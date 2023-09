Organizaciones empresariales presentan al Ayuntamiento un plan de atracción de inversiones

Por

Representantes de las organizaciones empresariales de la provincia de Teruel han presentado este viernes en el Ayuntamiento de la capital el proyecto “Invest in Teruel”, un programa dirigido a promover la atracción de inversiones y la contratación de mano de obra cualificada en Teruel y provincia.



Con esta iniciativa la Confederación Empresarial Turolense tiene como objetivo impulsar la modernización y competitividad del sector empresarial de la provincia, tal y como explica la patronal turolense en su página web.



En una nota de prensa enviada a los medios, el consistorio turolense ha informado que en la reunión han participado el presidente de CEOE Teruel, Juan Andrés Ciércoles, el secretario de CEOE Teruel, Sergio Calvo, el presidente de CEPYME Teruel, Jesús Blasco, la vicepresidenta de CEAT Teruel, Charo Guillen, y el concejal de Empleo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Teruel, Luis Girón.



Todos ellos han coincidido en la importancia de trabajar conjuntamente los ayuntamientos y las organizaciones empresariales en la atracción de inversiones, un objetivo de Invest Teruel del que Girón ha calificado como “una iniciativa muy interesante no sólo para la capital sino también para la toda la provincia”.



En la mesa de trabajo mantenida durante varias horas, han acercado posturas acerca de cómo ayudar a la promoción y desarrollo de Teruel, a través de la diversificación del tejido productivo y la promoción de la mano de obra cualificada.



Invest in Teruel está financiado por del Fondo de Inversiones de Teruel de y también pretende impulsar la modernización y competitividad del sector empresarial turolense a través de consultoría y asesoramiento a los empresarios radicados en la provincia.