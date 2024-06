Más de 8.000 aspirantes opositan este domingo para una plaza de auxiliar administrativo

Las oposiciones para acceder a una plaza de auxiliar administrativo en la Administración autonómica se desarrollarán este domingo, 30 de junio. Se han convocado cien plazas, que se corresponden con la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2021 y a las del proceso de las OEP de los años 2018 y 2019.

La oposición responde a una resolución del pasado 5 de abril y son casi 9.000 personas las que se han inscrito para la prueba que comenzará a las 9.15 horas de forma simultánea en Zaragoza, Huesca y Teruel, ha informado el Gobierno de Aragón.

Los exámenes se realizan tres meses después de que se celebrará la convocatoria, publicada en el BOA del pasado 5 de abril, y con el objetivo de agilizar los trámites serán dos las pruebas que se celebren en el mismo domingo 30 de junio.

El primer ejercicio constará de cien preguntas más 10 de reserva, para lo que habrá un tiempo máximo de 120 minutos y el segundo ejercicio será de 30 preguntas más de cinco de reserva. Para este caso, el tiempo máximo será de 50 minutos.

El resultado de las pruebas se dará a conocer en el mes de septiembre. El Gobierno de Aragón abre así un intenso calendario de oposiciones con el objetivo de reordenar la Administración y seguir en la línea de bajar el porcentaje de interinidad.

Además, el próximo 13 de julio se celebrarán los exámenes para cubrir 79 plazas de administrativo. El hecho de que el Ejecutivo autonómico haya reforzado el Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) con más personal y mejora de material implica que se active ese proceso de organización de puestos de trabajo en la Administración.

Así está previsto que a la vuelta de verano tengan lugar las pruebas para personal de servicios auxiliares, servicio doméstico y auxiliares de enfermería.

Escuela Universitaria Politécnica (c/ Atarazana número 2).Edificio de Ciencias Sociales (c/ Atarazana número 4).Edificio de Bellas Artes (Ciudad Escolar, s/n).Facultad de Medicina, edificio B (c/ Domingo Miral s/n).Facultad de Derecho, edificio III (c/ Pedro Cerbuna, 12).Campus Río Ebro (c/ María de Luna, número 3) en los edificios Ada Byron, Torres Quevedo y Betancourt.Escuela Politécnica Superior, edificio Guara (ctra. de Cuarte, s/n, Huesca)IES Pirámide (ctra. de Cuarte s/n, Huesca)