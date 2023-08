Rafael Samper, vicepresidente segundo de la Diputación de Teruel: “Es necesario dar cobertura de bomberos a zonas de la Sierra de Albarracín donde no se cumplen los tiempos”

Por

Rafael Samper nació el 25 de agosto de 1967 en Orihuela del Tremedal y es el vicepresidente segundo de la Diputación de Teruel, donde el Partido Aragonés cuenta con dos representantes. El PAR ya formó parte en el anterior equipo de gobierno, junto al Partido Socialista, y ahora han llegado a un acuerdo con el Partido Popular y gobernarán junto a esta formación y a Teruel Existe. Rafael Samper fue diputado provincial entre los años 2017 y 2018 y en esta última legislatura 2019-2023 ha sido Jefe de Gabinete. Actualmente es alcalde de Orihuela del Tremedal, una responsabilidad que ostenta desde el año 2019, aunque con anterioridad ya llevó el bastón de mando entre los años 1999 y 2011.



-Por fin se han cerrado unas arduas negociaciones con el Partido Popular para formar un equipo de gobierno en el que Teruel Existe también está integrado, aunque sus conversaciones hayan sido únicamente con la formación de Joaquín Juste. Los nombramientos ya están cerrados y el organigrama diseñado. ¿Está contento con el resultado y las áreas de las que se van a ocupar?



-Sí, la verdad es que estamos contentos porque empezamos a negociar con un programa de actuaciones en la Diputación y luego ya con lo que eran delegaciones. Nosotros habíamos trabajado en Caminos Rurales, habíamos hecho una andadura importante porque, como todos sabemos, este servicio era un arma arrojadiza, los partidos políticos siempre se enfrentaban por el mantenimiento de los caminos, por si había ido la máquina a un determinado pueblo o no. Era un constante conflicto y en esta legislatura pasada lo que se intentó, y se consiguió, fue regular el funcionamiento de este servicio, organizándolo de manera que todos los pueblos pueden disponer año sí, año no, de las máquinas de Diputación y se ha demostrado que ha sido bastante ordenado y eficaz. Por lo tanto, era una de las delegaciones a la que queríamos dar continuidad desde el Partido Aragonés y, finalmente, el Partido Popular ha considerado que éramos los más aptos para esta delegación.



-En el nuevo organigrama de la Diputación de Teruel para los próximos cuatro años usted ocupa la Vicepresidencia Segunda, que se recupera tras cuatro años en los que fue suprimida. ¿Qué otros cometidos afronta?



-Tendremos la delegación de Caminos Rurales, de la que me haré cargo yo, y, además, la diputada del Partido Aragonés, Marta Sancho, llevará la Delegación de Turismo. Yo también me ocuparé de la Colonia Polster, un servicio en el que durante estos cuatro años el vicepresidente Alberto izquierdo ha puesto mucho interés. Ahora disponemos de una Colonia Polster moderna, dinámica y actualizada a los tiempos que estamos y conseguiremos mantener esa línea.



-¿Cuáles son sus planes para estas dependencias ubicadas en Alcalá de la Selva?



-Sobre todo lo que pretendemos es darle continuidad en el tiempo, que no sólo se ocupe durante las fechas de esquí en invierno y luego en verano con los conciertos y encuentros de bandas de música. Se trata de darle todo el uso que se pueda, espaciado en el tiempo y que tenga la máxima ocupación posible.



-Turismo era un servicio incluido en el área de Cultura, pero en esta legislatura se le ha otorgado un área específica que asume al completo Marta Sancho, la diputada aragonesista. ¿A qué se debe este importante impulso que dan al turismo en esta legislatura?



-Cuando te dedicas exclusivamente a una materia se puede llevar con más firmeza e intensidad, estará más al día de todas las novedades para que los turolenses dispongamos de unas buenas campañas.



-¿Consideran que la provincia de Teruel necesita este impulso turístico que se le pretende dar con la nueva área?



-El turismo hoy en día es uno de los recursos económicos más importantes que tiene gran parte de la provincia de Teruel, la industria turística está generando riqueza y puestos de trabajo en muchas de nuestras comarcas y creemos que se merece un esfuerzo especial para que siga creciendo.



