Ramón Fuertes considera que la refundación de Cs no se está cumpliendo y descarta volver a presentarse con la formación naranja

Ramón Fuertes, Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel y miembro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos, ha anunciado este miércoles que no se presentará bajo estas siglas el 28 de mayo al considerar que la anunciada refundación del partido no se está cumpliendo.

Fuertes no comparte la decisión de Cs de no hacer primarias en Aragón y que la decisión final sobre la candidatura a la presidencia de la Comunidad se vaya a tomar desde Madrid.

El Teniente de alcalde de Teruel había anunciado su intención de aspirar a ser el número 1 de Ciudadanos en las autonómicas del 28 de mayo.

Fuertes, que no se ha dado de baja, ha dicho que, en principio, abandonará la vida política al final de la actual legislatura, aunque no ha cerrado todas las puertas: ”Nunca se puede decir de este agua no beberé” y ha asegurado la estabilidad municipal, ya que su formación es socia de gobierno con el PP.