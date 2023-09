PP y Vox quieren que una comisión de investigación en las Cortes aclare las "supuestas irregularidades" en el despliegue de instalaciones renovables

Por

Los grupos parlamentarios del PP y de Vox en las Cortes han registrado la petición para crear una comisión de investigación en el Parlamento que aclare las "supuestas irregularidades" en el despliegue de instalaciones renovables en Aragón, con el objetivo de sacar conclusiones y ofrecer a todos los promotores interesados a partir de ahora "iguales condiciones y transparencia".



Así lo ha asegurado el portavoz del PP, Fernando Ledesma, en la rueda de prensa en la que, junto a su homólogo de Vox, Santiago Morón, han detallado los motivos por los que han presentado esta solicitud sobre las instalaciones de producción de energía renovable, sobre las que, según Ledesma, hay "sombras de duda".



La finalidad de esta comisión, que más que de investigación sería de estudio, ha explicado, es aclarar qué ha pasado, conocer si ha habido "malas prácticas" y "sacar conclusiones" para conseguir una ordenación futura "óptima", así como que las empresas interesadas en instalarse en Aragón sepan "dónde sí y dónde no" pueden hacerlo.



Morón, por su parte, aunque ha asegurado que no se pretende emprender "una persecución" ni una "caza de brujas", sí que ha considerado que ha habido "irregularidades" que han "lastrado" el desarrollo del sector y que han creado "mala fama" a la comunidad.



A su juicio, algunas de estas instalaciones se han "llevado por delante suelos agrarios" y han provocado "verdaderos desastres ecológicos" en terrenos de la Red Natura 2000, sobre todo en Teruel.



Por eso, con la comisión de investigación se pretende hacer un "ejercicio de transparencia" para buscar "posibles responsables", pero también un intento de "aprender de los errores" y superar la "falta de modelo y de planificación" del cuatripartito que presidía el socialista Javier Lambán.



Morón ha recordado que al final de la legislatura pasada el propio Lambán reconoció la necesidad de planificar de forma correcta este desarrollo, en una "forma de reconocer que las cosas no se habían hecho bien".



En la petición, PP y Vox plantean que el plazo para que la comisión tenga un informe es de seis meses, pero este es orientativo y dependerá del acuerdo al que lleguen los grupos cuando comience sus trabajos.