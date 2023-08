Manuel Miedes, rector de la Basílica de San Apolinar de Roma: "Con la Iglesia, a la mínima que pase es noticia, y si se trata de un sacerdote, es noticia"

Natural de Caudé, es una de las voces de referencia en la Roma religiosa. Tomó los hábitos tarde, a los 40 años, pero desde entonces su trayectoria ha sido fulgurante.

-¿Cuando regresó usted a Teruel?

-Llegué el miércoles, 2 de agosto, y estaré hasta el 28. He venido desde Valencia a donde llegué en un vuelo low cost, de esos que te dejan a las seis de la mañana.

-Usted es natural de Caudé. ¿Cuál ha sido su trayectoria?

-Yo nací en Teruel, en Caudé. Eran los años 60, los años del boom, y en la escuela estábamos muchos chicos y la verdad es que lo pasé muy bien. Después me vine a estudiar a La Salle, en el colegio nuevo que lo acababan de inaugurar y que no estaba acabado todavía. Después me fui a estudiar a Zaragoza Economía y Empresariales. Luego trabajé en algunas cosas y también hice el servicio militar en Lleida.Así, he ido trabajando hasta que acabé en Roma. Me ordené bastante mayor en el 2003, y ahora se cumplen 20 años. La gente se queda un poco sorprendida porque me ordené con 40 años, pero muchos de mis amigos y conocidos me decían que así era mucho mejor porque me ordené con experiencia.

-¿Cómo llega esa llamada de la vocación a una edad tan avanzada?

-Eso es parte del misterio porque, efectivamente, es una cosa que tienes desde el principio y que vas diciendo “ya veremos” pero en un momento determinado se despierta con más fuerza. Es verdad que también se junta todo porque es la voluntad de Dios y también la voluntad del interesado. Y luego, hay alguien que te dice pregunta si te gustaría ser ordenado sacerdote. La provocación, va todo junto.

-A propósito de la Universidad, a los estudios habituales se suman los de Comunicación.

-Una universidad pontificia, erigida por la Santa Sede, normalmente tiene las tres carreras clásicas Teología, Filosofía y Derecho Canónico, pero esta tiene esta (titulación) especial de Comunicación Social e Institucional en la que la institución es la Iglesia. Es una carrera de cinco años a ciclo único en la que a los sacerdotes se les convalidan algunas asignaturas por lo que la pueden terminar en tres años. Es una carrera dura pero actualmente es muy interesante porque muchos organismos como los obispos o las diócesis necesitan un comunicador que les lleve la comunicación.

-Es una apuesta decidida por la comunicación en un mundo globalizado

-Tiene unos buenos estudios de televisión y radio. Los estudiantes sufren bastante porque tienen que saber de la fe de la Iglesia y de Teología y al mismo tiempo de Comunicación. Por eso emplean muchas horas en los estudios de televisión o en Internet. De hecho, los estudiantes tienen siempre bloqueada una de las aulas de ordenadores. Y estos son los que luego vienen a quejarse de que no les queda tiempo, sobre todo los que son sacerdotes. Y yo les digo que primero son sacerdotes y, luego, estudiantes.

­-¿La fe cristiana está viviendo un buen momento?

-Se ve menos en número de feligreses pero más en la interiorización de la fe. Por decirlo de alguna manera, es una fe de más calidad. Y eso sorprende mucho.

Con motivo del covid fue cayendo el número de practicantes pero ya se ha estabilizado en el 10 por ciento. Pero ese porcentaje que viene tiene una fe más madura, es gente que piensa más las cosas. Antes se llevaba a los hijos a la Confirmación porque tocaba, pero ahora se piensa y se hace a los hijos pensar para que sepan dar razones de por qué hacen eso.

Ese diez por ciento de la población es gente que todavía va a misa y que se confiesa de vez en cuando. Pero ese 10 por ciento es más maduro porque tiene que afrontar la educación de los hijos, también en la fe. Porque la fe y al razón van juntas y si una de las dos falla, tenemos un problema.

-A propósito de las declaraciones del Papa Francisco de que “en le Iglesia caben todos”, ¿está cambiando la Iglesia y su forma de mirar al mundo?

