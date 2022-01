Patronales y Sanidad de Aragón acuerdan tramitar bajas y altas de covid en un mismo acto médico

El departamento de Sanidad y las patronales empresariales aragonesas han acordado este miércoles reforzar la comunicación a los profesionales médicos para realizar los partes de baja y alta a los pacientes por covid-19 en el mismo acto médico, de manera general.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha mantenido con los presidentes de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, y CEOE Aragón, Ricardo Mur, para revisar el procedimiento de gestión de la incapacidad temporal (IT) en el marco de esta séptima ola epidémica de coronavirus, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Los representantes de las organizaciones empresariales han transmitido al Departamento la preocupación de las empresas por el impacto que están teniendo las bajas en el sistema productivo.

Durante la reunión, a la que han asistido también el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, y el responsable de Atención Primaria y Hospitales, Javier Marzo, ambas partes han manifestado su voluntad de colaboración mutua en la mejora y agilización de los mecanismos para gestionar los partes de baja.

Así, ante la percepción generalizada de que los resultados positivos del autotest generan de forma automática un parte de baja, ambas partes han recordado que es preceptivo que el procedimiento de emisión de baja laboral sea validado por un médico.

Respecto a la petición de las organizaciones empresariales para que las mutuas puedan emitir los partes de IT, el Departamento de Sanidad ha explicado que el marco legislativo estatal no contempla esta opción aunque sí se ha acordado intensificar la colaboración con las mutuas, de modo que puedan reforzar las labores de seguimiento y control de los procesos de IT.