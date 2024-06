Manolo Gimeno: “Tras 20 años del Corredor Cantábrico Mediterráneo, en el tramo Zaragoza - Teruel - Sagunto solo hay papeles, por desidia e incompetencia política”

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha denunciado que el Corredor Cantábrico Mediterráneo en el tramo Zaragoza - Teruel - Sagunto ha sido una “gran mentira. 20 años después de su anuncio sólo hay papeles en trámite con demoras injustificables, lo que imposibilita cualquier avance en el proceso de ejecución”.

En rueda de prensa, el portavoz Manolo Gimeno ha indicado que sin Estudios Informativos con Declaraciones de Impacto Ambiental positivas no se pueden licitar proyectos, y sin estos proyectos no se puede solicitar financiación ni licitar empresas que ejecuten obra visible. Para Teruel Existe, “que no haya nada construido en este tramo obedece a la falta de voluntad política de llevarla a cabo, a la desidia e incompetencia de los gobiernos tanto Central como Autonómicos y de los representantes políticos de los territorios que lo han permitido durante estos 20 años”.

Desde 2004, año en que la Ministra de Fomento Magdalena Álvarez y el Presidente de Aragón Marcelino Iglesias presentaron el Corredor como compensación a la exclusión de Teruel del AVE Madrid-Valencia (refrendado por el discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero en abril de 2004 con su compromiso de apoyar las infraestructuras de Teruel), y presentado en Zaragoza por el ministro Jose Blanco en noviembre de 2009 como una doble vía electrificada de altas prestaciones y uso mixto (viajeros y mercancías) seguimos teniendo una vía única con trazado del siglo XIX.

En este punto, Manolo Gimeno ha lamentado la confusión que se pretende generar al mezclar las obras que se están realizando en el Plan Director de la vía Zaragoza-Teruel-Sagunto con el cumplimiento con el Corredor, que no tiene nada que ver: “existe probablemente de manera intencionada , tendenciosa o por ignorancia el hecho de entremezclar ambas, pero es como comparar una carretera convencional con una autopista”.

La realidad, ha afirmado, es que con el tramo Zaragoza-Cantábrico el Ministro Íñigo de la Serna comprometió 12.000 millones de euros y, aunque lentamente, avanza en su construcción. Sin embargo, en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto en estos 20 años sólo se han invertido 4 millones de euros y únicamente en estudios informativos, de los cuales el del tramo Teruel - Sagunto caducó y el de Teruel - Zaragoza quedó suspendido. Ambos estudios fueron retomados en la anterior legislatura al estar incluidos en el Pacto de Investidura con Teruel Existe. El nuevo Estudio Informativo del tramo Teruel-Sagunto estaba previsto para junio de 2023 y todavía no se ha presentado, mientras que

el del tramo Teruel-Zaragoza lleva dos años pendiente de la DIA en el MITECO. Por otra parte, el estudio “Demanda de viajeros del Corredor Cantábrico-Mediterráneo”, licitado por Adif en 2018, se encuentra suspendido.

Para Gimeno, que el Gobierno autonómico de Lambán manifestara su “apuesta irrenunciable” por el tramo de Zaragoza a Barcelona, mientras que para la línea Zaragoza - Teruel - Sagunto apostara tan solo por desarrollarla en “condiciones homogéneas al menos a las vías únicas con Barcelona” (Carta de Compromiso con el desarrollo logístico de la Comunidad de Autónoma de Aragón) ha derivado en esta situación. Además, durante el gobierno de Mariano Rajoy se excluyó el tramo turolense del Mecanismo Conectar Europa dentro de la red Básica Transeuropea de Transporte (TEN-T), lo que suponía quedar fuera de financiación europea y “una sentencia a muerte”. Se recuperó tras la masiva movilización de empresarios valencianos (fundamentalmente de la Autoridad Portuaria de Valencia) y movimientos vecinales y sociales turolenses en Valencia en octubre de 2018, además de la implicación del Ministro de Fomento y los presidentes de la Generalitat Valenciana y del Gobierno de Aragón. Fue entonces, tal y como ha relatado Gimeno, cuando la Europarlamentaria del grupo socialista Inés Ayala dijo que había que ponerse a trabajar de inmediato para estar en primer línea de salida el día 1 de enero de 2021 y con un proyecto importante para entrar dentro del nuevo presupuesto europeo 2021-2027, pero “en estos tres años y medio no se ha presentado ningún proyecto de esta parte del Corredor para que haya tenido la posibilidad de financiación”.

Gimeno ha añadido que en abril de 2024 el Parlamento Europeo aprueba la revisión de la Red Transeuropea de Transporte y adelantó al año 2030 la adaptación del Corredor entre Zaragoza-Lleida-Tarragona de gran capacidad y ancho internacional, lo que se traduce en un respaldo de financiación para acelerar su puesta en servicio. La iniciativa de la propuesta partió de la eurodiputada aragonesa Isabel García, miembro de la Comisión de Transportes y Turismo de la Comisión Europea y ponente del grupo socialista, por lo que concluía el portavoz de Teruel Existe, por parte del PSOE se ha actuado de manera “disciplinada” manteniendo como irrenunciable que el Corredor desde Zaragoza llegue a Tarragona.

Postes de la catenaria invaden la zona de la doble vía

Por otra parte, desde Teruel Existe denuncian que la instalación de muchos de los postes de las catenarias para la electrificación de la vía actual se está realizando ocupando espacio de la entrevía y las canaletas por las que discurre el tendido eléctrico, la fibra óptica y los sistemas de seguridad y control se ubican en su mayoría donde tendría que ir la segunda vía o bien en entrevías.

Gimeno ha explicado que “si se planteara en estos trayectos una segunda vía que es factible, habría que levantar y cambiar muchos kilómetros de postes de catenarias y de canaletas. Todo esto es un total despropósito y falta de previsión…salvo que no se tenga prevista esa vía doble”.