-Sí, y es que como aparece en el Evangelio, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay que apuntar a todos y todos son hijos de Dios. El Papa lo repite bastantes veces para dar esperanza y dice que Dios camina al lado de todos y que basta con abrirse un poco para que te pueda ayudar. La historia de la Iglesia es muy rica en este sentido, como el caso de San Agustín, cuya basílica está al lado dela mía y por eso adoro mucho a San Agustín. Creo que hay gente que está alejada y por cualquier motivo acaba acercándose.

-¿Es Francisco el Pontífice más inclusivo hasta la fecha apostando por el papel de la mujer o siendo inclusivo con el colectivo LGTB?

-Hay una cosa que siempre se ha defendido en la Iglesia pero que hay que repetirla, y es que una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Una cosa es que tú tengas un defecto, o que lo que tenga yo, pero eres tú, que eres mi hermano o mi vecino, y te tengo que querer con esos defectos. Y yo ya se que este defecto no es bonito o es feo. (Esa persona) puede tener un carácter del diablo pero yo le tengo que ayudar a mejorar con el defecto, y él también se tiene que dar cuenta del defecto y pelearlo, pero yo lo tengo que querer. No puedo pensar “como éste piensa así, uno menos, o que este es así o que está medio loco y no quiero saber nada” porque eso no es cristiano.

-¿A qué “defectos” se refiere?

-Todo el mundo no nace perfecto. Yo no conozco a nadie perfecto. Aveces en cuanto a alguien del que pienses “este sí que es bueno”, pero normalmente uno tiene mal genio, el otor dedica poco tiempo a su mujer ya los hijos, a otro lo ves que va a su bola .... a todo el mundo se le pueden ver pegas. Y luego, la gente tiene que luchar también. Una vez, una persona que tenía inclinaciones de tipo homosexual decía “cuanto he rezado” porque él tenía esa necesidad. Y hay gente que tiene mal genio y se hace enemigo de todo el mundo. Hay gente de esta que tiene un defecto o un modo de ser pero si uno se da cuenta de que lo tiene pero pelea para mejorarlo y que no le impida querer a los otros, pues adelante. Como dice el Papa, Dios te quiere con tus inclinaciones y tus defectos porque Él ya sabe que te ha hecho así, y lo único es que lo que ni tienes de bueno pues tienes que pelearlo para mejorarlo y lo que tienes de bueno hay que ofrecerlo a la gente. A veces el problema es ver solo lo malo pero hay que ver las cosas buenas que tienes.

-Continuamente saltan noticias sobre abusos sexuales y a menores. Esta semana en Teruel se ha denunciado a un religioso.

-Yo lo que veo es el esfuerzo desde hace años de atacar este problema de abusos. Siempre se dice que las malas noticias son siempre noticia y las buenas noticias no son noticia. Este tema me preocupa, no solo desde el punto de vista de Iglesia sino a nivel general por cómo esta la sociedad. Porque queramos o no, la Iglesia está dentro de la sociedad y eso se ve según los países. Según está la sociedad, también se ve que los matrimonios están mejor y los sacerdotes están mejor. Va todo unido, y si nos movemos en ambientes difíciles hay que poner más medidas desde el punto de humano y sobrenatural, como rezar más, para que no sucedan estas cosas. Yo creo que se han puesto en todos los sitios muchas medidas rápidamente. En la universidad tengo la Comisión de Vigilancia, y no ha pasado nada, gracias a Dios. Todos estos protocolos que se han puesto en la iglesia me gustaría que se extendieran en general en otros sitios porque hay también mucho abuso de menores que no tiene nada que ver con la Iglesia y que es un porcentaje altísimo. Pero claro, eso no es noticia. Con la Iglesia, a la mínima que pase algo es noticia. Si se trata el caso de un sacerdote, es noticia. Pero no podemos negar que es una cosa grave. Uno puede discutir miles de cosas pero esto hay que quitarlo, hay que rezar y hay que seguir.

-¿Qué planes tiene durante este mes de vacaciones en Teruel?

-Un poco de todo. En estos ha pasado de todo y con el covid no pude venir y tengo que saludar a mucha gente porque el año pasado no pude venir. También quier aprovechar para ir a Zaragoza y hacer unos cursos de verano. Quiero hacer un poco de todo. Lo tengo lleno.