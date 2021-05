Palacio de la Marquesa: pasado y presente de Teruel reunidos en un gran hotel del centro histórico

Cimborrios

El diseño del edificio juega con los espacios abiertos. Foto: Javier Escriche

Los primeros clientes del Hotel Boutique Palacio de la Marquesa llegaron este fin de semana a Teruel y fueron recibidos con Möet&Chandon. Fue una sorpresa para los que desconocían que era la primera noche que el establecimiento abría sus puertas.Atrás han quedado casi tres años de trabajos y una pandemia de por medio para convertir un palacio del siglo XVII en un moderno hotel en el corazón del Centro Histórico de la ciudad, donde patrimonio y modernidad se dan la mano.Una unión que se respira en cada una de sus estancias. La escalera principal con una balaustrada de madera, escudo nobiliario y escayolas decoradas contrasta con las dos obras de arte de la colección privada de los propietarios, cuyas piezas decoran también otras paredes del inmueble ofreciendo el contrapunto a su rico pasado palaciego.Las líneas depuradas del mobiliario escogido para espacios comunes y habitaciones contrastan con las grandes puertas de cuarterones de madera noble, procedentes del antiguo palacio y que ahora han pasado a embellecer pasillos y salones sin otra utilidad que abrirse al pasado.La iluminación juega también un papel importante en el ambiente acogedor que se ha querido dar a cada una de las estancias. Una gran claraboya deja pasar la luz que llega a raudales al restaurante, en el centro del edificio creando un espacio abierto entre plantas.Espejos, cristales y paredes metálicas que envuelven los ascensores contribuyen a dar amplitud a los espacios comunes. De las 57 habitaciones, dos tienen categoría de suite. Las ubicadas justo debajo de los dos torreones.Si por fuera sus tejas vidriadas en tonos azules y amarillos le confieren singularidad, por dentro, los cimborrios de madera coronan un espacio para el disfrute del patrimonio histórico.Desde sus ventanas se divisa otro cimborrio, el de la Catedral y su torre mudéjar, por un lado, y por otro la fachada del Museo de Teruel, que fue antigua Casa de la Comunidad y data de finales del siglo XVI. Catedral, Palacio de la Marquesa, y Casa de la Comunidad han convivido durante cinco siglos, pero es ahora cuando lucen en todo su esplendor, tras haber sido sometidos los tres inmuebles a procesos de restauración.Con la ampliación del Museo hacia el Palacio de los Marqueses de Tosos se completará la recuperación de los inmuebles de la plaza y su entorno. Una plaza que también va a ser renovada.Para disfrutar de unas vistas espectaculares del mudéjar turolense, simbolizado en su catedral, el Hotel Boutique Palacio de la Marquesa ha diseñado una espectacular terraza con cubierta de cristal.Un espacio que se abrirá al público a corto plazo. De momento, el hotel ha abierto solo planta y media y 22 habitaciones y el restaurante para desayunos de sus clientes.Poco a poco irá poniendo en marcha los diferentes servicios pensados para todo el público, no solo para los clientes del hotel: la cafetería, ideada como coffe&cocktail bar; el restaurante, las salas de banquetes y celebraciones y el gimnasio.“Este hotel no está pensando solo para un cliente al uso, que viene a dormir y ya está. Esa función es una excusa para dar un servicio a la ciudad. El Hotel Boutique Palacio de la Marquesa está pensado para que también lo vivan los turolenses, queremos que sea un hotel dinámico, que venga mucha gente de fuera que antes no lo hacía porque no encontraban un establecimiento de estas características en el Centro de la ciudad, pero que también vengan las personas que viven aquí”, explica su directora, Susana MartínePara ello, quiere llenar de actividad sus espacios con exposiciones, actos culturales y otros eventos que supongan un revulsivo para disfrutar de su patrimonio. Inversión y empleo El grupo Yagüe ha promovido la construcción de este hotel con una inversión de más de 15 millones de euros.El proyecto fue apoyado por la Unión Europea, dentro del programa operativo plurirregional de España en su convocatoria de 2019, que tenía como objetivo conseguir un tejido empresarial más competitivo.La apertura al público en este mes de mayo ha supuesto la contratación de 22 empleados, a parte de los necesarios para el departamento de pisos, del que se ocupa una empresa externa.El número de trabajadores irá incrementándose en los próximos meses. Ahora en junio se podría llegar a los 30, aunque también dependerá si finalmente se puede instalar la terraza para la cafetería en la plaza Fray Anselmo Polanco.La dirección está a la espera de una respuesta por parte del Ayuntamiento sobre su instalación y pide agilidad para poder instalarla cuanto antes.También en los próximos meses comenzarán a organizar celebraciones en los salones para banquetes. Ya tienen reservas para bodas, comuniones y bautizos para finales de junio y julio.Los salones, polivalentes, tienen 800 m2, con una capacidad máxima para 400 invitados en mesa y 600 de pie y están dotados de la última tecnología para este tipo de eventos. El restaurante de la planta calle, por su parte, tiene espacio para 45 comensales.El nuevo establecimiento quiere entrar en la oferta gastronómica de la ciudad con una carta diferenciada, para lo que ha acudido a un reconocido grupo de asesores que les ha ayudado a “crear concepto”.Además, se ha contratado al cocinero suizo Florent Roch que, junto a Reynol Osorio, se alzaron hace unas semanas con el segundo puesto en el XVIII del Certamen de Cocina y Repostería de Aragón Lorenzo Acín, que se celebró en Zaragoza.Este cocinero, procedente de Albarracín, es una pieza destacada de un equipo profesional, formado por gente de diferentes puntos de España que van aportar su experiencia y enriquecer este proyecto que no ha hecho más que despegar.Detrás han quedado unos meses difíciles marcados por la pandemia y por la incertidumbre que suponía no saber cuándo se podría abrir, al depender de los cierres perimetrales de las provincias.Para Susana Martínez asumir la dirección de este hotel ha sido un “reto profesional” que no dudó en abordar, a pesar de las complicaciones sobrevenidas. Con una dilatada trayectoria e en el sector hotelero, “cuando me lo propusieron no lo dudé y llevo ya nueve meses trabajando aquí”.El hotel además se ha incluido en el Programa de Excelencia Empresarial de Aragón para trabajar la calidad y la formación continuas y luchar por ser cada día mejores.El establecimiento ha hecho además una apuesta por la sostenibilidad. Trata de reducir al máximo la utilización de plásticos en los productos que ofrece a los clientes y allí donde se pueda que sean cien por cien de origen vegetal o materiales biodegradables. Se pretende fomentar además la economía circular y los productos de kilómetro 0 y del comercio local.A la hora de cuidar a los clientes se les ofrece una amplia carta de productos y servicios que pueden pedir en recepción y en las habitaciones se han tenido detalles como dejar zapatillas de baño o secador con difusor.Cuando se pensó en el diseño del hotel, cuyo proyecto está firmado por los arquitectos Alejandro y Lucas Cañada, se tuvo en cuenta además el perfil de cliente que pueden venir a Teruel. Hay varios modelos de habitaciones triples, con sofá cama tanto sencillo como doble.También dispone de habitaciones que se conectan entre ellas con un acceso interior, de forma que se puede facilitar el acomodamiento de unidades familiares.