-En los últimos años se puso en marcha una Film Commission. ¿Seguirán apostando por atraer producciones cinematográficas a la provincia de Teruel?



-Sí, se seguirá con la Film Commission porque se han hecho varios rodajes y diversos anuncios publicitarios y la provincia se está consolidando como un escenario importante para la grabación películas. Esto además de generar riqueza sirve para dar a conocer los encantos y el territorio que tenemos.



-En los últimos años ha mejorado mucho la implantación de la banda ancha, pero todavía queda bastante por hacer. ¿La Diputación de Teruel tiene que continuar trabajando en este sentido?



-La institución provincial debe seguir impulsando que la banda ancha llegue a todos los municipios, no sé si es la entidad que debe hacer esas inversiones, pero sí la que tiene que estar encima para que todos los pueblos tengan banda ancha a través de convenios y de negociaciones con Movistar y con otras compañías de telefonía móvil que prestan estos servicios. Considero que sí que debe de estar encima presionando, porque a nivel nacional está en todos los sitios y las compañías están invirtiendo, también es lógico que en la provincia de Teruel esas compañías sigan invirtiendo y la Diputación presione e impulse que haya banda ancha en todos los municipios.



-Tanto el presidente de la institución, Joaquín Juste, como la vicepresidenta primera, Beatriz Martín, han reconocido ya la necesidad de crear el nuevo parque de bomberos en el Maestrazgo. ¿Está de acuerdo con ellos?



-Estoy de acuerdo y, personalmente, he visitado la zona del Maestrazgo, estuvimos en Cantavieja con su alcalde y el presidente de la Comarca y vimos los terrenos donde está previsto construir ese parque. Además, por distancias y tiempo de respuesta es necesario que Cantavieja tenga un parque, igual que posiblemente en otros lugares de la provincia también sean necesario.



-¿Cuáles son esas otras zonas donde sería necesario?



-En la Sierra de Albarracín, hay pueblos que quedan en zonas despobladas y situadas a más de una hora del parque.



-¿Esa ampliación del servicio también a la Sierra de Albarracín es algo que van a plantear en esta legislatura?



-En la anterior legislatura se dejó caer con los técnicos de Servicio de Bomberos que había una zona descolgada en la Sierra de Albarracín, que no cumplía con la normativa de los tiempos, y se dijo que se estudiaría y se vería la posibilidad de si le dábamos cobertura con un nuevo parque.



-En la pasada legislatura, donde gobernaban junto al Partido Socialista, se inició un contencioso legislativo por el tema de los bomberos contra el Ayuntamiento de Teruel. Alberto Izquierdo dijo en declaraciones a los medios de comunicación que seguir con la vía judicial era una de las líneas rojas que no iban a cruzar en la negociación con un Partido Popular que ya ha dicho que no tiene intención de seguir con la vía judicial. ¿Cómo está el tema ahora?



-Desde Diputación y desde el Partido Aragonés siempre hemos considerado que es muy injusto que se esté prestando un servicio a la ciudad de Teruel desde el parque de bomberos sin la aportación que a la ciudad le corresponde. Si ellos son sensatos y la legislación plantea que las ciudades de más de 20.000 habitantes deben de tener su propio parque de bomberos, Teruel es una de ellas y se le está prestando el servicio gratuito, como a cualquier municipio de la provincia, pero eso va en detrimento de los pequeños pueblos turolenses. Yo creo que el Ayuntamiento de Teruel se tiene que tomar esto ya en serio, ser sensato y cumplir con sus obligaciones, ellos tienen que hacer una aportación económica, aunque la Diputación le preste los servicios, porque esa aportación será para bien de la provincia. Ir al juzgado es lo último, pero es que ellos siempre han tenido buenas palabras pero nunca han sido efectivos en solucionar el problema y algún día habrá que solucionarlo, porque esto cada vez se enquista más y crea mal ambiente. Ahora que el Partido Popular gobierna en la Diputación y en el Ayuntamiento de Teruel es buen momento para llegar a un acuerdo y terminar con este problema.



