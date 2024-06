Manuel Bellido ensalza sus raíces turolenses y espera que la Vaquilla siembre “concordia y fraternidad”

El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido Aspas, actuó este viernes como mantenedor de las Fiestas del Ángel de Teruel 2024 y fue el responsable de leer el pregón de inicio de la Vaquilla en un acto que se celebró en la tarde de este viernes en la Iglesia de San Pedro. Su discurso giró en torno a dos ideas, el significado que tiene el ser turolense y lo que ha supuesto la Vaquilla para él durante todos los años que la ha vivido intensamente.

Con el trío de música formado por Sara Soriano, Frank Gallego y Coco Belach, que interpretó un canto dedicado a Aragón, comenzó el acto de entrega de los Premios del Certamen Internacional de Poesía Amantes de Teruel, en la iglesia de San Pedro, que estuvo presentado por Javier Jané. A continuación, se leyó el acta del jurado, donde se reconocía a los ganadores de esta edición, la número 63, ya que este es uno de los certámenes más longevos del panorama nacional.

Manuel Bellido recibió de manos de la alcaldesa la Medalla de los Amantes

El premio al mejor Soneto, recayó en Miguel Sánchez Robles, y lo entregó el mantenedor de las Fiestas, Manuel Bellido Aspas. “Es un honor y un placer estar en este acto”, dijo el poeta y aseguró que el amor es recurrente en sus obras. “Las manos que no llegan a tocarse de los Amantes son la fractura entre la vida y la muerte”, destacó, antes de proceder a su lectura.

Experiencias cercanas a la vida, es el título del poema de amor ganador en esta edición. El concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, hizo entrega del premio, que el autor, Ismael Pérez de Prado, leyó con un cita previa de San Juan de la Cruz. El premio al libro de poemas fue para Juan de Molina, también receptor de diferentes premios por toda la geografía española y ahora en Teruel por Código secreto para no morir en primavera. Los premios -además de la cantidad económica-fueron este año como novedad un rosa realizada en forja.

El acto contó con la presencia de los tres consejeros turolenses del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco,Tomasa Hernández y Alejandro Nolasco. También asistieron el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, diputados nacionales y autonómicos y otras autoridades locales y provinciales.

Amigos y familiares del mantenedor también quisieron acompañarle en este día tan especial en lo personal. La alcaldesa, Emma Buj, le hizo entrega de la Medalla de los Amantes antes de proceder a la lectura del pregón que comenzó destacando sentir “una gran emoción” y reconociendo que es “un privilegio” hacer este discurso en el que tuvo un recuerdo muy especial para quienes ya no le pueden acompañar. Su padre, su hermana Lourdes y también su abuelo Salvador, que le inculcó su afición taurina.

Bellido repasó las diferentes etapas de la vida y cómo en ellas ha vivido la fiesta de la Vaquilla. Confesó la preocupación que le produjo tener que preparar este discurso que luego le trajo muchas alegrías, las de recordar su infancia y juventud en los veranos turolenses.

Antes de su lectura, en declaraciones a los medios, Bellido reconoció que su preparación ha supuesto un gran ejercicio de nostalgia al recordar toda su juventud, “la época más genuina para vivir la Vaquilla”, dijo. Bellido agradeció a Teruel y a la alcaldesa en particular la elección de su persona como mantenedor, y destacó que su momento preferido de las fiestas es el previo a la puesta del pañuelo, antes de que todo comience, por las “expectativas”, que luego se cumplen o no, pero las ilusiones de ese momento “no te las quita nadie y, a veces, se repiten al año siguiente”, detalló.



Miguel Sánchez Robles, durante la lectura del soneto ganador del concurso

El presidente del TSJA calificó la Vaquilla como una fiesta intemporal con la misma esencia hoy que hace 30 o más años. “Lo que cambia es la sociedad pero la esencia y cómo vivimos la fiesta es siempre la misma”, consideró.

Bellido recordó su época de corredor de los ensogados aunque reconoció que “no me he destacado nunca por mi atrevimiento”. Y agregó que en los ensogados lo importante es “no estar despistado”. En su opinión, la soga y la baga es una forma muy participativa de vivir la fiesta. “Lo importante de correr los toros es que cada uno puede marcarse sus propias metas”, matizó.

El mantenedor de la las Fiestas concluyó que este año viene a la Vaquilla con el firme propósito de resarcirse de todos los años que no ha podido vivirla.

