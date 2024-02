Pilar Domené dona a la AECC la recaudación de su segundo cuento inspirado en las grullas

La artista turolense Pilar Domené entregó este lunes a la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel la recaudación obtenida por su segundo cuento ilustrado inspirado en las grullas de Gallocanta: Una grullita zarrapastrosa, que ha sido de 2.375 euros. Esta donación se suma a la que ya hizo en su día con su primer libro, Cuento de grullas, que escribió en 2018 y que fue un gran éxito que animó a su autora a publicar esta segunda parte.

Esta obra nació a partir del diagnóstico de un cáncer que recibió la ilustradora en 2016 y por eso ha querido destinar el dinero a esta asociación. “Para mí, escribir los cuentos me sirve de terapia, me mandan a otro mundo. Me gustan mucho las grullas, las considero mis amigas y cada vez que vienen o van voy a verlas, a darles la bienvenida o a despedirlas”, comentó Domené.

La artista recordó que cuando decidieron publicar Cuento de grullas tuvo claro que todo lo que su creatividad y sus dibujos diera lo donaría a esta asociación.

Tras la gran acogida de esta obra y el ánimo que le transmitieron sus lectores para que hubiera una segunda parte, se animó a continuar.

En esta segunda entrega, la protagonista de la historia vuelve a ser la niña Luneta a la que le encantan las grullas y también aparece su amigo Sabino, pero además hay nuevos personajes e historias muy vinculadas a su autora. “Aparece el cerezo de mi abuelo y más personajes”, explicó Pilar Domené.

Gallocanta

La artista regresa una y otra vez a la laguna de Gallocanta y allí se reencuentra con las grullas y también con otros amantes de estas aves migratorias, entre ellos muchos niños que también ayer le acompañaron a hacer el donativo a la AECC.

“La presentación del libro en marzo del año pasado en Teruel fue muy especial porque fue en el auditorio de San Julián y me acompañaron niños que nos encontrábamos en los sitios donde se ven las grullitas. Además, Cohen y su papá, Fran, hicieron una canción en directo y con Fernando que hizo de pajarero que no encontraba las grullas y fue un acto muy bonito”, recordó la autora de esta publicación.

También mostró su agradecimiento a la Asociación Amigos de Gallocanta porque siempre le proporcionan todo tipo de información sobre las grullas y este humedal y a la imprenta Terueligráfica.

Precisamente, la Asociación Amigos de Gallocanta nombró a Pilar Domené Grullera Mayor en 2020, un galardón con el que reconoce a personas implicadas en la conservación y en la puesta en valor de la laguna de Gallocanta y su entorno.

Este primer libro contribuyó a que mucha gente, sobre todo muchos niños, descubrieran este paraje y tuvo una gran repercusión en Teruel y en Aragón, al punto de que la Orquesta Didáctica del Conservatorio Superior de Música de Aragón realizó una adaptación musical del cuento, con Diego Tejedor dirigiendo a veinte jóvenes músicos de entre 7 y 16 años y la voz de Ana López Oñate como narradora. La obra musical se estrenó en varios lugares de la Comunidad Autónoma, entre ellos la iglesia de San Pedro de Teruel, en 2019, con un gran éxito de público.