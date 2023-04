Manuel Rando, presidente de la Diputación: “Ni Teruel, ni Aragón, ni España pueden ser dependientes energéticos ni agroalimentarios"

Este miércoles se celebra el Día de San Jorge como patrón de la provincia de Teruel con una ceremonia en Villarquemado en la que se premiará con los premios San Jorge al Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra y al docente Florencio Navarrete.

-Este miércoles se celebra el día de la provincia en Villarquemado. ¿Por qué se ha elegido esta localidad?

-Uno de los objetivos que nos planteamos como equipo de gobierno, y siendo que la Diputación Provincial es el ayuntamiento de ayuntamientos y que nuestras competencias están directamente ligadas a los ayuntamientos de la provincia, fue descentralizar los actos. Ya se hizo hace dos años en Mora de Rubielos y el año pasado en Alcañiz y este año se hace en Villarquemado. Ojalá el próximo año se haga en un pueblo más pequeño todavía. El objetivo es que los pueblos sientan a la Diputación Provincial de Teruel y que lo sientan de forma cercana.

-Se entregarán los Premios San Jorge al Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes, de Andorra, y a Florencio Navarrete. ¿Por qué se les distingue?

-Es un guiño al mundo de la Educación. Y en este caso, tanto el colegio de Educación Especial como D. Florencio Navarrete han llevado una trayectoria en la que han ayudado a muchos muchachos del medio rural a ser hoy quienes somos. Han ayudado a ser iguales. La Educación es la herramienta, es el medio que hace más iguales a las personas. Explicaremos ese día la trayectoria de D. Florencio Navarrete y del centro Gloria Fuertes, que cumple 41 años de atención a la diversidad a niños distintos con unos proyectos de primer orden y unos reconocimientos de nivel nacional e internacional. En Teruel se trabaja muy bien la innovación educativa. En cuanto a D. Florencio Navarrete, en aquellos tiempos en los que era muy difícil estudiar, él ayudó a muchísimos alumnos a ser hoy quienes somos, y lo digo en primera persona porque yo soy paulino.

-Esta legislatura ha estado marcado profundamente por la pandemia del covid. ¿En qué medida ha influido el virus en la política provincial?

-Ha influido en la política, local, provincial, regional, nacional e internacional. Cuando empezó el covid, un virus del que nadie sabía nada, lo primero que generó fue impotencia porque querías ayudar pero había que saber en qué dirección. En la Diputación de Teruel se hicieron bien las cosas por la filosofía que llevábamos desde un principio, basada en unas buenas relaciones interinstitucionales y una colaboración con entidades sociales y público-privadas que dieron sus frutos. Por lo tanto, si había que ayudar a los autónomos, los ayudamos entre todos, por lo que las ayudas han sido mucho más eficaces.

-¿Qué cosas se han quedado por hacer como consecuencia de la covid?

-Nos ha faltado ese tiempo para haber apoyado todavía más a los ayuntamientos. Y digo que todavía más porque nunca la Diputación de Teruel ha apoyado tanto a los ayuntamientos. Daremos gestión y las cifras cantan por si mismas. Nos hubiera gustado poder arreglar más carreteras , apoyar más Planes de Obras y Servicios y atender más a las necesidades de los ayuntamientos para que estos geneen bienestar en sus vecinos porque esa es nuestra función.

-El presupuesto de la institución se ha ido incrementando en estos años.

-Todo lo que ha caído, porque además del covid ha habido dos tormentas en las que hemos tenido que actuar de forma directa y ahora, que estamos en guerra, ha afectado de forma directa a la parte económica y a redirigir nuestros objetivos a las necesidades de cada momento. Yo estoy orgulloso porque la Diputación tenía dinero y no se utilizaba. En el primer mes, analizando con los técnicos de la Diputación la situación presupuestaria me di cuenta de que ese dinero tenía que llegar a los ayuntamientos. Y de ahí salen los anticipos de liquidez a los ayuntamientos que se han acercado a 98 millones de euros. Si esto se hubiera hecho antes, muchos ayuntamientos no habrían tenido que pedir préstamos. También hemos querido dar vida a las cajas de cooperación, que las han utilizado muchísimos municipios para anticipar el pago de sus préstamos porque eran al cero por ciento de interés y lo podían pagar durante 15 años. En la anterior legislatura esta cantidad era de 435.000 euros y en estos años han sido 30 millones de euros. Hablamos de un dinero que estaba ahí, en los bancos. Según cómo se gestione se puede ayudar más o menos. Estamos hablando de 107 millones de euros.

