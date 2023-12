Nolasco comparte las declaraciones de Abascal como muestra del "hartazgo" con Sánchez

Por

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y líder de Vox en Teruel, Alejandro Nolasco, ha compartido este lunes la visión del líder de su partido, Santiago Abascal, sobre que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgar de los pies" a Pedro Sánchez como muestra del "hartazgo" de los españoles con el presidente del Gobierno.



"La comparto, evidentemente, colgar de los pies o tirar de las orejas o darle un cachete en el culete", ha puesto como ejemplos Nolasco, para quien "parece que estamos en un mundo de una corrección política tan extrema en la que parece que no se puede decir absolutamente nada".



Nolasco ha restado importancia a esas declaraciones por cuanto Abascal "no ha dicho colgar del cuello ni ningún tipo de barbaridad", y tampoco es nada comparable, ha enfatizado, a lo que han dicho dirigentes de Podemos, con "amenazas de muerte" a dirigentes de Vox o declaraciones como las del ex concejal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza Alberto Cubero "cuando animaba al linchamiento a los miembros de Vox".



Comparado con eso "es una broma", ha dicho Nolasco, para quien la frase de Abascal es "fácilmente entendible por todo el mundo" y "es mucho más grave, en lugar de decir colgar de los pies o tirar de las orejas" animar a "romper la cara las fachas, como decía Pablo Iglesias (ex líder de Podemos)".



"Creo que es una frase que no va más allá de decir que los españoles, como es lógico, tenemos un inmenso cabreo", ha proseguido Nolasco, quien ha planteado si es más grave colgar a alguien de los pies o la "traición de vender España" por los 7 votos de Junts.