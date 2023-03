"Para mis compañeros de la Armada era uno más, no tuve ningún problema"

Teresa Toquero es la primera mujer militar que ha sido destinada a la provincia de Teruel, y desde principios de este año desempeña su trabajo en la Subdelegación de Defensa.

Toquero asegura que por ser mujer no le ha resultado difícil hacer una carrera militar, que además ha desempeñado en la Marina. En 1997 ingresó como militar de tropa y fue alcanzando sucesivamente los empleos de marinero, cabo y cabo primero. Adquirió la condición de militar de carrera en 2006 como sargento primero y luego sargento primero en 2013 y brigada en 2019.

Ha estado destinada durante su vida militar en varios buques de transporte y fragatas. Su último destino antes de llegar a Teruel fue la Ayudantía de Rosas de la Comandancia Naval de Barcelona. En esta trayectoria se ha sentido uno más. “Nosotras en el colegio ya teníamos compañeros en clase y cuando entré en la Armada para mis compañeros era una más, igual que habían visto en el colegio que tenían sus compañeras en la Armada también, éramos uno más; podría haber alguno más antiguo que podía pensar que era una mujer, pero en mi caso en general no he tenido ningún problema”, afirma.

Aunque nació en Zaragoza, las raíces de Toquero son turolenses. Su madre era de Calamocha y su abuelo de Cuevas Labradas, donde vive en la actualidad. “Está muy cerca de Teruel y es un pueblo muy cómodo”, comenta. Es este un entorno al que está acostumbrada porque “he veraneado toda la vida allí”. Y ahora se ha instalado porque el destino de Teruel lo llevaba esperando mucho tiempo.

Toquero animaría a las chicas jóvenes a emprender la carrera militar pero “si no les gusta que no lo hagan”, porque reconoce que se trata de un oficio vocacional. “Es indudable que te tiene que gustar esto porque si no te cansas, sobre todo en la Marina, que pasas mucho tiempo fuera de casa”, matiza.

Y aunque no es habitual que una mujer de interior se haya decantado por la Armada, no es la única. “La gran mayoría de los militares que eligen la Armada proceden de zonas de costa, son canarios, cartagineses, de la costa andaluza o gallegos pero también hay gente del interior, tengo compañeros que son de aquí; un jefe mío era de Calamocha y he tenido compañeros de trabajo de Monreal o de Cella”, cuenta.

Misiones internacionales

Durante su trayectoria profesional, Toquero ha estado en misiones internacionales en diferentes países como Somalia, en una misión contra la piratería o en el Mediterráneo, en la Operación Sofía contra la inmigración ilegal. Ahora, en Teruel su nuevo cargo en la Subdelegación de Defensa le lleva a ocuparse de la administración económica, entre otros cometidos. En las oficinas no es la única mujer porque hay otras dos empleadas aunque no son militares.

El ejército ofrece la posibilidad de acceder a la formación continua. Toquero ha realizado multitud de cursos entre los que cabe destacar los de Inteligencia y Seguridad y el de Guerra Electrónica, pero no olvida sus orígenes. Cuando ingresó en la Marina tuvo que estar primero de marinero un año y medio, algo más de ese tiempo de cabo y dos años más de cabo primero para poder acceder a la oposición de suboficial. Y en este proceso no ha estado sola como mujer. “En el primer barco que estuve éramos 33 chicas”, recuerda.

Después de 35 años de incorporación de la mujer al ejército el porcentaje de integrantes femeninas no alcanza el 15%. La brigada Teresa Toquero considera que esta situación es similar a lo que ocurre en otras carreras profesionales como son las ingenierías, con mayor presencia masculina.