Bellido finalizó su discurso con una estrofa del himno de la Vaquilla para destacar que es una fiesta que invita a todo el mundo a participar de ella después de desear que la Vaquilla de 2024 “llene de alegría y diversión a nuestros conciudadanos y a aquellos que nos visitan. Y que estos días festivos sean una semilla de concordia y fraternidad que se desarrolle y produzca frutos durante el resto del año”, concluyó.

La alcaldesa por su parte clausuró el acto antes de que se pudiera escuchar un Himno de la Vaquilla adaptado por el grupo de músicos turolenses.



El concejal de Fiestas entregó la flor al Mejor Poema de Amor a Ismael Pérez de Pedro

Fiestas tranquilas y alegres

Emma Buj aseguró que se lo había puesto “muy difícil” las emocionantes palabras del mantenedor, al que dio las gracias por aceptar este cargo. “Siempre lleva el nombre de Teruel allá donde va”, subrayó. “Y también lleva la Vaquilla en su corazón, como otros destacados juristas que le precedieron como mantenedores”, afirmó.

Para la alcaldesa, lo importante en esta vida “son las personas” y recordó a la Medalla de Oro, Humi Martínez, y a los vecinos de la calle San Francisco.

También mencionó a los que ya no están como Vidal Muñoz, Agustín Alegre o el Vaquillero del Año 2023, Antonio Esteban. Buj agradeció el trabajo del concejal de Fiestas por organizar un programa con más de 400 actos en 11 días y evocó el momento en el que sale al balcón y la ciudad vibra de emoción, pero envidió a los que ponen el pañuelo y reconoció el privilegio que tienen. Después de describir cada uno de los cuatro días de la Vaquilla y “las expectativas” que se van generando de un día para otro, aseguró que lo que desea, como alcaldesa, es que sea “una Vaquilla de tranquilidad y alegría que solo tenga buenos recuerdos”.

Por la mañana, el mantenedor y los ganadores del certamen poético firmaron en el Libro de Oro de los Amantes, un documento que data de 1955, y que por primera vez se trasladó del Ayuntamiento al Mausoleo para incluir las dedicatorias de los protagonistas de la jornada. En él han firmado los mantenedores y los poetas ganadores de otras ediciones y en su día también las reinas de las Fiestas.



El gaditano Juan de Molina leyó un poema del libro ganador dedicado a su sobrino, fallecido con tan solo 18 años

Entre los que firmaron este viernes con los Amantes como testigos, estaba Ismael Pérez de Pedro, de Viladecans, en Barcelona, que recibió la Flor natural al mejor poema de amor. Esta era la tercera vez que su obra era reconocida en este certamen, de lo que sentía “encantado”. “Es fácil ser reincidente aquí porque es un certamen que es maravilloso”, aseguró, “el mejor en el que he estado”, admitió y dio las gracias al jurado y a los organizadores. También tuvo palabras de agradecimiento para su esposa, que le acompañaba en el acto. “El mérito lo tiene mi mujer, que seleccionó el poema, y dos horas antes de acabar el plazo me dijo, envíalo, que me cojo vacaciones por si lo ganas”, desveló.

Y lo ganó. Así que volvieron a Teruel, a cuyo certamen se ha presentado en cinco ocasiones, y donde ya recibió el premio al mejor soneto y posteriormente otro reconocimiento durante la edición especial que se hizo en la pandemia. En esta ocasión, su poema se centra en el amor a las cosas y a los pequeños detalles.

La obra ganadora como Mejor Libro de Poemas habla, sin embargo, de desamor. Así lo explicó su autor, Juan de Molina, que vino desde Ubrique, en Cádiz. Narrador y poeta, era la primera vez que se presentaba a este concurso y tuvo la suerte de ganarlo. Ayer recordaba que uno de los poemas estaba dedicado a un sobrino fallecido recientemente con 18 años, de forma repentina. “Este premio es un homenaje a él”, desveló.

En esta ocasión el premio al Mejor Soneto corresponde a Miguel Sánchez Robles, titulado A las manos de los Amantes. Sánchez Robles, procede de Caravaca de la Cruz, en Murcia, es catedrático de Geografía e Historia. Su trayectoria poética está jalonada de galardones y reconocimientos literarios tanto en narrativa como en poesía, al que ahora se suma el turolense.