-La Diputación de Teruel ha puesto en marcha un área de lucha contra de la despoblación dentro del departamento de Desarrollo Territorial. ¿Qué cometidos cree que tiene que cumplir este servicio?



-Los cometidos que se deben de cumplir es que nuestros pueblos no pierdan población e incluso la aumenten, ahora bien, no sé las fórmulas que van a plantear desde Teruel Existe, que es el que gestiona la delegación. Sólo que nos mantuviéramos en población sería todo un éxito y, si creciéramos lo sería todavía más, aunque la verdad es que no sé cómo han previsto el trabajo en este sentido.



-Las energías renovables son un tema candente en la provincia, aunque la Diputación de Teruel no tiene competencias en la materia. ¿Cree que, sin embargo, se debería ayudar de alguna forma a los ayuntamientos, aunque fuera en cuestiones de asesoramiento?



-Considero que en el tema de las energías renovables hay que estudiar muy bien todos esos proyectos y creo que debemos apoyar a los ayuntamientos pequeños, que no tenemos técnicos para valorar esos proyectos, si son positivos o negativos o qué ingresos reales tienen que tener sin que las grandes empresas se aprovechen de esos pueblos, hay que intentar que paguen todo lo que corresponde y que repartan los beneficios donde esos parques se implanten. Yo creo que la Diputación, bien con sus técnicos o con técnicos externos, sí debería de estar apoyándolos e intentando que esa implantación de parques y de energías renovables sea lo más correcto posible.



-Con respecto a Cultura, está pendiente la ampliación del Museo de Teruel. ¿Será esta la legislatura en la que por fin la veamos concluida?



-Dependerá de la situación económica, la verdad es que es una obra que lleva mucho tiempo haciéndose en fases y en algún momento se debería de terminar, tendría que ser lo antes posible, aunque esto depende siempre de los recursos que la Diputación Provincial pueda aportar a esas obras.



-El actual equipo de gobierno cuenta con muchas caras nuevas. ¿Cree que esto puede ayudar a dinamizar la institución?



-Renovar siempre supone aires nuevos y esperemos que estos aires nuevos sean positivos y que aporten aspectos positivos para impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de la provincia y generen riqueza en nuestros municipios. Caminos Rurales

-Forman parte de un equipo de gobierno con el Partido Popular, con el que ya han trabajado en anterioridad, pero en los últimos tiempos la situación se tensó, y con Teruel Existe, con quienes el cruce de acusaciones ha sido constante durante la campaña e incluso después. ¿Cree que finalmente pueden formar un buen equipo de trabajo entre los tres partidos?



-Por parte del Partido Aragonés va a haber diálogo, no nos vamos a negar a hablar con nadie, vamos a tener disponibilidad de trabajo con los dos grupos y no vamos a ser ningún obstáculo para que la Diputación funcione. Con el Partido Popular ha habido algunas diferencias, pero ahora vamos a trabajar por los turolenses y con Teruel Existe hay diferencias, pero tampoco tenemos tenido muchas conversaciones hasta ahora. Nosotros, como hemos hecho toda la vida, estamos dispuestos al diálogo y a que todo salga adelante en beneficio de la provincia.



-Asume la delegación de Caminos Rurales. ¿Cómo se va a gestionar, va a seguir con esos servicios de las máquinas en los pueblos en años alternos?



-No hay disponibilidad de llegar todos los años a todos los pueblos, es imposible tanto por los medios mecánicos como económicos y por el personal, y tampoco es necesario ir todos los años a todos los sitios. Dando el servicio a un año sí y un año no es suficiente para que todos los municipios tengan los caminos en condiciones.



-La vicepresidenta primera de la Diputación, Beatriz Martín, ha dicho en declaraciones a los medios que habrá alternancia en esa delegación, que usted la ocupará dos años y los otros dos años pasará a ser gestionada por Teruel Existe.



-Parece ser que ha dicho eso, pero yo no tengo conocimiento de que esto sea así. Yo creo que sería una torpeza cortar, si funciona la delegación correctamente. Teruel Existe tiene otras delegaciones que ellos consideran que pueden llevar mejor y para las que están más preparados y partir dos años y dos años sería entorpecer el funcionamiento, eso lo negociaremos a lo largo de estos dos años.