El PSOE urge a Azcón a comparecer en las Cortes para explicar la "autoenmienda" a su gobierno

El PSOE en las Cortes de Aragón ha solicitado un Pleno extraordinario para que Jorge Azcón explique la vigencia del proyecto político acordado con Vox hace once meses que le llevó a la presidencia del Gobierno, tras la salida de esta formación del ejecutivo y ante la "enmienda a la totalidad" al mismo que supone la reestructuración que ha anunciado este viernes.



La portavoz y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez y Darío Villagrasa, han analizado en rueda de prensa la crisis del Gobierno de Aragón tras la salida de Vox de la coalición con el PP, por no oponerse este partido al reparto de menores migrantes no acompañados que ha servido de 'excusa' a Azcón para "darle la vuelta" a su gobierno once meses después "como a un calcetín", ya que no se ha limitado a sustituir a los dos consejeros del partido de Santiago Abascal que dejan el ejecutivo.



Ambos han criticado así que el presidente de Aragón no haya solicitado a petición propia una comparecencia en el Pleno de las Cortes para explicar estos cambios, y que no haya "dado la cara" para arrojar certezas a lo que aún abre "más incertidumbre", en referencia al nuevo organigrama del gobierno con la que inicia "una nueva legislatura de tres años" que tiene el problema de que no gobernará un ejecutivo en minoría "sino en soledad".