-¿Cuál es el estado financiero de la Diputación?

-La Diputación tiene muy poca deuda. En estos cuatro años, en los que otras instituciones se han endeudado, la DPT no se ha endeudado ni un céntimo más. Se ha rebajado un poquitín la deuda, pero la dejamos en el mismo estado en que estaba hace cuatro años.Pero si hubiese hecho falta y hubiésemos tenido más necesidades no nos hubiera temblado la mano para solicitar dinero a muy bajo interés, porque los (créditos) que tenemos ahora que están a un interés altísimo, para ayudar a los ayuntamientos. Pero lo hemos gestionado y se puede decir que cuando acaben estos cuatro años la Diputación no tendrá más deuda. Y la deuda que se tiene, será con más bajos intereses.

-La Diputación mantiene abierto un frente con el Ayuntamiento de Teruel por el servicio de bomberos. ¿Se ha avanzado algo más en esta negociación?

-Tengo que contactar con nuestro abogado porque está trabajando para presentar un contencioso administrativo. Ni yo ni el equipo de gobierno queríamos llegar a este punto pero tenemos que hacerlo en defensa de nuestros municipios porque todo este dinero que no ha recibido la Diputación Provincial en todos estos años ha sido en detrimento de cada municipio, pueblo o barrio de la provincia de Teruel porque existe una obligación legal, y eso se determinará en el contencioso administrativo, de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Y eso pasa en toda España menos con el Ayuntamiento de Teruel.

-Esta legislatura se ha apostado por el Turismo como uno de los motores de la economía de los provincia. ¿Productos, como el Camino del Cid que ahora preside la Diputación, son el futuro del turismo en el territorio?

-La percepción que se tenía de la provincia en el exterior era distinta a la realidad. Teruel era una provincia con falta de autoestima, negativa y yo conozco la provincia muy bien porque antes de entrar en la Diputación había estado nueve años visitando todos los pueblos y los colegios de la provincia de Teruel al menos tres veces al año, y lo que dije fue que teníamos que poner a la provincia en el punto de mira con sus potencialidades y viéndola en positivo. Y es lo que hemos estado haciendo. Y creo que se ha hecho un excelente trabajo. Hay un movimiento de orgullo de vivir en Teruel, porque creo que Teruel no está vaciado. En Teruel vivimos mucha gente porque lo queremos hacer y porque tenemos una calidad de vida extraordinaria. Se ha hecho un trabajo desde los medios de comunicación encomiable. Hemos participado en las ferias más importantes de España y tenemos una gastronomía de primer orden. Hemos tenido contacto a nivel internacional y ahora está dando sus frutos.

-Otro de los puntos en los que se ha trabajado ha sido en la conectividad de toda la provincia.

-En su día dije que ese era mi primer objetivo. Teníamos claro que lo íbamos a hacer entre la Diputación y el Fondo de Inversiones de Teruel. Aunque la pandemia supuso una desagracia para casi todo, hizo que de Europa viniesen fondos europeos y que, en contacto con el Gobierno de España, se está trabajando para que en 2025 todos los pueblos la provincia tengan fibra óptica. Hay quien piensa que poner fibra óptica en toda la provincia se puede hacer en un año pero eso es imposible. Pero estamos hablando de que el cien por cien de la provincia estará conectada por fibra. Mientras, creo que fue una buena idea llegar a un acuerdo con Hispasat para que, mientras tanto, todos los pueblos de la provincia tengan tengan conexión de al menos 100 megas. Esto nos va a abrir las puertas al mundo y por eso era mi primer objetivo.

