos la experiencia del ascensor que va desde San Julián a la estación, que la gente que trabaja en el centro aparca en el barrio y sube por el ascensor a sus trabajos. Es una demanda que sí que necesitamos y que vamos a continuar con ella. En el antiguo Comandante Aguado, hay tanto espacio que podría haber aparcamiento, pero que no se olviden de dejarnos un espacio de ocio para la gente del barrio.

-El Gobierno de Aragón ha anunciado un plan de choque para vivienda, sobre todo para gente joven, ¿en este barrio tienen solares para recuperar?

-El Ayuntamiento tiene la obligación de ejecutar órdenes de derrumbe y si no de actuar. Habrá que buscar una fórmula porque se pueden hacer un montón de viviendas, es un barrio cómodo, estamos muy cerca del Centro, pero a la vez estamos muy tranquilos, no estamos en el propio Centro pero con el ascensor estaremos más cerca. Lo de la vivienda se ha planteado un montón de veces. Nos han dicho que hay ayudas para rehabilitar, pero al final los vecinos no lo ven claro. Yo creo que el Ayuntamiento se tiene que acordar de que aquí tenemos espacios. Además, sería un ejemplo de ciudad compacta como dice el Plan General.

-En cuantos a conexiones con otros barrios, ¿cómo ven la cuesta de los Molinos y de Capuchinos?

-La cuesta de los Molinos es otra de nuestras reivindicaciones. Hicieron una obra, pero se quedó a mitad y nos tienen que dar una solución. Y también tienen que hacer la cuesta de los Capuchinos, porque por ahí sube y baja mucha gente con el coche.