"Merece la pena preparse una oposición porque es un trabajo para toda la vida, pero te tiene que gustar"

Las jornadas de ADE en el campus de Teruel comenzaron este miércoles con la charla coral Trabajar en las Administraciones Públicas (AAPP): oportunidades y experiencias. Para hablar del tema, se contó con la presencia de Mª Eugenia Agudo, interventora territorial de Teruel; Javier Sáez Ayala, delegado de la Agencia Tributaria, e Ismael Bellés, antiguo estudiante de ADE que en la actualidad está preparando oposiciones.

Alumnos y titulados de ADE pudieron conocer de primera mano la experiencia de estos dos funcionarios y del opositor.

Javier Sáez Ayala les explicó que las oposiciones son “una inversión a medio plazo” para los estudiantes y que a cambio se consigue en el futuro una estabilidad en el trabajo, un salario de mercado y una mejor conciliación de la vida familiar y laboral.

En el caso de ADE, señaló que se puede optar a la práctica totalidad de las plazas en el ámbito de la Hacienda Pública y la Agencia Tributaria en concreto en la Inspección, como las de técnico de Hacienda.

Conforme el nivel de la oposición es mayor la competencia a la hora de optar a las plazas es menor por lo que merece la pena hacer un esfuerzo para acceder a las de mayor dificultad.

Preparación

A la hora de prepararse, es habitual acudir a las academias sobre todo en materias relacionadas con las matemáticas o contabilidad, porque en el caso de las teóricas es cuestión “de trabajo y de esfuerzo”. Hay oposiciones con una parte del temario común por lo que hay opositores que se presentan a convocatorias de diferente nivel. Sáez puso como ejemplo las oposiciones de Inspección y las de técnicos de Hacienda. “La diferencia son el número de exámenes y el tipo, porque en las de Inspección entran exámenes orales”, comentó.

Por su parte, María Eugenia Agudo explicó que hay cuerpos del Estado que no son tan conocidos como otros, y puso como ejemplo los interventores y los técnicos de Auditoría. Por ello, en la charla se centró en explicar las funciones de la Intervención.

También detalló que hacerse funcionario es “un trabajo para toda la vida” y “merece la pena el esfuerzo que hay que hacer” pero incidió en que tiene que gustar desde el principio. “No puedes hacer una carrera que no te gusta, tienes que estar convencido y que te guste lo que estás estudiando”, comentó.

Y recordó que en este tipo de oposiciones como la suya de intervención la competencia de otros opositores no es tanta, pero “compites contra el temario”, ya que no se presenta tanta gente como plazas se convocan. Incluso se quedan vacantes algunas plazas sin cubrir porque no hay nivel. “Si das el nivel y haces el esfuerzo de sacártelo tú con tu temarios la rivalidad con el de al lado no existe”, comentó.

Plazas y promoción

Una vez que se consigue una plaza siempre se puede promocionar porque cada vez más se favorece la promoción interna. Por ejemplo, si se aprueba las de técnico, para acceder a las superiores no es necesario hacer los primeros exámenes.

La experiencia de un opositor la puso Ismael Bellés que hace cinco años finalizó sus estudios de ADE en el campus de Teruel. Aseguró que él tenía claro que cuando terminara la carrera iba a prepararse unas oposiciones. Lo está haciendo y ya se prepara las oposiciones de técnico de Hacienda. Tiene tradición familiar y ayer contó su experiencia del día a día y cómo sigue una planificación para prepararse las oposiciones.

Con un parón de por medio lleva cinco años en esta carrera de fondo y explicó que al principio sí que fue a una academia, para complementar la parte de Derecho, ya que en la carrera se ven los diferentes derechos pero de manera más introductoria que lo que es necesario para estudiar el temario de la oposición que él se está preparando.