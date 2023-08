PP y Vox sellan el acuerdo de investidura en Aragón y habrá dos vicepresidencias

El PP y Vox han sellado este viernes el acuerdo de Gobierno que dará la Presidencia de Aragón al popular Jorge Azcón con ochenta puntos para el cambio frente a las políticas "erróneas" del Ejecutivo cuatripartito del socialista Javier Lambán y compromisos como la derogación de la Ley de Memoria Democrática, la reforma de la ley Trans o la defensa de las obras hidráulicas y la reserva hídrica, sin mención a los trasvases.



Ha sido la número dos del PP y portavoz en las Cortes y no Azcón la que ha firmado con el líder de Vox y portavoz parlamentario, Alejandro Nolasco, el pacto de gobierno de coalición por el que la formación de extrema derecha dirigirá dos consejerías.



Una de ellas con rango de vicepresidencia que ocupará Nolasco, mientras que el PP asumirá otra vicepresidencia también con competencias que hoy no se han concretado ni tampoco si hará una reducción en el número de consejerías, qué direcciones generales dependerán de Vox o si finalmente se llegará a un acuerdo con el PAR para segundos niveles de gestión.



Un pacto con "publicidad y transparencia", ha destacado Alós tras la firma, reflejo de una necesidad de cambio expresada en las urnas el 28 de mayo que hará posible un gobierno "estable y fuerte", que será "dique de contención" en la defensa de la igualdad de aragoneses frente a cualquier intento de vulneración, porque los aragoneses "no son más que nadie -ha enfatizado- pero tampoco menos que nadie".



Un acuerdo que tendrá como ejes estratégicos la defensa de la libertad, el desarrollo socioeconómico, una fiscalidad "justa", la cohesión territorial, la igualdad de los aragoneses, la mejora de los servicios sociales, la sanidad y educación públicas y la protección de la mujer, todo ello con "vocación de globalidad" y la voluntad de dotar de estabilidad en el conjunto de administraciones de la comunidad.



Son ochenta puntos con los que, según Nolasco, el PP respeta a Vox y sus votantes para un "cambio real" en Aragón por cuanto refleja la defensa de las libertades y el "fin del sectarismo político".



"Un motivo de alegría", ha remarcado, sobre todo por la estabilidad del Gobierno para trabajar en beneficio de los aragoneses y que ha llegado más de dos meses después de las elecciones con un acuerdo "en positivo" y "minucioso" tras una negociación en la que han conseguido "esquivar todos los escollos".



Uno de ellos, los trasvases entre cuencas que defiende Vox, y que en este acuerdo no se cita y sí la defensa de las obras hidráulicas en Aragón para garantizar la reserva hídrica que recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón. Y aunque Nolasco ha precisado que Vox no renuncia nada, sino que apuesta por el desarrollo de las obras de regulación, Alós ha diferenciado entre lo que puedan poner los programas y lo que defenderá "con uñas y dientes" el Gobierno de Aragón por esas obras y la reserva hídrica.



Alós también ha garantizado las políticas de protección de la mujer y la lucha contra la violencia machista con independencia del compromiso en la asistencia y apoyo a las víctimas de la violencia intrafamiliar, y que se mantendrá el Instituto Aragonés de la Mujer "como hasta ahora".



Además, ha apuntado, respecto al compromiso con la disolución de los organismos superfluos, que lo lógico en un nuevo gobierno es auditar la estructura para verificar si es viable o no, y ha coincidido con Nolasco en justificar la derogación de la Ley de Memoria Democrática por "sectaria".



La número dos del PP ha explicado, ante la ausencia de Azcón, que ambos partidos decidieron que el pacto lo firmaran los dos portavoces parlamentarios como ha ocurrido en otras comunidades, y eso evidencia para Nolasco que no ha habido "injerencias" de las direcciones nacionales, como también que no haya una "homogeneidad" en los pactos en las distintas comunidades.



Un vez rubricado el acuerdo de Gobierno, la Mesa y Junta de portavoces fijará el lunes el debate de investidura para los próximos miércoles y jueves, de forma que Azcón tomará posesión como presidente el viernes y los miembros de su gabinete, el sábado, según han precisado fuentes del PP.

