Mayte Pérez critica el “rodillo absoluto” de PP-Vox al no aceptar enmiendas al PSOE

La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, criticó el “rodillo absoluto” del Gobierno de Aragón formado por la coalición PP-Vox al no haberles aceptado ninguna enmienda a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024. Solo para la provincia de Teruel el PSOE había presentado en torno a 60 enmiendas por un valor de casi 28 millones de euros, con especial atención al territorio y los servicios básicos. La dirigente socialista insistió en que se trata de unas cuentas “capitalinas” que miran hacia Zaragoza y no se fijan en el territorio.

Pérez se pronunció así tras la última reunión de la Ponencia que estudia el Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón de 2024, celebrada el lunes y de la que salió el informe con las enmiendas admitidas, que ahora deberá ratificarse en la Comisión de Hacienda que se celebra manaña en las Cortes aragonesas. Ese dictamen irá finalmente al pleno del próximo viernes, 22 de diciembre, para su aprobación definitiva.

El PSOE había presentado 495 enmiendas, y según explicó la portavoz del grupo, no han aceptado más que dos de apoyo a Unicef y Arade transaccionadas con el PAR y el PP respectivamente. Del resto no han conseguido introducir absolutamente nada, lo que llevó a la parlamentaria socialista a asegurar que la coalición PP-Vox ha aplicado un “rodillo absoluto”, además de criticar que el presupuesto es “difícil de ver” porque no encuentran partidas como las del premio de Moto GP.

Además, la portavoz socialista calificó de “bochornoso” que Teruel Existe vaya a apoyar “al Gobierno más reaccionario que ha habido en esta Comunidad Autónoma por migajas”. Aseguró que la enmienda de la radioterapia es “surrealista” porque eso ya está planteado desde hace año y medio.

En cuanto a la otra enmienda aceptada a Teruel Existe para ampliar con más habitaciones individuales el nuevo hospital de la capital, aseguró que les provocaba “incertidumbre” por el “retraso” que puede suponer para la puesta en funcionamiento del nuevo centro sanitario puesto que “hay muchísimas dudas”.

Consideró además “alucinante” que las enmiendas que ha sacado adelante Teruel Existe lo que hacen es “resolver en concreto los problemas” de los pueblos de los diputados de esta formación: Cutanda, Utrillas y Camarillas. A cambio, precisó, de votar a favor de un presupuesto que “aparte de chapucero” está marcado ideológicamente, ya que cambia términos como violencia machista por violencia intrafamiliar con las enmiendas de Vox, además de reducirse más todavía las ayudas a cooperación.

Pérez comentó que se han quitado más de 40 millones de euros de personal funcionario y prácticamente no se ha tocado ni uno de altos cargos; e insistió en que se trata de unos presupuestos que miran a Zaragoza capital, sin ayudas directas a los agricultores y sin tener en cuenta inversiones en el territorio puesto que no hay ni una sola en educación para la provincia de Teruel. Todo, recalcó, a pesar de ser las cuentas más altas de la historia de Aragón al haber “heredado” casi 700 millones de euros de ingresos “gracias a la política fiscal y económica que han estado denostando durante toda la legislatura”.

La portavoz socialista incidió en que son unos presupuestos que no acometen ningún proyecto emblemático, además de advertir que se trata de un ejecutivo que está demostrando no tener capacidad de gestión, como se ve con las listas de espera o el cierre de consultorios.

Para la provincia de Teruel el PSOE había presentado en torno a 60 enmiendas específicas, aparte de las genéricas, que sumaban cerca de 28 millones de euros. En Presidencia Interior y Cultura planteaban más de 1,1 millones y en Fomento 3,2 millones, mientras que en Agricultura el montante ascendía a 4,73 millones y en Sanidad a 7,35 millones.

En Educación las enmiendas socialistas para Teruel se elevaban a 5,16 millones y en Bienestar Social a casi 1,5 millones. Además, planteaban medio millón más para Desarrollo Territorial, 1,2 millones para Medio Ambiente, 1,9 para Deporte, y 1,5 para otras secciones.