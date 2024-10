PLD Space trabaja ya en vuelos tripulados para llevar pasajeros y carga a la Luna

La compañía aeroespacial española PLD Space, con sede en Elche e instalaciones en Teruel que necesita ampliar, anunció este lunes que ya trabaja en la creación de una cápsula, de nombre Lince, para realizar vuelos tripulados con la finalidad de transportar pasajeros y carga a la Luna a partir de 2030.

Según explicó uno de los fundadores de la empresa, Raúl Torres, durante la presentación de los proyectos de la compañía, PLD Space aspira a “liderar la industria aeroespacial de Europa”. La capsula tripulada tendrá una capacidad de ocho metros cúbicos y podrá albergar hasta cinco personas.

Los primeros ensayos de Lince arrancarán en 2025 para realizar su primer vuelo de prueba no tripulado con el lanzador bautizado con el nombre de Miura 5 en 2028 desde el puerto espacial europeo CSG (Guayana francesa), con el objetivo de alcanzar el primer vuelo orbital en 2030.

“Si va todo bien, en 2025 haremos una prueba de la cápsula de lanzamiento y ensayos de recuperación con paracaídas (...). Nos atrevemos a liderar la soberanía tecnológica de Europa, que necesita tener su propio liderazgo”, subrayó Torres.

El primer lanzamiento orbital de Lince se hará con tres maniquíes y durará tres días, mientras que su aterrizaje se producirá con paracaídas sobre el Mar Mediterráneo o el Océano Atlántico.

Martín Sierra, estudiante de segundo curso de la ESO e hijo del escritor turolense Javier Sierra, fue el encargado de entrar vestido de astronauta en la cápsula espacial este lunes en Elche.

La compañía desveló su nueva familia de grandes lanzadores Miura Next, que se compone de Miura Next, Miura Next Heavy y Miura Next Super Heavy, con capacidad de colocar hasta 53 toneladas en órbita. La tecnología desarrollada se irá transfiriendo a los siguientes modelos de la gama Miura Next.

“Miura Next Super Heavy será uno de los cohetes más potentes del mundo, capaz de lanzar más de 16 toneladas a la Luna y 13 toneladas a Marte en su versión no recuperable, así como 3,6 toneladas a la Luna y 2,4 toneladas a Marte en su versión recuperable”, concretó Torres.

“Nadie se ha planteado hacer esto en Europa, porque nadie se atreve. Nosotros estamos en ello”, manifestó el cofundador durante la presentación de las nuevas instalaciones de PLD Space ubicadas en Elche Parque Empresarial, que cuentan con más de 188.000 metros cuadrados, coincidiendo con el primer aniversario del primer lanzamiento de cohete Miura 1.

Por su parte, el otro cofundador de la compañía, Raúl Verdú, desveló otro de los proyectos de la empresa aeroespacial para 2030: la creación de Miura Next, un cohete de 60 metros de altura, dos infraestructuras independientes que se separan en el espacio, 3,5 metros de diámetro y creado con aluminio y fibra de carbono, que permitirá transportar 13 toneladas en órbita. “Será una familia de lanzadores de los próximos 10 años que podrá cubrir el 100 % de las necesidades comerciales del mundo”, aseguró Verdú, quien añadió que Miura Next se compone de una combinación de tres cohetes.



Los responsables de PLD Space junto a varios de los invitados al acto de presentación de su plan estratégico. EFE / P. M.

Instalaciones de Teruel

Durante el último año, la compañía ha dado “grandes pasos” en el desarrollo de Miura 5. En este sentido, Raúl Torres destacó el motor Teprel-C, la cuarta generación de su motor de desarrollo propio, testado en vuelo con Miura 1. Este hito consolida a la empresa como una de las tres únicas compañías en Europa capaces de desarrollar motores de combustible líquido.

“El motor Teprel-C, con un empuje de 190 kN, es el corazón del Miura 5, diseñado y desarrollado 100 % por PLD Space para ofrecer fiabilidad, estabilidad y eficiencia en costes. Además, este sistema incorpora una turbobomba de alto rendimiento, que también ha sido creada por nuestra compañía, demostrando que somos capaces de crear tecnología al alcance de muy pocas empresas en el mundo”, afirmó.

La compañía también presentó el nuevo sistema de reentrada y recuperación que aplicará en el modelo Miura 5 1.2, una versión evolucionada del lanzador con mayores prestaciones a órbita y un incremento sustancial de la carga de pago. Este sistema, que permite el aterrizaje del cohete, conseguirá mejorar los costes operativos y la cadencia de vuelo del lanzador.

PLD Space cuenta con una superficie de 15 hectáreas concesionadas en el Aeropuerto de Teruel, en las que llevará a cabo las pruebas de todos los motores y estructuras de los lanzadores. “Los bancos de ensayos de Teruel son críticos para estos lanzamientos, así como el hecho de contar con unas instalaciones de ensayo propias y cercanas al centro de diseño y producción de Elche “, dijo Sánchez, que añadió que será necesario aumentar la capacidad de ensayo y de recogida de pruebas en este centro.

Actualmente, PLD Space cuenta con 254 trabajadores de 17 nacionalidades, y la compañía contrata de media a 15-17 empleados al mes, aunque el propósito es contratar a 70 más en lo que queda de 2024.

Compromiso con el futuro

Como parte de su misión de hacer el espacio accesible para todos, PLD Space dio a conocer los primeros resultados de su programa Spark, que proporcionará servicios de lanzamiento gratuitos para proyectos científicos y tecnológicos desarrollados por estudiantes y centros de investigación. La primera mujer astronauta española, Sara García-Alonso, subió al escenario para presentar esta misión, destacando su enfoque para “animar a la sociedad a soñar a lo grande”.

Tras haber cerrado el plazo de inscripción a entidades comerciales y de investigación, el programa ha recibido 98 candidaturas procedentes de 24 países, aunque la convocatoria sigue abierta para colegios, institutos y centros de Formación Profesional hasta el 15 de noviembre.

La jornada fue clausurada por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que mencionó que “tenemos una sociedad mucho mejor organizada para hacer posible que los sueños se hagan realidad, por lo tanto, quiero destacar el ecosistema que hay en nuestro país y que ha permitido impulsar el talento a través de proyectos como PLD Space, un trabajo lleno de rigor, fiabilidad y, sobre todo, credibilidad”.