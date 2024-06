Pérez acusa al PP de “perder un año” con su falta de gestión en las instituciones

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, acusó este lunes al Partido Popular de “perder un año” en aquellas instituciones donde gobierna por su falta de gestión, además de criticar el “uso espurio y partidista” que hace de las mismas. Pérez hizo un repaso de lo que ha sido el primer año de la legislatura en la Comunidad Autónoma y las instituciones locales, y aseguró que con el PP gobernando en las mismas, lejos de mejorar como prometían los populares, se está peor en cuestiones como la sanidad y la educación, además de haberse estancado proyectos e iniciativas que se impulsaron antes de los cambios de gobierno.

La dirigente socialista compareció ante la prensa para hacer ese balance antes de que la Ejecutiva provincial del PSOE se reuniese en la capital. Lo hizo flanqueada por los portavoces de esta formación en la DPT, Pedro Polo, y en el Ayuntamiento de Teruel, José Antonio Guillén. A esas instituciones también se refirió a la hora de repasar la falta de gestión, aunque incidió principalmente en el estado de la Comunidad Autónoma, donde es portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón.

Manifestó que doce meses después de que los populares accediesen a las principales instituciones como el Gobierno de Aragón o la Diputación de Teruel, anteriormente gobernadas por el PSOE, no se ha avanzado en las políticas que se estaban impulsando y por el contrario todo se ha estancado.

“Hemos perdido un año”, dijo Pérez, quien recalcó que el balance no podía ser “más pobre” en todas las instituciones, no solo en la ciudad de Teruel, a cuyo Ayuntamiento se refirió como el lugar donde “normalmente no pasa nada”.

Incidió en que aquellas cuestiones que podrían haber mejorado, porque se deben a problemas estructurales y el PP se comprometió a hacerlo así cuando estaba en la oposición y durante la campaña electoral, no solo no lo han hecho sino que “están mucho peor”.

Puso como ejemplo la sanidad, un problema estructural que recordó que los socialistas reconocieron por la carencia de profesionales, pero que entendieron que había que abordar liderando propuestas para solucionarlo como hicieron ellos. En cambio, dijo que con la gestión del PP está todo parado y que para justificar su ineficacia lo achacan todo a la “herencia” recibida o directamente al Gobierno de España, cuando antes de las elecciones todo eran promesas y compromisos que ahora no han cumplido.

La líder de los socialistas turolenses afirmó que al PP la provincia de Teruel solo le importa cuando está en campaña electoral o en la oposición, puesto que prometieron mejorar la sanidad pero en Atención Primaria la situación es “caótica” en el medio rural y en muchos sitios”insostenible”.

Recordó, como ya hizo el pasado viernes al presidente del Gobierno de Aragón en las Cortes durante la sesión de control, que se han reducido horarios de visita, en las Cuencas Mineras están “desamparados” y en sitios como Segura de Baños se han pasado dos meses y medio “sin ver al médico”.

Hizo extensiva esta situación “caótica” a los especialistas, puesto que no hay dermatólogos en Teruel ni otorrinos y faltan pediatras. A ello sumó el estado de las inversiones con los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz. Dijo que estaban “ralentizando” su ejecución y expresó su temor a que pretendan acercar su apertura lo más posible a las próximas elecciones para hacer un “uso espurio y partidista”.

Privatización de la sanidad

Pérez criticó la “creciente privatización de la sanidad” y que se dé compatibilidad a los profesionales favoreciendo así que se queden en Zaragoza y no quieran ir al territorio. En esa línea se refirió también a la fidelización de los profesionales o los MIR, puesto que no favorecen al medio rural sino todo lo contrario.

En materia educativa, Pérez manifestó que si este curso había sido “convulso”, el próximo iba a ser peor por los “recortes” con el aumento de ratios y el cierre de aulas, además de la eliminación de la figura de los centros integrados y de ciclos formativos como en Utrillas.

La dirigente socialista recalcó que la situación es general en todos los ámbitos de la Administración autonómica, como Medio Ambiente, sin director provincial, recortes de APN o el “escándalo” con la orden de caza de la Sierra de Albarracín. Incidió en que se ha dado la espalda a los agricultores con la sequía, la falta de avances en los proyectos estratégicos y el Fite con iniciativas como la Residencia Luis Buñuel, sobre la que Asuntos Sociales ha manifestado en una respuesta parlamentaria “no saber nada”, cuando se dejó hecho el proyecto.

Pérez aludió por otra parte a los episodios “lamentables” que protagoniza el vicepresidente del Ejecutivo aragonés y dijo que cuando Vox no está en las instituciones es el PP quien “hace de Vox”, como ocurre en la DPT.

Acusó a los populares de “sectarios” y mirar solo hacia donde gobiernan, y al presidente de la DPT, Joaquín Juste, de mantener su escaño en las Cortes por “interés partidista”. Criticó las polémicas en la institución provincial por despidos o la confrontación con los bomberos, con procedimientos judiciales abiertos, y dijo que las políticas no están respondiendo a las necesidades reales ni a las potencialidades de la provincia.