Pedro Brizuela, director general de Proyecta Consultoría: “En esta ciudad hemos visto que todos los actores se vuelcan con un objetivo común”

Pedro Brizuela es el director general de Proyecta Consultoría e Innovación, empresa que ha redactado el Plan de Desarrollo Económico y Atracción de la Inversión de Teruel.

-¿A qué se dedica Proyecta Consultoría?

-Proyecta Consultoría es un despacho profesional que se dedica, entre otras actividades, a planificación estratégica. Tenemos mucha experiencia de estrategia territorial no solo a nivel de ciudad sino también a nivel de comarcas o provincial. También hacemos con empresas privadas tanto a nivel nacional e internacional. Hemos cerrado recientemente un proyecto en República Dominicana.

-¿Cómo ha sido la experiencia que han tenido durante la fase de diagnóstico del Plan de Desarrollo Económico en Teruel?

-Es muy difícil conseguir que todos los actores de una zona se vuelquen en un objetivo. La vivencia que hemos tenido en Teruel es que este factor se ha conseguido con creces. En general, todo el entorno está muy sensibilizado con la situación. Ahora mismo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las ciudades y los territorios tienen muchísima competencia. Cuando no se planifica no se puede evaluar si el trabajo que se ha hecho ha conseguido los objetivos. Se van tomando medidas al azar o por necesidad en vez de desarrollar un plan donde se vaya buscando avances para conseguir un objetivo claro.

-Ustedes inciden en la necesidad de tener claro el propósito.

-Tener un propósito es crítico en cualquier plan. En la implantación de los planes, que se extiende entre tres o cuatro años, si no está claro el propósito el plan va girando y no pone el foco a largo plazo. El propósito que tiene Teruel es muy acertado e integrador. Afecta a la sociedad en su conjunto, con temas como la vivienda, porque queremos traer empresas, que generan empleo, y traen personas que necesitan un espacio donde vivir. Creo que hay muchas cosas que hay que hacer pero con el plan se ha conseguido identificarlas y sobre todo generar nueve planes y 51 iniciativas para desarrollar ese plan. Esto es fundamental, porque es el inicio. Ahora hay que dejar fluir ese plan y también habrá sinsabores, porque habrá cosas que costarán mucho o que hay que dejar paradas porque no es el momento. Es un plan que está vivo.

-Tras la presentación del plan, hay dos años para su implantación. ¿Cómo se va a hacer ?

-Hay una parte de seguimiento que es muy importante para analizar cómo se van desarrollando los planes e iniciativas y poder así tomar decisiones. Habrá un comité con integrantes del tejido económico y social y un empleado municipal que estará en la oficina física.

-¿Quién formará parte de ese comité?

-Estarán CEOE, Cámara, los sindicatos. Lo importante es empujar todos en la misma dirección sin perder de vista el propósito. Así irá todo evolucionando positivamente.

-Uno de los problemas para la atracción de empresas y para la consolidación de las que ya existen es la falta de mano de obra, ¿cómo se plantea en este plan?

-Hay que conseguir alinear la formación que se da en Teruel con las necesidades del tejido empresarial. Luego, hay una parte fundamental que es trabajar el retorno del talento.

-Para ello ya hay planes en marcha.

-Muchas de las medidas se han llevado a cabo antes y por diferentes instituciones, pero lo que es importante es que todo se haga coordinado entre todos los actores. Al final, es muy importe que el Ayuntamiento haga un programa de atracción de talento pero también es importante que el resto de entidades lo comuniquen.

-¿Dónde tiene que incidir la formación?

-En todo lo que tiene que ver con la I+D+i. La tendencia es que todos los sectores desarrollen proyectos que tiene que ver con ello. Necesitamos formar a gente que pueda hacer ese trabajo y que las propias organizaciones de formación participen en estos proyectos con las empresas.

-Otro de los problemas a los que hay que enfrentarse es el burocrático. ¿Cómo se puede aligerar los trámites para poder poner los proyectos en marcha?

-Cuando se quiere montar una empresa, en la dimensión que tenga, hay que hacer un acompañamiento. Tiene que haber una comunicación interna, que es fundamental, y se avanzará mucho cuando haya una persona que acompañe en todo el proceso y no te manden a una ventanilla o a otra. Hay que ser proactivo con el propio empresario, que tiene que sentir empatía. Así el proceso se va a facilitar mucho porque se va a hacer un seguimiento de cómo están los proyectos.