-En cuanto a energía, hemos asistido a la demolición de la térmica de Andorra y a la creación de la primera comunidad energética local de Aragón en Luco del Jiloca, al tiempo que la instalación de renovables ha elevado la protesta social. ¿Hacía dónde se dirige el futuro energético de la provincia? ¿Puede ser la producción de energía un nicho de oportunidad para Teruel?

-Puede ser un nicho de oportunidad, pero hay que orientarlo bien. Ni Teruel, ni Aragón ni España pueden ser dependientes energéticos ni agroalimentarios porque son sectores estratégicos. Los precios han subido porque somos dependientes energéticos y nos tenemos que arrodillar metafóricamente ante quienes tienen el poder de la energía. Siendo que tenemos recursos suficientes, la tecnología y la financiación para ser independientes, hagámoslo para que la energía sea una oportunidad para la provincia. Dicho esto, las leyes medioambientales que hay en Aragón, en España y en Europa son muy exigentes. La Diputación de Teruel es ejemplo y en Fitur recibimos un premio a la sostenibilidad. Tenemos que ser una provincia sostenible. Y ¿qué es sostenible? Tenemos que cuidar el medio ambiente pero también a nuestra gente tiene que tener trabajo. Eso también es sostenibilidad, compensar ambas cosas. las energías renovables y limpias son buenas para el plantea y para la provincia de Teruel pero tendrán que cumplir con la normativa vigente y con el medio ambiente. No creo que sean incompatibles y es una oportunidad de futuro increíble.

-El PSOE gobierna en la Diputación con el Partido Aragonés. ¿En qué situación se encuentra la coalición de gobierno después de la crisis interna que atravesó esta formación?

-En primer lugar, quiero decir que no se ha paralizado la Diputación en ningún momento. Daremos cifras y en el año 2022 ha sido la cifra más alta de la historia de la DPT de gasto comprometido. Eso es porque se trabaja. La relación ha sido buena y la crisis no ha afectado y ese dato así lo indica. Desde todas partes me plantearon que no querían que afectase a la Institución y no creo que ningún ayuntamiento pueda decir que haya notado la crisis interna de un partido.

-¿Llegó a temer en algún momento por la gobernabilidad de la DPT?

-No temí nunca por la gobernabilidad. Yo entré aquí para trabajar, y he seguido trabajando. Yo estaba convencido de que si daban el paso a algún partido político la sociedad lo iba a ver muy mal.

-¿La despoblación es el principal problema de la provincia?

-De despoblación ya se ha dicho todo. La Femp hizo un diagnóstico hace unos años perfecto con todos los ingredientes y causas de la despoblación. Nosotros tenemos que trabajar todos en la misma dirección y a partir de ahí buscar prioridades. Hoy la provincia de Teruel tiene un problema serio en el que estamos todos trabajando que es la falta de vivienda. En Teruel, hoy en día , hay trabajo. Hemos paralizado esa sangría que año tras año estábamos teniendo en la provincia de Teruel. Ahora hay trabajo, y lo dicen las confederaciones empresariales. Estamos trabajando para que se genere vivienda en la provincia de Teruel. De los 712.000 euros de la legislatura anterior, este año solamente la Diputación ha invertido en arreglar vivienda casi 6,6 millones de euros. Y también ha invertido el Gobierno de Aragón. No es fácil porque hay casas que se destinan a uso turístico y casa de veraneantes, u otras que son de muchos herederos ... hay una gran diversidad.

-Hay otro objetivo más, que es la comunicación por carretera.

-Hay que vertebrar la provincia. Es verdad que hacen falta grandes autovías y comunicaciones, pero también es verdad que es todavía más necesario comunicar nuestros pueblos. Y para eso nos encontramos en una situación penosa ante la que hemos hecho un gran esfuerzo. De los 29 millones que se gastaron e carreteras en la legislatura anterior, este año han sido más 57 millones. En cuanto a los caminos, de los 6,2 millones se ha pasado a más de 22. Ahora hay un plan de actuación y los pueblos están atendidos con los caminos mejor que nunca. Arreglar las carreteras potenciará el turismo,la comunicación y dará más posibilidades de futuro a quienes vivimos en la provincia de Teruel.