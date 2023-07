María Ángeles Manzano, cabeza de lista al Congreso por Sumar: “España es ejemplo en avances sociales y el 23J todos ellos pueden desaparecer”

María Ángeles Manzano, andorrana y militante de Podemos, es la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Sumar en la provincia de Teruel.

-Los resultados de las izquierdas el pasado 28M demostraron que la fragmentación no funciona a la hora de obtener representación. ¿Cree que la suma con la que concurren ahora permitirá un gobierno de España de izquierdas?

-Sumar nace de un proyecto ilusionante para Aragón, para Teruel, nuestro objetivo es recuperar el voto de la izquierda, que es necesario para defender los derechos de las personas, que defienden el feminismo, los servicios públicos, que protege el medio ambiente y la pluralidad del estado, tan necesario para las personas que vivimos en el medio rural. Este es un gran equipo y para mí es un placer estar hoy aquí, formando parte de este proyecto.

-¿Cómo decidieron que fuera usted, militante de Podemos, la que encabezara la lista al Congreso por Teruel?

-Poco después de que se anunciara el adelanto de las elecciones generales al 23 de Julio, mi partido ya anunció su integración en la coalición Sumar y me pidió encabezar en Teruel la candidatura al Congreso. Y por responsabilidad di el sí al único equipo capaz de hacer frente al bipartidismo y a quienes están regalando las administraciones públicas a la ultraderecha. El único equipo que puede hacer que en este país se avance en derechos para la mayoría.

-¿Cuáles son las principales líneas en las que incidirá si llega al Congreso?

-Estas elecciones van del futuro y tenemos planes y propuestas para mejorar la vida de las personas de Teruel. El desarrollo de la provincia se ha de realizar desde un prisma holístico, servicios públicos eficaces y eficientes con amplia cobertura social. Infraestructura, ayudas fiscales, educación, Sanidad y, sobre todo, trabajo con comunidad en bienestar social, igualdad, cultura y libertad de expresión, LGTBIQ+, juventud y salud mental... De nada sirven las infraestructuras y servicios si no se trabaja el ámbito social.

-¿Qué hay que avanzar en materia de infraestructuras viarias en los próximos años?

-Hay que avanzar de forma integral para que la movilidad sea un derecho. Es uno de los pilares fundamentales de nuestras políticas. Para ello es necesario que nuestras carreteras estén bien mantenidas y actualizadas, y es imprescindible que podamos disponer de un ferrocarril que facilite nuestra movilidad como viajeros y que vertebre nuestro territorio. Por poner dos ejemplos concretos, que el corredor Cantábrico-Mediterráneo sea una realidad digna cuanto antes, y que la 232 sea una realidad como autovía.

-Se ha impulsado la banda ancha, pero todavía quedan zonas con problemas de conexión. ¿Incidirá su partido en este área si gobierna?

-Por supuesto que sí. En esta legislatura el gobierno de coalición ha apostado por fin por llevar la conexión de alta calidad a todos los pueblos, edificios públicos y zonas industriales. Lo hemos hecho real, en tiempo record. Es importante que en la provincia de Teruel la conexión de la banda ancha llegue a los sitios que faltan y, por lo tanto, trabajaremos desde donde estemos para que sea una realidad.

-El Gobierno de Aragón ha apostado por las energías renovables en estos últimos años. ¿Cree que hace falta una regulación estatal para evitar macroproyectos como algunos de los planteados en la provincia de Teruel?

-Si, por supuesto que sí, es importante que haya una regulación estatal. Ojo, no estamos hablando de que no haya energías renovables, nosotras apostamos por ellas. La energía es una necesidad básica y se ha de tratar como un derecho. Es imprescindible asegurar el derecho a la energía por encima de los beneficios del oligopolio que tanto ha abusado ya de todos nosotros, pero sin que eso suponga un detrimento para la gente que vive en zonas como Teruel y sus modos de vida. Queremos una energía que se produzca respetando el planeta que habitamos y a nuestros paisajes y formas de vida. Hay que regular y organizar dónde generarla. Apostamos por lugares ya degradados como polígonos industriales. Creemos que es fundamental la creación de una empresa pública de energía, algo que tuvimos y las derechas privatizaron, que hoy es de nuevo imprescindible para que la energía sea un derecho asequible para todas las familias.

-En la zona de Andorra las renovables se perfilan como la alternativa al carbón. ¿Qué opina al respecto?

-La forma de producir energía ha cambiado del carbón a las renovables, por ello es importante que la Transición Justa avance hacia la autosuficiencia energética. Apostamos por la sostenibilidad, pero no sólo que se limite a producir energía a través de fuentes renovables, tiene que ser una sostenibilidad que respete el medio ambiente, y que además garantice la pervivencia de la gente en sus pueblos y cree empleos de calidad que permita quedarnos en nuestros pueblos y tener futuro. Transición de tecnología pero también de modelo, energía pública, a precio accesible y que respete el planeta y a los que lo habitamos.

-La extrema derecha ha logrado mucho poder en algunas instituciones. ¿Va a afectar al día a día de los ciudadanos?

-Es preocupante que la extrema derecha esté llegando a las instituciones y cómo lo está haciendo, con recortes de derechos y libertades. Es realmente peligroso que todos los derechos sociales que han permitido que este país genere bienestar social y económico desaparezcan y retrocedamos. Hay que hacer exactamente lo contrario a lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha, hay que seguir trabajando para que la gente sea más libre y más feliz.

-¿Qué repercusión podría tener en las medidas sociales de los últimos años un gobierno de España PP-Vox?

-Muchísima, pueden desaparecer leyes en avances sociales y necesarias para la ciudadanía Española, hablamos de la reforma laboral, de la ley de eutanasia, de la ley de violencia de genero, de la de vivienda y de tantas otras que han permitido poner a España como ejemplo de Europa y todo esto puede desaparecer, Y por supuesto, es realmente alarmante que nieguen la evidencia científica del cambio climático y no ayuden a prepararnos para lo que viene.

-¿Ve factible que Sumar logre un diputado en Teruel, algo que históricamente no se ha logrado?

-¿Por qué no va a ser posible? Estamos en el momento histórico de poder hacerlo. Es la primera vez en nuestro país que se consigue una coalición de izquierdas tan amplia. Cada día las encuestas nos sitúan en mejor posición, la gente está ilusionada con este proyecto donde se sentirse representados y eso movilizará mucho voto progresista el 23J.

-¿Cree que el hecho de que se presente Teruel Existe restará votos a los partidos de izquierda o los votantes más progresistas tendrán en cuenta sus pactos con el PP en las urnas?

-En las pasadas elecciones generales TE fue el partido más votado de la provincia, en esta hay una diferencia, ellos están llegando a acuerdos con la derecha y saltándose las líneas rojas, entre ellas pactar con la derecha y la ultraderecha, algo que prometieron que no harían. Tendrá que ser la ciudadanía turolense la que decida qué es lo mejor para la provincia y sus gentes. Durante la campaña autonómica hicieron un esfuerzo por mostrarse neutros y no fueron capaces de explicar ni su proyecto político ni qué harían con los votos de la ciudadanía. Sólo pusieron una línea roja, no pactar con la ultraderecha y en menos de un mes ya han facilitado su acceso a distintas instituciones y están llegando a muchos acuerdos con el PP. Mucha gente progresista se acercó a Teruel Existe pensando que les representaba. Ahora se han desenmascarado solos y creemos que eso les pasará factura. Han perdido la confianza de sus votantes progresistas. Ha quedado claro que no tienen contenido ideológico y que se venderán al mejor postor.