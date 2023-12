PP y Vox aprueban su primer presupuesto para la Comunidad con el apoyo de Aragon-Teruel Existe y el PAR

Por

PP y Vox han sacado adelante este viernes en el pleno de las Cortes los primeros presupuestos del Gobierno liderado por Jorge Azcón, de récord con 8.546 millones de euros, con el apoyo del PAR y de Aragón-Teruel Existe y el rechazo de la izquierda, que los tacha de "ultraliberales" e incluso "los más carcas de la historia".



Las cuentas han llegado a su último trámite en pleno tras su aprobación en la ponencia que estudió las 1.886 enmiendas presentadas por los grupos, también un récord, e incluyó únicamente 181, de los propios socios de Gobierno 129 (94 del PP y 35 de Vox), 25 del PAR, 15 de Aragón-Teruel Existe, y sólo 11 de las 1.448 planteadas por los grupos de la izquierda -5 de IU, 4 del PSOE, y una de CHA y otra de Podemos-.



El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha mostrado la satisfacción del Gobierno al cumplir el compromiso de aprobar los presupuestos para que entren en vigor el 1 de enero y por el amplio respaldo desde partidos de diferente ideología, al tiempo que ha reprochado que los grupos de la izquierda acusen al PP de asumir el discurso de Vox como "única excusa" para no apoyar las cuentas.



En ese sentido, respecto al cambio del término violencia de genero por violencia intrafamiliar por una enmienda de Vox al articulado sobre el crédito ampliable para respaldar a las mujeres víctimas de violencia, ha argumentado que son "acepciones", ya que el compromiso para combatir la violencia contra la mujer es "absoluto", como evidencian las partidas, pero existen otros muchos tipos de violencia, contra las personas mayores y los niños en el ámbito familiar.



"Con nuestra capacidad económica, hemos conseguido tener unos buenos presupuestos en el ámbito de la sanidad, la educación y los servicios sociales" y eso, ha destacado el consejero, era "la prioridad absoluta" del ejecutivo, con una subida media del 10 % en recursos propios, además de la apuesta por otras partidas de inversión, tanto en vivienda como en carreteras y para conseguir la llegada de nuevas empresas a Aragón.



La portavoz de Hacienda del PP, María Navarro, ha defendido la bondad de las cuentas por su apoyo parlamentario, con 39 de los 67 diputados al sumar a Aragón-Teruel Existe y al PAR, que han sabido entender que con diálogo y "voluntad de mirar al futuro" los acuerdos son posibles, al tiempo que ha remarcado que incluye la mayor inversión social de la historia, 5.058 de los 8.546 millones, con lo que "no es verdad" que haya recortes.



Por Vox, Fermín Civiac ha afirmado que este presupuesto es muestra de la "solidez" del Gobierno y que su grupo ha asumido como un deber darle "estabilidad y fortaleza" frente a las políticas "insolidarias" y "contrarias a la convivencia entre españoles que representa la izquierda", al tiempo que se ha congratulado de que Aragón-Teruel Existe "haya retirado las sectarias líneas rojas" que les impuso al inicio de la legislatura.



Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, ha lamentado que su grupo sea el centro de una "polarización política interesada", en este debate en el que se les quiere colocar "en un extremo o en el otro", y eso incluso les podría "satisfacer", porque implica que están haciendo algo distinto y no están "en la política del 'y tú más'".



Al contrario, ha defendido el diálogo y la negociación en política sin renunciar a sus principios, como son los derechos humanos, la vertebración del territorio y la igualdad de oportunidades, y el trabajo de su grupo para construir acuerdos en las demandas que han quedado olvidadas. "No insultamos no porque no sepamos, sino porque eso para nosotros no es hacer política", ha dicho, al tiempo que se ha mostrado "moderadamente satisfecho" con los compromisos adquiridos con su grupo por el gobierno en las cuentas.



Alberto Izquierdo, del PAR -que forma parte del Gobierno de Azcón con varios altos cargos-, ha comparado a Aragón-Teruel Existe y a Guitarte con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus cambios de opinión al apoyar ahora unas cuentas cuando antes "Vox era muy malo", y ha contrapuesto esa actitud con la que mantiene su partido, que nunca lo "demonizó", como tampoco lo hizo con Podemos la pasada legislatura cuando compartieron ejecutivo, también con PSOE y CHA, y "nunca ha escondido sus cartas en ningún momento". "Dijimos que aprobaríamos este presupuesto" y "no hemos hecho ningún remilgo", ha sentenciado.



En contra de las cuentas por el PSOE ha intervenido Óscar Galeano, porque a pesar de ser las más altas de la historia, Azcón "se pliega ante la ultraderecha, beneficia a los más ricos, se olvida del medio rural" y sólo incrementa el número de altos cargos y "chiringuitos".



Estos presupuestos, ha aseverado, asumen al completo la agenda ideológica de Vox, porque "la ultraderecha ordena y Azcón hinca la rodilla", ha dicho Galeano, rompiendo consensos tradicionales en Aragón sobre la cooperación al desarrollo, la violencia de género, la Ley de Memoria Democrática o el Festival Periferias, lo que ha calificado como "inmoral", y de "injusta e insolidaria" la política fiscal con rebajas de impuestos que "benefician única y exclusivamente a los más ricos, el 1% de la población aragonesa".



Para el portavoz de CHA, José Luis Soro, si el presupuesto presentado por el Gobierno era "malo", el que apoya el nuevo "cuatripartito" es "todavía peor", entre otras cuestiones porque asume como propia "la ignominia ultra de la violencia intrafamiliar", se suprimen las escasas partidas para políticas lingüísticas e incluyen 100.000 euros para defender la unidad de España, para "adoctrinamiento identitario nacionalista españolista", y sin fondos para un plan con el que "venden la moto" como alternativa a la ley la memoria democrática.



"Era difícil, pero han conseguido empeorar unas cuentas que ya eran malas de inicio", ha insistido, además de que ha censurado que solo se haya aprobado una de las 445 enmiendas de CHA, rechazando incluso algunas idénticas a otras que si se han apoyado. "Nos querían fuera del presupuesto, a CHA ni agua, pero estamos muy cómodos, no se preocupen", ha sentenciado.



Andoni Corrales, de Podemos, ha rechazado este primer presupuesto del Gobierno de Jorge Azcón, el "más carca de la historia", porque aumenta de forma "vergonzante" el gasto político, con "más coches, más dietas y más directores generales sin trabajo", está "impregnado de ideología retrógrada", "quita derechos a la mayoría" y "gusta a Vox, al PAR y a Teruel Existe".



"A nosotros, no", ha enfatizado antes de tildar de "pagafantas" al portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, por apoyar unas cuentas que son "una patada a las clases medias y trabajadores que necesitan los servicios públicos y una alfombra roja a los que más tienen".



IU ha votado también en contra "cargada de razones", ha dicho su diputado, Álvaro Sanz, a unos presupuestos del tripartito de las derechas con el "inestimable blanqueo" de Aragón-Teruel Existe y que "acaban peor de lo que empezaron".



En ingresos por profundizar en rebajas de impuestos "injustas" a "grandes herederos" y grandes superficies comerciales, y en los gastos, "reaccionarios" en lo moral, "ultraliberales y privatizadores" en lo económico y "profundamente clientelistas" en lo formal. "Lo suyo -ha espetado a PP y Vox- no es democracia, es dedocracia".