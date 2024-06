Ortiz destaca la importancia de ser más racionales a la hora de invertir

La profesora del departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza Cristina Ortiz explicó que, frente a la creencia de que todo el mundo toma decisiones racionales a la hora de invertir, cobra fuerza el estudio de cómo pueden influir las emociones a la hora de tomarlas. Este fue el tema sobre el que versó su ponencia, titulada Decisiones inteligentes, bolsillos más fuertes. Introducción a la psicología financiera con la que este jueves al mediodía clausuró la Universidad de la Experiencia en la sede de Teruel.

Cristina Ortiz explicó en el salón de actos del Vicerrectorado del Campus de Teruel, sede habitual de la Universidad de la Experiencia, que no pretendía convertir su charla en una asesoría financiera dado que “el mismo consejo no vale para todo el mundo”, pero sí informar sobre qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Y es que, en este ámbito, no siempre se toman decisiones de manera racional sino que influyen también las emociones, argumentó

Por eso, la profesora destacó alguno de los errores más frecuentes, pero evitables, que las personas toman cuando manejan sus finanzas y precisó que, además de diversificar la cartera de inversiones es importante conocer las ventajas e inconvenientes de cada producto.

El acto de clausura contó con la presencia del director de la Universidad de la Experiencia, Ángel Luis Monge Gil; la coordinadora del programa en Teruel, Ana María López; el director de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, Alfonso Blesa; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Teruel, Mari Carmen Muñoz.

El curso académico 2023-2024 de la Universidad de la Experiencia en la sede de Teruel comenzó el pasado 5 de octubre y ha contado con la participación de 60 alumnos y alumnas de más de 55 años. “Ha sido un curso fantástico y estamos muy contentos porque se ha completado la matrícula”, dijo Monge. Ana María López añadió que, si la demanda sigue en aumento, tendría que buscar una ubicación con mayor capacidad que el salón de actos del Vicerrectorado.

Ángel Luis Monge destacó que la Universidad de Zaragoza apuesta seriamente por la formación continua, además de impartir grados y másteres. Por este motivo, en la última reforma de los Estatutos de la institución académica, la Universidad de la Experiencia ha pasado a formar parte de su entramado estructural, añadió.

“La Universidad de la Experiencia cumple con la función de ofrecer formación continua a personas de más de 55 años que quieren seguir aprendiendo y participando de la vida cultural”, argumentó, antes de recordar que el alumnado puede participar de la misma 10 años.

La sede de Teruel, una de las dos sedes de la provincia junto a la de Alcañiz, forma parte de la Universidad de la Experiencia desde 2001. Con la incorporación de Caspe este curso, ya son 20.

Durante el curso se han abordado las siguientes asignaturas: Mitos y leyendas de Asia: cultura, religión y arte; La protección del consumidor en la era digital; Historia breve del Derecho aragonés; Tecnologías para una nueva sociedad (II); Literatura e Historia: violencia en Europa durante el siglo XX; y El cerebro: anatomía y funciones psicológicas.

Por otro lado, a la lección de apertura impartida por José María López Juderías y titulada Prensa local y provincial, la memoria de los territorios, le acompañarán a lo largo del curso cuatro conferencias emitidas en línea, también con diferentes temáticas.