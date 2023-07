Nolasco (Vox), sobre los pactos con el PP de Azcón: de momento, nada de nada

Por

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, sigue esperando la llamada del candidato del PP a la Presidencia de a Comunidad, Jorge Azcón, para negociar la conformación del próximo gobierno, con lo que negociación está en punto muerto: "De momento, nada de nada".



Así lo ha indicado a Efe este lunes transcurridos cincuenta días desde las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo sin que haya habido públicamente más reuniones entre Azcón y Nolasco que la que mantuvieron el pasado 13 de junio dentro de la ronda de contactos del candidato popular con los líderes de los grupos políticos de las Cortes de Aragón.



Un encuentro en el que ambos se marcaron como objetivo inicial llegar a un acuerdo programático y la conformación de la Mesa de las Cortes de cara a la investidura de Azcón con el propósito de gobernar en solitario y Nolasco, de hacer valer el peso logrado por Vox en las elecciones. De hecho, diez días después la diputada del partido de extrema derecha Marta Fernández fue elegida presidenta del Parlamento aragonés gracias al acuerdo alcanzado con el PP.



Desde esa primera reunión, en la que Nolasco entregó un documento al líder del PP con las propuestas de Vox para alcanzar un acuerdo programático, nada ha trascendido de cara a la investidura de Azcón, que cuenta con los votos de los 28 diputados del PP y se garantizaría la mayoría absoluta con los 7 de la formación de extrema derecha.



Hoy Azcón ha asistido en Valencia a la investidura de su compañero de partido Carlos Mazón como president de la Generalitat gracias al acuerdo de gobierno con Vox y se ha mostrado convencido de que "va a haber un cambio" en Aragón porque "no hay alternativa", aunque aún no hay fecha para la investidura y podría demorarse hasta el 23 de agosto.



Una investidura ante la que hoy Nolasco se ha ratificado en que los diputados de la formación de extrema derecha votarán en contra si el PP pretende prescindir de Vox como tercera fuerza política en las Cortes de Aragón y contar con el PAR o Teruel Existe.



Así, Nolasco ha asegurado a Efe que no han llegado a un acuerdo programático con el PP y que Azcón no le ha llamado aún. "No hemos hablado nada, pero cero", ha aseverado, a la espera de ver "cómo se desarrollan las cosas".