Olona no descarta ninguna medida frente a la sequía, pero insiste en asegurar la PAC

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, no descarta ninguna medida para hacer frente a la sequía, pero asegura que primero hay que garantizar el cobro de la PAC, “porque no hay ninguna otra ayuda equiparable a los más de 450 millones de euros que llegan a Aragón a través de esta política”.

Olona mantuvo este jueves una reunión con las organizaciones agrarias y las cooperativas para analizar la Mesa de la Sequía que tuvo lugar un día antes en el Ministerio. Durante la misma, les trasladó el compromiso del Gobierno de Aragón para flexibilizar y excepcionalizar todas aquellas cuestiones relacionadas con el posible incumplimiento de resultados de la PAC para cobrar las ayudas. “Los agricultores y ganaderos pueden estar tranquilos, porque vamos a tomar todas las medidas normativas posibles para que no haya ningún problema. Por eso trasladaremos al Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea la necesidad de hacer excepciones a determinadas exigencias para no incurrir en mayores gastos”, aseguró.

El consejero coincidió con las organizaciones agrarias en que estamos ante una situación “potencialmente catastrófica”, especialmente para aquellos agricultores y ganaderos que se dedican de manera profesional a esta actividad y que van a ver muy mermada su renta. “En los secanos más áridos la cosecha ya se puede dar por perdida. Otros daños están producirse si no llueve en las próximas semanas y las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas”, puntualizó.

Preocupación

Olona también se mostró preocupado porque la situación se va a ver más agravada porque el seguro de sequía “se está demostrando ineficaz”, ya que solo el 26% de los cultivos herbáceos de secano cuentan con esta cobertura. “Faltaría por saber el carácter territorial de este dato, porque seguro que no es uniforme, con lo cual puede haber zonas donde el nivel se aseguramiento sea próximo a cero”, explicó.

En Aragón, la principal afección se localiza en las producciones de secano, especialmente en las zonas áridas y semiáridas que concentran la mayor parte de la superficie agrícola en secano, como es el caso del cereal. Una situación que se repite en los pastos, lo que repercute de manera directa en la ganadería extensiva, y que se da también en las explotaciones apícolas.

En el regadío cabe más margen de maniobra y la situación definitiva se conocerá en función de cómo se desarrolle la meteorología en los dos próximos meses para poder evaluar las verdaderas afecciones. Si bien, el consejero también puso de manifiesto la importante reducción de agua disponible, especialmente grave tras un final de año hidrológico anterior sin agua de reserva en los embalses de la Comunidad.

En este sentido, el consejero reivindicó la modernización del regadío para lograr una gestión mucho más eficaz del agua. “No cabe ninguna duda de que quienes han modernizado sus infraestructuras van a poder hacer frente a esta situación con mejores herramientas y mayores garantía que quienes no lo han hecho”, apuntó.

Asimismo, defendió la necesidad de seguir apostando por una regulación del agua hiperanual, asegurando que “hacen falta más embalses y más grandes, que permitan almacenar agua no solo de año en año, si no a lo largo de varios”.

Reacciones

El presidente de Asaja, José Manuel Cebollada, reclamó ayudas directas, exenciones fiscales para este mismo año, que es cuando “el agricultor las va a necesitar”, y la flexibilización de la PAC. “Los que se han sembrado no van a nacer, y los que se siembren ahora, todavía menos. Queremos que no haya penalizaciones. Este cambio de la PAC nos está mareando y muchas cosas no se van a poder cumplir. Necesitamos soluciones tangibles”, resaltó, antes de recordar que la siembra está siendo “la más cara de la historia”.

El secretario provincial de UAGA en Zaragoza, José Antonio Miguel, enumeró algunas medidas fiscales que serían necesarias para “paliar pérdidas multimillonarias”, como la devolución de 20 céntimos por litro de gasóleo, ayudas directas por hectárea “más centradas en los profesionales que la PAC”, créditos blandos para afrontar la próxima campaña o moratorias en las cuotas de Seguridad Social.

Igualmente, el secretario de Organización de UPA, Enrique Arceiz, lanzó un “SOS” ante un problema que “vamos a tener todos los ciudadanos” por una sequía que “hacía muchos años que no se conocía”.

“Había sequías donde se ha cosechado un poco de cereal y algunos cultivos de verano se salvaban, pero este año se va a perder entre un 80 % y un 90 % de cereal y el arroz, maíz o girasol no se podrá cosechar, los leñosos de regadío tendrán mucha reducción de agua o los pastos de ganadería ya pueden estar contentos si sobreviven”, detalló.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, José Víctor Nogués, ve “muchos problemas” para mantener los puestos de trabajo y los mercados si no se soluciona esta grave situación.

“Tenemos contratación de personas en todas las plantas y fábricas que duran hasta Navidad. Si no hay materia prima, tendremos que hacer Erte o buscar y negociar planes para los puestos de trabajo cualificados, que son los difíciles de mantener”, mantuvo.